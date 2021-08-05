Зеленский провозгласил по отношению к русским политику Гитлера

Чемодан-вокзал-Россия. С таким хамским призывом к русским, живущим на Украине, выступил на этот раз не какой-нибудь особо озлобленный представитель украинских националистов. Нет – лично глава этого государства призвал русских «ехать и искать себе место в России». Иначе говоря, Владимир Зеленский позволяет себе высказывания, ставящие его на одну доску с нацистами.

«Счастье – это когда тебя понимают». Так написал в сочинении один из героев фильма «Доживем до понедельника». В общем-то, больше он не написал ничего, давая понять, что считает непонимание основной проблемой, а понимание – ключом к счастью. С той же проблемой столкнулся и президент Украины Владимир Зеленский.

Очевидно, что, несмотря на два года его президентства, еще не все жители Украины правильно его понимают. И продолжают пенять ему невыполнением предвыборных обещаний и разжиганием гражданского противостояния – вместо того, чтобы его тушить. Поэтому Зеленский решил быть настолько откровенным, насколько это вообще возможно.

«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят... Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия... этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России».

Иными словами – Зеленский, несмотря на все оговорки, сказал русским, живущим на Украине: валите к черту, надоели. Разберем этот яркий эфир.

Контрпропаганда по-украински

Сразу же следует сказать, что понять Зеленского должны не только жители Крыма и Донбасса. Просто говорит он это в эфире телеканала «Дом» – пропагандистского телеканала, который курирует мининформполитики Украины. То есть обращение к дончанам и крымчанам – это такой формат. А вот смысл этого обращения уже начинает хромать. Канал-то создавался, условно говоря, затем, чтобы бороться за умы и души жителей Донбасса и Крыма. Чтобы показать: смотрите, Россия говорит то-то и то-то, но ведь это ложь, а это манипуляция. На самом деле все не так, а вот так, мы вас любим и ждем возвращения.

А тут Зеленский задвигает такое, что его впору брать в российский федеральный телевизор на комедийную роль украинца, достойно исполняемую Ковтуном и Трюханом. То, что предложил Зеленский, называется «этническая сегрегация». И от нее всего полшага до этнических чисток. За последние семь лет даже сложно припомнить случай, когда представителя украинской власти так ярко выставили бы нацистом, как Зеленский сделал это сам.

Этнические корни же самого Зеленского в данном случае – вишенка на торт. В III Рейхе, в конце концов, евреев тоже не сразу начали сгонять в концлагеря. Начинали тоже с предложения уезжать.

Впрочем, вернемся к тому, с чего начали. Говорится это не только жителям Донбасса и Крыма, но и всем живущим на Украине русским.

Когда ответы Путину лучше статьи Путина

С одной стороны, это «старый спор славян между собою». С другой же, в этот спор подбросили свежих дрожжей. В нашем случае это, конечно, еще июльская статья Владимира Путина об украинцах и русских. То ли она действительно так сильно зацепила Зеленского и его соратников, то ли на Украине сочли ее своего рода прощупыванием почвы накануне встречи с Зеленским (на что у Зеленского не перестают надеяться). Но факт в том, то президент Украины уже недели две увлеченно спорит с президентом России. Не замечая, что:

– его в общем-то никто не слушает;

– в процессе «спора», словно бы в насмешку, он лишь подтверждает позицию Путина. Причем не столько подтверждая его аргументацию, сколько излагая свою. А аргументы – как на подбор: дичь и глупость.

«Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите – Ялту и так далее», – кипятился Зеленский буквально пару дней назад. Хм. Вообще-то это как раз Украина занята переписыванием истории и переименованием улиц и городов. И даже одной Украины «слугам» Зеленского мало, хотят и Россию переименовать.

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Или вот, чуть раньше: «Украина – наследница Киевской Руси. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Посягать на наследство действительно нехорошо. Если оно законное. Любой желающий может проверить принадлежность Крымского полуострова за последние два тысячелетия. Кого там только нет: Рим, готы, снова Рим (уже Византия), древнерусское Тмутараканское княжество, Золотая Орда, Крымское ханство. И, с конца XVIII века – Россия.

Ах, вот кого нет – Украины. И Зеленский сам ловит себя в эту ловушку. Он не может считать наследием Украины все Древнерусское государство, поскольку его земли – территории нынешней Белоруссии, Латвии, Литвы, России. Если же брать только Киевское княжество, то Крым в сферу его влияния не входил.

Ну и, конечно же, свежие откровения. «Неважно, сколько это времени будет оккупировано. Как стена в Германии. В любом случае люди, история, воспользуются моментом, и стена рухнет», – проповедует Зеленский.

Мы не знаем, кто подбирает Зеленскому эти примеры и аналогии, но они раз за разом топят президента Украины. Снова мимо. Стена в Германии, на которую он сослался, была построена между немцами. Между единым немецким народом. Поэтому да, политику Киева вполне можно сравнить со стеной. Ее задача – разделить единый русский народ, частью которого являются украинцы. И, конечно же, эта стена обязательно рухнет, мы тоже в этом уверены, Владимир Александрович.

В конце июля украинские социологи без удовольствия заявили, что аргументацию Путина разделяют более 40% украинцев. Зеленский наверняка лишь увеличил их число.

Выбирать между тем, что легко, и тем, что правильно

Этот откровенный сюр не вполне согласуется с нынешним заявлением Владимира Зеленского, но объясняется его бэкграундом. К сожалению, не все здесь весело, а клоунада не смягчает трагизма ситуации. По сути, от живущих на Украине русских требуют выбрать: гражданство или национальность.

Ведь быть русским – это только указывать эту национальность в анкете и быть ребенком русских папы и мамы. Это знание русского языка, русской культуры и истории. Соответствовать этим условиям и жить при этом на Украине становится год от года сложнее. Если книги на русском языке купить еще можно, то вот букварь – уже сложнее. Зачем русский букварь в стране, где русский не учат?

С историей и вовсе беда. По сути, русским детям придется выучить ее два раза: как было на самом деле и как требуют отвечать в школе. А любая попытка с этим дуализмом покончить ведет к вопросу, поставленному Зеленским: «Может, вам стоит уехать?» Но ведь штука в том, что это в представлении зеленских украинцы в 1991 году резко перестали быть русскими, а Украина – Русской землей.

Недавняя истерика лидера президентской фракции Давида Арахамии по поводу ядерного оружия ярко показывает, что молодое поколение политиков не только не помнит, но и не знает о том, что на заре 1990-х Украине позволили быть Украиной под вполне конкретные обещания: не шкодить, вести себя прилично, вернуть не принадлежащее Украине ОМП и ликвидировать созданную для него инфраструктуру. И касается это не только пусковых шахт, но и пресловутой тысячелетней истории Украины, состоящей, на поверку, из завоевания территорий (Россией) и их освоения. Россией же.

«Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет», – убеждает Зеленский.

Нет, Владимир Александрович, вы что-то напутали в предпраздничном угаре. Донбасс, а также весь исторический регион Дикого поля (а он тянется от Луганска и почти до Винницы, от Сум до Херсона) в его нынешнем виде – это плод русской культуры и цивилизации. Россия возрождала и основывала здесь города, теснила крымцев и заново заселила этот регион. Позднее в городах возникла промышленность, запустив процесс урбанизации.

Не только Донбасс, но и все нынешние украинские земли сотни лет как-то без этой самой Украины и ее цивилизаторства обходились (за отсутствием как первого, так и второго). Нынешняя же Украина – это предбанник европейского рынка труда. И в этом предбаннике центрами цивилизации, кроме Киева, останутся четыре–пять областных центров. На вопрос «Что приобрел Донбасс?» еще предстоит ответить. Но то, что он ничего не потерял – очевидно и теперь.

Возникает вопрос: для чего Зеленский планомерно делает из себя продвинутую версию Петра Порошенко? Он уже не первый президент Украины, который приходил к власти за счет голосов вменяемой части украинцев, а удержаться на второй срок пытается за счет невменяемых. На Украине поговаривают о риске досрочных выборов, поэтому Зеленский старается прослыть записным русофобом, чтобы попасть во второй тур не с Порошенко, а с кем-то из ОПЗЖ. А русские в этих раскладах – сакральная жертва.

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