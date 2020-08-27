Украина обогнала Россию в исполнении желаний молодых женщин

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Украина обогнала Россию в исполнении желаний молодых женщин

Феминистки требуют упразднить мужской род в названии своих профессий Стрингер/РИА Новости
В украинском языке официально разрешили называть профессии феминитивами. Например, инженер может быть инженеркой, а социолог – социологиней. Работницы могут менять название своих должностей в кадровой документации. В экспертной среде решение Киева расценили как «выпендреж» и попытку лишний раз подразнить Москву. Впрочем, в самой России многие уверены, что через 5-7 лет феминитивы укоренятся и в русском языке. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Феминистки требуют упразднить мужской род в названии своих профессий    27 августа 2020, 13:00
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    В украинском языке официально разрешили называть профессии феминитивами. Например, инженер может быть инженеркой, а социолог – социологиней. Работницы могут менять название своих должностей в кадровой документации. В экспертной среде решение Киева расценили как «выпендреж» и попытку лишний раз подразнить Москву. Впрочем, в самой России многие уверены, что через 5-7 лет феминитивы укоренятся и в русском языке.

    Киев официально разрешил использовать феминитивы при описании профессий. Это слова женского рода, обозначающие в основном названия профессий и социальных статусов. Из приказа министерства развития экономики Украины следует, что женщину-инженера можно называть «инженеркой», а врач в юбке может называться «врачихой».

    До этого момента в украинском классификаторе профессий использовался только мужской род (инженер, социолог и т. д.), кроме слов, которые применяются исключительно в женском роде: экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея. Теперь работница имеет право официально указать ту же «социологиню», например, в документах отдела кадров.

    Задолго до приказа минэкономики в Киеве уже предпринимались попытки узаконить феминитивы. Два года назад руководство госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (аналог МЧС) обязало подчиненных использовать такие неологизмы, как «пожарная» и даже «пресс-офицерка».

    Сами по себе феминитивы (то есть существительные женского рода, образованные от существительных мужского рода) – обычное явление в славянских языках. Так, например, в том же приказе упоминается слово «станочница», которое давно существует и в русском языке – достаточно свериться с толковыми словарями Ожегова или Ушакова. Некоторые феминитивы использовались раньше, но устарели – например, средневековое «казначея» или бытовавшее в начале прошлого века слово «авиатрисса».

    Но, как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, внедрение искусственно созданных феминитивов вроде «авторки» или «блогерки» активно продвигает феминистское движение на Западе. В Германии феминитивы давно вошли в деловую переписку. В письме появилась «гендерная звездочка», отделяющая дополнительные женские суффиксы. Похожие тенденции наблюдаются в испанском языке, где вновь образованные феминитивы образуются при помощи добавления к нужным словам окончаний. Украина лишь пытается скопировать пример из иностранных языков.

    «Это выпендреж, чтобы попасть в европейский и одновременно антироссийский тренд.

    В итоге получается бред, когда вместо «кандидата наук» надо говорить «кандидатша наук». Это полная глупость, – так прокомментировал приказ минэкономики газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Это связано с украинизацией всего чего возможно. Раз в русском языке нет такого разворота, то давайте сделаем. Другого содержательного смысла не вижу в этом».

    Схожего мнения придерживается и российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин. Он убежден, что новейшая украинская филология успешно добивается максимальной комичности в звучании. «Принимаются любые правила, выходящие за границы общеупотребимого филологического контекста. Главная цель – максимально отдалиться от России», – сказал Прилепин газете ВЗГЛЯД. Литератор напомнил, что до Майдана у украинских филологов вызывало гомерический хохот введение новых слов, например, «гелікоптер» вместо слова «вертоліт» – и чего угодно с той лишь целью, чтобы слово не было похоже на русское название». «Но на этом современные киевские филологи не останавливаются – идут дальше. В конечном итоге ничего, кроме закоченевшей на лице улыбки, это не вызывает», – признался Прилепин.

    Что касается русского языка, то феминитивы не приживутся, уверен собеседник. «Ничего этого не будет! Конечно, иногда говорят «поэтка», а студенток филфака называют «филологинями», но это всегда имеет обусловленный иронический контекст. Эти слова не вводятся в словари. Есть разнообразные словесные нововведения, приемлемые для художественной прозы или поэзии. Маяковский, например, писал про «серпастый и молоткастый» советский паспорт. Но законодательно делать такие слова нормой нет никакой необходимости», – заверил Прилепин.

    Однако политтехнолог и феминистка Анна Федорова убеждена, что новые феминитивы постепенно станут нормой русского языка. «Прилепин живет в своем консервативном мире. Ему очень хочется, чтобы все осталось, как было. А реальность заключается в том, что молодые женщины сейчас хотят видеть феминитивы. И таких женщин много не только в крупных городах, но и по всей стране. Их мнение гораздо важнее соображений писателя Захара Прилепина по этому поводу», – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

    «Подобные изменения происходят очень быстро. Лет через пять–семь такие слова станут абсолютной языковой нормой. Это не европейский тренд, а глобальный», – убеждена собеседница.

    Среди российских законодателей нет единого мнения по этому вопросу. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил газете ВЗГЛЯД, что нет никакой необходимости устраивать путаницу в нормативно-правовых документах, подчеркивая, что конкретной профессией занимается мужчина или женщина.

    Зато зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина допускает, что феминитивы в конечном счете войдут в порядок вещей. «Язык – живой организм. Со временем они попадут в словарь. Я могу предположить, что время потребует введения этих норм в словари. Но только время все расставит на свои места. И я, будучи защитником прав женщин, за гендерное равенство. В языковой среде в том числе», – считает Пушкина.

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