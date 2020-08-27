Украина обогнала Россию в исполнении желаний молодых женщин

В украинском языке официально разрешили называть профессии феминитивами. Например, инженер может быть инженеркой, а социолог – социологиней. Работницы могут менять название своих должностей в кадровой документации. В экспертной среде решение Киева расценили как «выпендреж» и попытку лишний раз подразнить Москву. Впрочем, в самой России многие уверены, что через 5-7 лет феминитивы укоренятся и в русском языке.

Киев официально разрешил использовать феминитивы при описании профессий. Это слова женского рода, обозначающие в основном названия профессий и социальных статусов. Из приказа министерства развития экономики Украины следует, что женщину-инженера можно называть «инженеркой», а врач в юбке может называться «врачихой».

До этого момента в украинском классификаторе профессий использовался только мужской род (инженер, социолог и т. д.), кроме слов, которые применяются исключительно в женском роде: экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея. Теперь работница имеет право официально указать ту же «социологиню», например, в документах отдела кадров.

Задолго до приказа минэкономики в Киеве уже предпринимались попытки узаконить феминитивы. Два года назад руководство госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (аналог МЧС) обязало подчиненных использовать такие неологизмы, как «пожарная» и даже «пресс-офицерка».

Сами по себе феминитивы (то есть существительные женского рода, образованные от существительных мужского рода) – обычное явление в славянских языках. Так, например, в том же приказе упоминается слово «станочница», которое давно существует и в русском языке – достаточно свериться с толковыми словарями Ожегова или Ушакова. Некоторые феминитивы использовались раньше, но устарели – например, средневековое «казначея» или бытовавшее в начале прошлого века слово «авиатрисса».

Но, как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, внедрение искусственно созданных феминитивов вроде «авторки» или «блогерки» активно продвигает феминистское движение на Западе. В Германии феминитивы давно вошли в деловую переписку. В письме появилась «гендерная звездочка», отделяющая дополнительные женские суффиксы. Похожие тенденции наблюдаются в испанском языке, где вновь образованные феминитивы образуются при помощи добавления к нужным словам окончаний. Украина лишь пытается скопировать пример из иностранных языков.

«Это выпендреж, чтобы попасть в европейский и одновременно антироссийский тренд.

В итоге получается бред, когда вместо «кандидата наук» надо говорить «кандидатша наук». Это полная глупость, – так прокомментировал приказ минэкономики газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Это связано с украинизацией всего чего возможно. Раз в русском языке нет такого разворота, то давайте сделаем. Другого содержательного смысла не вижу в этом».

Схожего мнения придерживается и российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин. Он убежден, что новейшая украинская филология успешно добивается максимальной комичности в звучании. «Принимаются любые правила, выходящие за границы общеупотребимого филологического контекста. Главная цель – максимально отдалиться от России», – сказал Прилепин газете ВЗГЛЯД. Литератор напомнил, что до Майдана у украинских филологов вызывало гомерический хохот введение новых слов, например, «гелікоптер» вместо слова «вертоліт» – и чего угодно с той лишь целью, чтобы слово не было похоже на русское название». «Но на этом современные киевские филологи не останавливаются – идут дальше. В конечном итоге ничего, кроме закоченевшей на лице улыбки, это не вызывает», – признался Прилепин.

На эту тему

Что касается русского языка, то феминитивы не приживутся, уверен собеседник. «Ничего этого не будет! Конечно, иногда говорят «поэтка», а студенток филфака называют «филологинями», но это всегда имеет обусловленный иронический контекст. Эти слова не вводятся в словари. Есть разнообразные словесные нововведения, приемлемые для художественной прозы или поэзии. Маяковский, например, писал про «серпастый и молоткастый» советский паспорт. Но законодательно делать такие слова нормой нет никакой необходимости», – заверил Прилепин.

Однако политтехнолог и феминистка Анна Федорова убеждена, что новые феминитивы постепенно станут нормой русского языка. «Прилепин живет в своем консервативном мире. Ему очень хочется, чтобы все осталось, как было. А реальность заключается в том, что молодые женщины сейчас хотят видеть феминитивы. И таких женщин много не только в крупных городах, но и по всей стране. Их мнение гораздо важнее соображений писателя Захара Прилепина по этому поводу», – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

«Подобные изменения происходят очень быстро. Лет через пять–семь такие слова станут абсолютной языковой нормой. Это не европейский тренд, а глобальный», – убеждена собеседница.

Среди российских законодателей нет единого мнения по этому вопросу. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил газете ВЗГЛЯД, что нет никакой необходимости устраивать путаницу в нормативно-правовых документах, подчеркивая, что конкретной профессией занимается мужчина или женщина.

Зато зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина допускает, что феминитивы в конечном счете войдут в порядок вещей. «Язык – живой организм. Со временем они попадут в словарь. Я могу предположить, что время потребует введения этих норм в словари. Но только время все расставит на свои места. И я, будучи защитником прав женщин, за гендерное равенство. В языковой среде в том числе», – считает Пушкина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД