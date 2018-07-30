Почему феминистки называют мужчин «кукусиками»?

И нужно ли на это обижаться?

Считается, что радикальные феминистки называют мужчин «х...мразями», но на самом деле этот термин им приписывают. То есть такая лексика является как бы пародией на феминисток.

Известная блогерша – теоретик феминизма Ника Водвуд (она же Никсель Пиксель) – предлагала вариант «спермобак», но он как-то не прижился. И чаще всего в сетевых дискуссиях феминистки называют мужчин кукусиками.

Это слово появилось в молодежном сленге задолго до третьей волны феминизма, причем в двух значениях.

Как правило, кукусик – это великовозрастный «маменькин сынок». Однако на российском юге так могут называть молодых неагрессивных гопников. Там же в ходу жареные семечки под брендом «Кукусики».

Белорусская феминистка Юлия Шарова была в числе тех, кто теоретизировал данный вопрос. В случае с сетевой лексикой, под кукусиками понимаются незрелые личности мужского пола, выдвигающие специфические требования к женщинам.

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Обилие «кукусиков» объясняется особенностями российской истории XX века – от революции и войны до беспредела 90-х. То есть огромным количеством мальчиков, выросших без отца и под повышенной опекой матери.

С одной стороны, они несамостоятельны в быту и в психологическом плане. С другой стороны, пытаются соответствовать стереотипу мужественности, опираясь в этом на указания матери.

Таким образом, если кого-то назвали «кукусиком», подразумевается, что этот кто-то инфантильный «домашний ребенок», который пытается учить других жизни, в том числе «правильным» (с его точки зрения) взаимоотношениям между полами.

Но это в теории. На практике многие из тех, кто позиционируют себя как феминистки, называют «кукусиками» вообще всех мужчин, подчеркивая тем самым, что мужское мнение по женским вопросам ничтожно и недостойно внимания.