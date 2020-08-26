В России отказались по примеру Украины узаконивать «инженерок»

Внедрение феминитивов в русский язык абсолютно не нужно, поскольку это только создаст путаницу в нормативно-правовых документах, кроме того придется вносить дополнительный перечень профессий, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в четверг обнародовало приказ, согласно которому при обозначении профессий теперь можно будет использовать феминитивы. В качестве примеров привели такие профессии, как инженер – инженерка, станочник широкого профиля – станочница широкого профиля, социолог – социологиня.

«Нашей стране такое точно не нужно. Это когда уже заниматься нечем, начинают ковыряться в носу и придумывать всякую ерундистику. Все же понимают, что есть профессия. А уж то, что ее может выполнять как мужчина, так и женщина, – подчеркивать не нужно. Эти изменения просто не нужны, зачем вносить дополнительный перечень профессий? Это лишняя никому ненужная работа», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он объясняет, что в обычной речи те, кто действительно хотят подчеркнуть женскую направленность профессии, сами прибавляют желаемое окончание к основному слову. При этом нет никакой необходимости устраивать путаницу в нормативно-правовых документах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев также считает, что подобное решение в России не приживется, а сам народ в нем не нуждается.

«Это никак не влияет на решение кризисных проблем. У нас и своих головотяпов с подобными предложениями достаточно. Никаких изменений в названии профессий не нужно, это все излишки», – считает Коломейцев.

В апреле зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина допустила, что в будущем в русском языке действительно могут закрепиться феминитивы.