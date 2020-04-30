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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему таджики отказались от русского отчества

Таджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилииФото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Таджикистане решили запретить русифицировать фамилии и отчества. Соответствующие поправки приняла нижняя палата парламента. Теперь дело остается за верхней палатой и президентом Эмомали Рахмоном. В самой республике признают, что запретами патриотов не воспитают. Почему на подобный демарш Душанбе идет спустя 30 лет после приобретения независимости? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Почему таджики отказались от русского отчества

              Таджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилии   30 апреля 2020, 13:02
              Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
              Текст: Андрей Резчиков,
              Анастасия Куликова

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              В Таджикистане решили запретить русифицировать фамилии и отчества. Соответствующие поправки приняла нижняя палата парламента. Теперь дело остается за верхней палатой и президентом Эмомали Рахмоном. В самой республике признают, что запретами патриотов не воспитают. Почему на подобный демарш Душанбе идет спустя 30 лет после приобретения независимости?

              В среду нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которыми запрещается использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах. Под запрет в фамилиях попали суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева», а в отчествах – «ович», «овна», «евич» и «евна». Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств. Они могут выбирать суффиксы «для фамилий и отчеств при регистрации своих новорожденных детей».

              Так, согласно изменениям и дополнениям в закон, к уже ставшим привычными суффиксам «и», «зод», «зода», «он», «ён», «ёр», «ниё» и «фар», добавятся допустимые «пур» (для лиц мужского пола) и «духт» (для новорожденных девочек).

              Как заявил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен, таким образом «возрождаются национальные имена». Правда, пока что новые правила затронут лишь детей, которые родятся после принятия поправок к закону. Предполагается, что закон вступит в силу после принятия верхней палатой парламента Таджикистана (Маджлиси Милли) и подписания президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

              Напомним, ранее гражданам Таджикистана уже рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилий и отчеств своих детей. Одним из первых в стране такую инициативу предложил собственно Рахмон. Еще в 2007 году на традиционной встрече с представителями интеллигенции тогда еще Рахмонов объявил о решении именовать себя Эмомали Рахмон. При этом на заре независимости страны в 1993 году он публично просил тогдашнего президента России Бориса Ельцина принять Таджикистан в состав РСФСР.

              В 2016 году появилось еще одно ограничение: при получении новых документов граждан Таджикистана обязали вписывать свои фамилии и отчества только с таджикскими окончаниями, так как русские окончания оказались под запретом.

              При этом граждане страны, работающие в России, неоднократно сообщали о сложностях с фамилиями, которые имеют национальные окончания. Например, при приеме на работу или оформлении миграционных документов незнакомые с таджикским языком специалисты допускают в них ошибки.

              По мнению главы Ассоциации исследователей госполитики и госуправления в Таджикистане Михаила Петрушкова, принятие поправок в закон – это «популизм чистой воды» и желание депутатов «войти в историю». «Запретами невозможно воспитать патриотов. А вот вызвать отторжение у определенной части общества и особенно у молодежи – это легко», – сказал Петрушков газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт уверен, что данное решение не окажет особого влияния на российско-таджикские связи, которые и без того ослабевают. «Это происходит из-за отсутствия серьезного российского бизнеса в стране и отсутствия больших совместных проектов в таких стратегических отраслях, как горнорудная промышленность или строительство гидроэлектростанций», – добавил собеседник.   

              Петрушков убежден, что складывающейся ситуацией в перспективе воспользуются даже не Америка с Китаем, а «радикалы и экстремисты всех мастей, которые умело используют любые промахи и непродуманные инициативы властей во всех странах мира».

              «Запрет использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, на мой взгляд, ни что иное, как запоздалый национализм и комплекс неполноценности», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

              «Лидер Казахстана – Нурсултан Назарбаев, и от суффикса «ев» он не страдает. В Азербайджане лидер – Ильхам Алиев, у него тоже славянский суффикс. Уход от русских фамилий был возможен 20 лет назад, когда надо было быстро показать свою независимость. А сейчас это, повторюсь, постсоветский национализм и комплекс неполноценности», – подчеркнул эксперт.

              Собеседник предположил, что власти Таджикистана оказались в непростой экономической ситуации из-за коронавируса и пытаются привлечь внимание населения к чему-то другому. «Проще всего привлечь внимание к сохранению идентичности. Думаю, такая игра ведется не от хорошей жизни», – считает эксперт. Впрочем, Малашенко убежден, что Рахмон от России «никуда не денется» с учетом присутствия в стране 201-й российской военной базы.

              В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров констатирует, что подобные языковые тенденции присущи многим государствам на постсоветском пространстве. «Россия давно не доминирует в экономике Таджикистана. Там доминирует Китай, который превращает страну в полуколонию», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, в стране нищета, многие уезжают на заработки в Россию, и народ «думает о том, как прокормиться, а не как фамилии сменить». «Таджикистан давно выпал из орбиты нашего влияния. Абсолютное большинство стран на постсоветском пространстве постепенно отходят от нас», – с сожалением констатировал Багдасаров, призвав Москву активнее развивать собственные проекты в странах региона.

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              Обсуждение: 98 комментариев
              Напомним, Таджикистан далеко не единственная страна, которая пытается ограничить использование русского языка в ситуации, когда он имеет статус официального. Например, в Казахстане в середине апреля интеллигенция начала сбор подписей в поддержку казахского языка. В открытом письме на имя президента Касым-Жомарта Токаева авторы требуют лишить русский язык официального статуса. Ранее власти страны приняли решение перейти с кириллицы на латиницу.

              Однако самая агрессивная политика в отношении русского языка проводится властями Украины, где использование русского языка защищено конституцией. Так, в середине марта президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. Впрочем, в пропрезидентской партии «Слуга народа» признавали, что искоренить русский язык на Украине не удастся никаким законом.

              Совершенно иное отношение к русскому языку в Киргизии. Как отмечал недавно президент страны Сооронбай Жээнбеков, необходимости переводить киргизский язык на латинскую графику, о чем было принято решение в Казахстане и Узбекистане, нет. «Культурный и научный потенциал республики достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу», – справедливо считает Жээнбеков.

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