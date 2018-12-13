В Харьковской области отменили региональный статус русского языка

Харьковский облсовет на очередной сессии отменил региональный статус русского языка, который был предоставлен ему в 2012 году, об этом сообщил депутат региона Дмитрий Булах.

«На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса», – написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение об отмене регионального статуса было «консолидированным» и за него проголосовали 3/4 всех депутатов. Региональный статус предполагал, что должностные лица обязаны владеть государственным и русским языками, общаться с с русскоязычными посетителями на русском, дублировать названия топонимов.

Стоит отметить, что сам депутат написал свое сообщение на русском языке.

Ранее в нескольких регионах Украины запретили публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Такое решение приняли облсоветы Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской областях.

В октябре в Херсоне русский язык также лишился статуса регионального.