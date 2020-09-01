В школах Украины преподавание на русском языке заменили украинским

С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке, сообщают информационные агентства.

Переход на украинский язык в школах пока не коснется национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС. Для них обучение не будут переводить на украинский еще три года, передает РИА «Новости».

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.

При этом большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке.