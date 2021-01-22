«Выбравшая» Россию украинская блогерша пожаловалась на фальсификацию видео

Блогер из Киева Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с офицером украинской армии Анатолием Штефаном, выбрала Россию вместо Украины.

Девушка рассказала в Instagram, что снимала блиц-опросы с участием других блогеров, на которых нужно было из двух предложенных вариантов ответа выбрать один. «Вопрос звучал так: какую страну ты бы хотела посетить. И на видео я должна была выбрать одну из предлагаемых стран. Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий», – заявила Онацкая.

Она пояснила, что из предложенной пары «Россия – Украина» выбрала первую, так как уже живет на Украине и объездила всю страну, передает РИА «Новости».

Кроме того, Онацкая обвинила Штефана в том, что он намеренно исказил содержание видео, обрезав часть ролика с ее выборами других стран. Также девушка пожаловалась на травлю и поступающие от радикалов угрозы, отметив, что те публикуют в Сети ее личные данные.

При этом блогерша разместила видео, на котором «отвечает на контрольный вопрос от Министерства обороны Украины». «Для меня понятия выбора никогда не стояло и не будет стоять априори… Я украинка, и я горжусь этим», – заявила она.

Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева Таисией Онацкой (di.rubens) разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». После этого блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта.