Школы на Украине набрали новые «русские классы»

Украинские СМИ рассказали, как школы на Украине «обходят тотальную украинизацию с 1 сентября».

Замглавы профсоюза педагогических работников Сергей Романюк пояснил изданию «Страна.ua», что «только в младшей школе, до 4 класса, может быть русскоязычный компонент, но он жестко ограничен».

Закон предписывает не набирать новые «русские классы». Однако многие школы «набрали первые классы с русским языком преподавания и заверяют – в младшей школе никакого перехода вообще не будет», пишет издание. Школы при этом ссылаются на закон о среднем образовании, который «был принят в начале этого года и содержит небольшие послабления по украинизации».

В соответствии с этим законом русскоязычные «получают базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени». Ожидается, что «на русском будут учить только русский язык и литературу». Однако закон «оставляет право создавать классы с обучением на русском языке в младшей школе, если набирается достаточно заявлений родителей», а переход к «80% обучения на украинском» осуществляется «в старших классах».

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что распределение предметов по языкам обучения в случае с русскими школами должно быть 80% на 20% в пользу украинского сразу с 1 сентября, а «плавный переход, начиная с 20% с 5 класса, касается других нацменьшинств».

В школах не планируют форсировать украинизацию, пишет издание.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. В соответствии с этим законом с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке.