В Госдуме вступились за феминитивы

Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя слова профессора МГУ и филолога-русиста Владимира Елистратова, допустила возможность закрепления в русском языке в качестве нормы феминитивов – таких, как «блогерка» и «редакторка».

«Язык – живой организм. Со временем они (феминитивы – прим. ВЗГЛЯД) попадут в словарь. Я могу предположить, что время потребует введения этих норм в словари. Но только время все расставит на свои места. И я, будучи защитником прав женщин, за гендерное равенство. В языковой среде в том числе», – приводит агентство городских новостей «Москва» слова Пушкиной.

Напомним, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил против использования в русском языке феминитивов, которые вызывают в социальных сетях много споров и конфликтов.

Ранее газета ВЗГЛЯД составила словарь сленга российских феминисток и рассказала, как феминистки калечат русский язык.