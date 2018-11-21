Как феминистки калечат русский язык

Взгляд
9 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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        • В ближайшие 10-15 лет

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          Как феминистки калечат русский язык

          На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдата   9 декабря 2018, 13:10
          Фото: Сергей Коньков/ТАСС
          Текст: Денис Нижегородцев

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          «Едва ли самой женщине–медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы.

          Речевая мода меняется быстро. И явлением последнего времени для русского языка стали искусственно создаваемые слова женского рода, парные к уже существующим понятиям мужского – применительно в основном к профессиям: «автор» – «авторка», «режиссер» – «режиссерка» и т.д. Это так называемые феминитивы.

          Нужны ли специфические женские слова и понятия русскому языку? Об этом газета ВЗГЛЯД поговорила с известным лингвистом, доктором филологических наук, автором книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максимом Кронгаузом.

          ВЗГЛЯД: Максим Анисимович, как вы в принципе относитесь к существованию в русском языке феминитивов? Их становится слишком много или, наоборот, их мало?

          Максим Кронгауз: Феминитивы были всегда, и в русском языке они существуют в огромном количестве.

          ВЗГЛЯД: А что можете сказать по поводу тенденции последнего времени к увеличению их числа?

          М. К.: Язык сам, если можно так сказать о языке, увеличивает феминитивы по мере того, как женщины осваивают всё большее количество профессий. В основном речь идет, конечно, о профессиях. Потому что если говорить, к примеру, об обозначении национальностей с помощью феминитивов, они уже давно существуют и в большом количестве. А вот с профессиями и некоторыми другими видами деятельности ситуация посложнее. В этих сферах происходит постоянное пополнение языка, которое примерно соответствует скорости распространения данных профессий среди женщин.

          ВЗГЛЯД: Не смущает ли вас такой момент, что эту тему продвигают представительницы прекрасного пола, называющие себя феминистками?

          М. К.: Нет, потому что

          феминистки не совсем про это говорят. Они хотят опередить социальное развитие. И не просто опередить, а навязать языку некоторую свою программу или повестку.

          И образовать феминитивы абсолютно от всех слов, обозначающих сегодня человека или мужчину. И здесь есть нюансы. Многие слова, как правило, обозначают человека, а не мужчину, просто они часто бывают мужского рода. Когда мы про президента – это слово не обозначает именно мужчину, просто в действительности президентом чаще бывает мужчина. При этом само слово «президент» обозначает человека, занимающего определенный пост, независимо от пола. И в данном случае русский язык не выработал феминитива, то есть специального слова для президента-женщины. По крайней мере, пока.

          ВЗГЛЯД: А в чем именно вы не согласны с «повесткой» феминисток?

          М. К.: Их цель – образовать феминитивы вообще от всех слов, называющих человека. И это искажение языка. Я не вижу ничего оскорбительного для женщин, к примеру, в том, что слово «президент» мужского рода, но используется и для мужчин, и для женщин.

          ВЗГЛЯД: Тем более что были примеры, когда и сами женщины были против образования феминитива...

          М. К.: Самый известный спор по этому поводу – негативное отношение к слову «поэтесса» со стороны Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, которые говорили, что они поэты, и пол для этого не важен.

          Словом, ведется разнообразная дискуссия по этому поводу. Отношение к существующим феминитивам в обществе разное, и программа образования феминитивов от всех слов пока не приживается. Ведется спор вокруг слов «авторка», «режиссерка» и т. д.

          Максим Кронгауз (фото: Александр Натрускин/РИА Новости)
          Максим Кронгауз (фото: Александр Натрускин/РИА Новости)

          ВЗГЛЯД: А от того же слова «режиссер» нельзя образовать что-то более красивое, чем «режиссерша»?

          М. К.: В этом, собственно, и проблема. Казалось бы, какая разница, с каким суффиксом образуется слово? Но ведь многие феминитивы, существующие в русском языке, носят разговорный характер, если не сказать просторечный. Например, когда мы говорим о паре «доктор» – «докторша» и особенно «врач» – «врачиха». Они имеют специфический характер, в официальной речи не употребляются, пусть и грубыми их назвать тоже нельзя. Однако едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач».

          ВЗГЛЯД: Другими словами, феминитивы еще и звучать должны так, чтобы никто не оскорбился.

          М. К.: В этом смысле идея состоит в том, чтобы не просто регулярно образовывать феминитивы от всех названий человека, но и избавиться от слов, которые имеют пренебрежительный или близкий к тому характер. Вот есть русское слово «авторша» – я не могу сказать, что оно пренебрежительное, но оно действительно разговорное. Поэтому и предлагается феминистками, занимающимися этой проблемой, ввести некое новое слово – феминитив «авторка», отчасти ориентируясь на польский, украинский языки, где такое слово есть. При этом для русского уха оно пока звучит странно, и дискуссия идет вокруг того, надо ли подобные инфинитивы использовать.

          ВЗГЛЯД: Ваш прогноз в обозримом будущем, лет через десять–двадцать, большинство общеупотребимых русских слов, в том числе профессий, которые сейчас имеют только мужское выражение, все-таки будут иметь и женские аналоги?

          М. К.: Я думаю, да. Потому что это следствие нормального развития общества, язык служит отражением этого процесса. Другое дело, есть некие внутриязыковые проблемы, связанные со словообразованием. Просто так перешагнуть их ради идеи о равенстве мужчины и женщины в языковом отображении не получается. Допустим, когда слово имеет суффикс -ор и инфинитив заканчивается на -ка или -ша, получается не очень, и поэтому мы часто слышим негативную реакцию. Звучит неблагозвучно.

          Но если взять новые профессии или виды деятельности для женщин, уже не возникает никаких негативных ассоциаций, когда речь идет о названиях для спортсменов, заканчивающихся на -ист. Легко образовались штангистка, футболистка, хоккеистка, против которых никто не возражал.

          ВЗГЛЯД: А существуют ли в русском языке понятия, профессии, у которых, наоборот, есть только женская форма и требуется мужская?

          М. К.: Да, есть небольшое количество профессий, исторически более характерных для женщин. Но сегодня и мужчины ими овладевают. Скажем, слово «няня». Если мужчина идет работать няней, то он и называется няней. Вроде бы для него это ничего, не унизительно. Хотя был советский фильм «Усатый нянь». Но там это языковая игра.

          ВЗГЛЯД: То есть и появление у нас президентши лет через двадцать вполне реально? Как минимум такого слова.

          М. К.: В языковом плане, думаю, к тому времени будет достигнут некий консенсус. Либо действительно будут образовываться феминитивы «президентки» (хотя здесь более естественна «президентша»), либо все-таки будет признано нормальным использование слов любого рода, мужского в данном случае, в качестве слов как для мужчин, так и для женщин.

          ВЗГЛЯД: А что известно о других странах? Проходили ли они тот же путь сомнений по поводу использования феминитивов?

          М. К.: Да, была дискуссия и было образовано много искусственных феминитивов, к которым потом привыкали. Прежде всего, я говорю о германских языках: английском, немецком, скандинавских языках, и о конце XX века, начиная примерно с 80-х годов. Это активное изменение было связано с понятием политкорректности.

          Перечисленные языки были серьезно модифицированы.

          ВЗГЛЯД: То есть сегодня, скажем, в английском языке почти у каждого понятия есть женский аналог?

          М. К.: Нет, там тоже есть два пути. И в английском языке проходил сложный процесс. Например, слово «policeman». Была первая попытка образовать от него слово «policewoman» и оно даже использовалось. Но затем пришли к более нейтральному слову «policeperson», которым можно обозначать как мужчин, так и женщин. Вопрос примерно, как у нас. Можно образовывать пары, а можно прийти к соглашению, чтобы было некое нейтральное слово.

          В немецком, к примеру, пошли по пути парности. И теперь, если говорят о смешанных группах молодых людей, обязательно к студентам добавляют и студенток – studenten und studentinnen. При том, что изначально слово «студенты» обозначало общую группу ребят, неважно какого пола. Разные языки выбирают разные пути.


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