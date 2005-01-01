Как нужно понимать феминисток

Третья волна феминизма вынесла на русский берег много новых слов, которыми то ли обогатила, то ли испоганила русский язык. Благодаря Харви Вайнштейну почти все уже выучили термин «харассмент», но дальше этого зашли немногие. А зря. Газета ВЗГЛЯД составила общественно полезный словарь, чтобы мужчины и женщины по-прежнему понимали друг друга.

В большинстве случаев сленг российских феминисток является калькой с терминов, получивших распространение в американской, реже – в европейской прессе. По количеству такого рода слов на пять квадратных сантиметров русского текста можно приблизительно вычислить степень погруженности авторки в теорию феминизма.

Нравится это кому-то или нет, но определения из вокабуляра западных активисток уже вошли в отечественную литературу и публицистику, поэтому даже истовым сторонникам домостроя знать о них необходимо, как и агентам ГРУ необходимо владеть языком стратегического противника.

Абьюз. Насилие в отношениях, необязательно физическое. «Если ты уйдешь, я повешусь» и «Если ты не сваришь борщ, я расплачусь» – тоже пример абьюза или эмоционального насилия. Соответственно, насильник зовется абьюзером. А абьюзер, пытающийся убедить жертву в ее невменяемости, занимается газлайтингом. Например, советская власть занималась газлайтингом в отношении Валерии Новодворской.

Бодипозитив. Учение, призывающее отказаться от критики (бодишейминга) и дискриминации (лукизма) людей на основании их внешних данных и принимать друг друга такими, какие мы есть. В целом – чрезвычайно удобная позиция, позволяющая не ходить в спортзал и не выщипывать монобровь. Как говорил по другому поводу Павел Иванович Чичиков, «ты полюби нас черненькими».

Гиноид. То же, что андроид, но женского пола. Тот случай, когда решили не ограничиться феминитивом и ввели новое слово, благо будущее принадлежит роботам.

«Девяносто девять». Международная организация женщин-пилотов, пытающаяся добиться того, чтобы женщин-пилотов стало больше. По сути – НКО, причем НКО заслуженная: первым президентом «Девяносто девяти» была Амелия Эрхарт. За годы работы хорошо систематизировала гендерные проблемы в воздухоплавании, поэтому многие феминистки, жалуясь на оттеснение женщин от традиционно мужских профессий, сыплют примерами из области гражданской авиации.

Интерсекциональность (она же теория пересечений). Если чернокожая одноногая лесбиянка из сетевого фольклора все-таки выдвинется в президенты США, но избрана не будет, это произойдет в том числе из-за интерсекциональности, то есть совокупности различных угнетений – на почве пола, расы, ориентации и т.д., которые находятся во взаимосвязи, образуя единую патриархальную систему.

На ваш взгляд Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России? Никогда не получат

Да, через 10 лет

Да, через 20 лет

Это уже давно произошло



Культура изнасилования. Любые оправдания сексуального насилия в духе «сама виновата» называются виктимблеймингом (то есть переносом ответственности на жертву) – это частный случай культуры изнасилования. В широком смысл культура изнасилования – это вся мужская патриархальная культура, включая сексуальную объективацию (смотри на «С»), навязывание материнства и сальные шуточки. Массовые акции «Парад шлюх», «Вернем себе ночь» и MeeToo рассматриваются как способы борьбы с культурой изнасилования.

Лаадан. Искусственный язык, эдакое эсперанто для женщин. По мнению его создательницы Сьюзет Хейден Элджин, современные западные языки не могут в полной мере выразить чувства и мысли женщины, поскольку изначально заточены под мужчин.

Маскулизм. Феминизм для мужчин, направленный на их самоосвобождение от мужественности. Если вам претит тот факт, что мальчикам покупают синюю коляску и солдатиков, вы за маскулизм. Но важно не путать его с маскулинизмом, поскольку этот термин создан для сторонников патриархального угнетения женщин.

Менсплейнинг. Смертный грех межгендерных дискуссий, который проще всего описать так: мужчина снисходительно объясняет женщине что-то, в чем она прекрасно разбирается. Если вы расскажете Валентине Терешковой, как заправлять в планшеты космические карты, это будет менсплейнинг. На практике менсплейнингом могут назвать любую попытку мужчины объяснить феминистке что угодно и как угодно, так что лучше вообще не связываться.

Менспрейдинг. Если мужчина сидит в общественном транспорте, широко расставив ноги, это менспрейдинг. Он признан общественно опасной проблемой в городе Нью-Йорк, где запрещен законодательно.

Мизогиния. Часто понимается как ненависть к женщинам, но мизогинией может быть названа любая форма угнетения женщин, включая те, что построены на взаимной симпатии. То же в отношении мужчин называется мизандрией, однако мизандрия рассматривается феминистками не как системная проблема, а как частные случаи, в которых в конечном счете все равно виноват мужчина, вынудивший ту или иную женщину возненавидеть весь род мужской.

Обратный сексизм. Проще говоря – женский сексизм, примером чего можно назвать недавнюю рекламу Reebok. Точнее, можно было бы назвать, если бы феминистки признавали само существование обратного сексизма, а они не признают, подчеркивая, что система патриархального угнетения не имеет аналогов в женской среде. Чаще всего употребляется в фразе «обратного сексизма не существует».

Постфеминизм. Критика более ранних форм феминизма, исходящая из реалий современного общества. Если принять большевика Сталина за феминизм, то большевик Хрущев на трибуне XX съезда КПСС – это будет постфеминизм.

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Радфемки. Радикальные феминистки, выступающие за подавление, изоляцию или уничтожение мужчин, либо же – за самоизоляцию женщин от мужчин в феминистических коммунах. Иногда их также называют «феминаци».

Сексуальная объективация. Отношение к женщине как к объекту для сексуального удовлетворения, то есть сведение многогранной человеческой личности к койке. Если женщина сама проявляет инициативу и идет увеличивать бюст, это уже самообъективация. Чаще всего за объективацию критикуют кинематограф, рекламу и высокую моду, когда те эксплуатируют эротические образы. В борьбе с этим злом у феминисток много влиятельных союзников, например, Иран и Саудовская Аравия.

Слатшейминг. Фраза «у нее в трусах разве что лесной хорек не побывал» – пример слатшейминга. То есть попытки стыдить (shaming) женщину за сексуальную раскрепощенность. Характерен как для мужчин, так и для самих женщин. Группу бабушек у подъезда с коронным «а Нинка из второго подъезда – шлюха» (slut) можно назвать классическим отрядом слетшеймеров.

СССж или социальный стокгольмский синдром женщин. Этой конструкцией объясняют наличие в мире таких женщин, которые не считают себя угнетенными или дискриминируемыми. Подразумевается, что эти женщины подмазываются к угнетателям, говоря то, что те хотят услышать. В зависимости от радикальности той или иной феминистки, СССж может рассматриваться как предательство мирового сестринства или в духе крылатой фразы из фильма «Особенности национальной охоты»: «Жить захочешь – не так раскорячишься».

Сталкинг. Навязчивое внимание, которое раньше называли романтическим ухаживанием.

Стеклянный потолок. Потолок в данном случае – это потолок карьеры женщины и та точка, с которой она может наблюдать за дальнейшим продвижением карьеры мужчины, недоступным ей в силу сексизма верховного руководства.

Токсичный. Понятное в целом слово, регулярно встречающееся в текстах, написанных феминистками. Как правило, применяется в паре «токсичные отношения» и «токсичная маскулинность». Но если применение первой из них редко вызывает вопросы («бьет – значит любит» – описание токсичных отношений с точки зрения оправдания агрессии), то под токсичной маскулинностью может пониматься что угодно. В теории – это тот вред, который патриархальность наносит обществу в целом (в том числе и мужчинам). На практике в этом могут обвинить любого мужчину, который откроет перед феминисткой дверь.

Три смены. Первая – на работе, вторая – в быту, третья – в спортзале и салоне красоты. Некоторые феминистки исходят из того, что мужчины пашут только в первую смену, поэтому отказываются пахать в любую.

Третья волна феминизма. То, что сейчас. Отличия третьей волны от первой и второй газета ВЗГЛЯД разбирала в этом материале.

Феминативы или феминитивы. Примеры феминативов, приведенные в порядке углубления душевной раны, которую они способны нанести: москвичка, художница, режиссерка, человека, майорка, редакторка. Популяризаторством феминитивов занималась еще Екатерина II, повелевшая написать над позорным столбом Салтычихи «мучительница и душегубица».

«Эффект Матильды». Отрицание значимости вклада женщин в науку, названное так в честь американской феминистки (точнее – суфражистки) XIX века. Капризное требование перечислить десять великих математиков-женщин – это пример работы «эффекта Матильды», так как великих математиков-женщин значительно больше, чем десять.