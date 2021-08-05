Зеленский провозгласил по отношению к русским политику Гитлера

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5 августа, четверг  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Как России заманить на учебу молодежь из бывшего СССР

Образование в России остается престижным у молодежи из Средней Азии Олег Ласточкин/РИА Новости
Несмотря на то, что в России учатся сотни тысяч иностранных студентов, молодежь из стран бывшего СССР зачастую предпочитает ехать за образованием на Запад или в Китай. Известно, что образование – это элемент «мягкой силы», ведь получившие диплом в России специалисты затем станут проводниками идей Москвы в своей стране. Как же повысить престиж российского высшего образования у иностранцев? Подробности...
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Литва побуждает Белоруссию сближаться с Россией

Литва делает все возможное, чтобы белорусские удобрения направились в российские порты Андрей Александров/РИА Новости
Литва грозится перекрыть перевалку белорусских удобрений, но соответствующее решение должен принять Евросоюз. Ранее Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Подробности...

Германия идет на войну

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Еще недавно ответ на вопрос о том, пойдут ли немцы и другие европейцы на «китайский» фронт, был не столь очевиден. Но сейчас уже ясно – пойдут. А возможные экономические потери при этом будут не больше, чем от пандемии. Подробности...
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Как «Револьвер» вышиб мозги американской молодежи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

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    Зеленский провозгласил по отношению к русским политику Гитлера

    Владимир Зеленский не оставляет русским на Украине выбора    5 августа 2021, 18:45
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Николай Стороженко

    Чемодан-вокзал-Россия. С таким хамским призывом к русским, живущим на Украине, выступил на этот раз не какой-нибудь особо озлобленный представитель украинских националистов. Нет – лично глава этого государства призвал русских «ехать и искать себе место в России». Иначе говоря, Владимир Зеленский позволяет себе высказывания, ставящие его на одну доску с нацистами.

    «Счастье – это когда тебя понимают». Так написал в сочинении один из героев фильма «Доживем до понедельника». В общем-то, больше он не написал ничего, давая понять, что считает непонимание основной проблемой, а понимание – ключом к счастью. С той же проблемой столкнулся и президент Украины Владимир Зеленский.

    Очевидно, что, несмотря на два года его президентства, еще не все жители Украины правильно его понимают. И продолжают пенять ему невыполнением предвыборных обещаний и разжиганием гражданского противостояния – вместо того, чтобы его тушить. Поэтому Зеленский решил быть настолько откровенным, насколько это вообще возможно.

    «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят... Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия... этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России».

    Иными словами – Зеленский, несмотря на все оговорки, сказал русским, живущим на Украине: валите к черту, надоели. Разберем этот яркий эфир

    Контрпропаганда по-украински

    Сразу же следует сказать, что понять Зеленского должны не только жители Крыма и Донбасса. Просто говорит он это в эфире телеканала «Дом» – пропагандистского телеканала, который курирует мининформполитики Украины. То есть обращение к дончанам и крымчанам – это такой формат. А вот смысл этого обращения уже начинает хромать. Канал-то создавался, условно говоря, затем, чтобы бороться за умы и души жителей Донбасса и Крыма. Чтобы показать: смотрите, Россия говорит то-то и то-то, но ведь это ложь, а это манипуляция. На самом деле все не так, а вот так, мы вас любим и ждем возвращения. 

    А тут Зеленский задвигает такое, что его впору брать в российский федеральный телевизор на комедийную роль украинца, достойно исполняемую Ковтуном и Трюханом. То, что предложил Зеленский, называется «этническая сегрегация». И от нее всего полшага до этнических чисток. За последние семь лет даже сложно припомнить случай, когда представителя украинской власти так ярко выставили бы нацистом, как Зеленский сделал это сам.

    Этнические корни же самого Зеленского в данном случае – вишенка на торт. В III Рейхе, в конце концов, евреев тоже не сразу начали сгонять в концлагеря. Начинали тоже с предложения уезжать.

    Впрочем, вернемся к тому, с чего начали. Говорится это не только жителям Донбасса и Крыма, но и всем живущим на Украине русским.

    Когда ответы Путину лучше статьи Путина

    С одной стороны, это «старый спор славян между собою». С другой же, в этот спор подбросили свежих дрожжей. В нашем случае это, конечно, еще июльская статья Владимира Путина об украинцах и русских. То ли она действительно так сильно зацепила Зеленского и его соратников, то ли на Украине сочли ее своего рода прощупыванием почвы накануне встречи с Зеленским (на что у Зеленского не перестают надеяться). Но факт в том, то президент Украины уже недели две увлеченно спорит с президентом России. Не замечая, что:

    – его в общем-то никто не слушает;

    – в процессе «спора», словно бы в насмешку, он лишь подтверждает позицию Путина. Причем не столько подтверждая его аргументацию, сколько излагая свою. А аргументы – как на подбор: дичь и глупость. 

    «Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите – Ялту и так далее», – кипятился Зеленский буквально пару дней назад. Хм. Вообще-то это как раз Украина занята переписыванием истории и переименованием улиц и городов. И даже одной Украины «слугам» Зеленского мало, хотят и Россию переименовать

    Или вот, чуть раньше: «Украина – наследница Киевской Руси. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Посягать на наследство действительно нехорошо. Если оно законное. Любой желающий может проверить принадлежность Крымского полуострова за последние два тысячелетия. Кого там только нет: Рим, готы, снова Рим (уже Византия), древнерусское Тмутараканское княжество, Золотая Орда, Крымское ханство. И, с конца XVIII века – Россия. 

    Ах, вот кого нет – Украины. И Зеленский сам ловит себя в эту ловушку. Он не может считать наследием Украины все Древнерусское государство, поскольку его земли – территории нынешней Белоруссии, Латвии, Литвы, России. Если же брать только Киевское княжество, то Крым в сферу его влияния не входил.

    Ну и, конечно же, свежие откровения. «Неважно, сколько это времени будет оккупировано. Как стена в Германии. В любом случае люди, история, воспользуются моментом, и стена рухнет», – проповедует Зеленский.

    Мы не знаем, кто подбирает Зеленскому эти примеры и аналогии, но они раз за разом топят президента Украины. Снова мимо. Стена в Германии, на которую он сослался, была построена между немцами. Между единым немецким народом. Поэтому да, политику Киева вполне можно сравнить со стеной. Ее задача – разделить единый русский народ, частью которого являются украинцы. И, конечно же, эта стена обязательно рухнет, мы тоже в этом уверены, Владимир Александрович. 

    В конце июля украинские социологи без удовольствия заявили, что аргументацию Путина разделяют более 40% украинцев. Зеленский наверняка лишь увеличил их число. 

    Выбирать между тем, что легко, и тем, что правильно

    Этот откровенный сюр не вполне согласуется с нынешним заявлением Владимира Зеленского, но объясняется его бэкграундом. К сожалению, не все здесь весело, а клоунада не смягчает трагизма ситуации. По сути, от живущих на Украине русских требуют выбрать: гражданство или национальность. 

    Ведь быть русским – это только указывать эту национальность в анкете и быть ребенком русских папы и мамы. Это знание русского языка, русской культуры и истории. Соответствовать этим условиям и жить при этом на Украине становится год от года сложнее. Если книги на русском языке купить еще можно, то вот букварь – уже сложнее. Зачем русский букварь в стране, где русский не учат? 

    С историей и вовсе беда. По сути, русским детям придется выучить ее два раза: как было на самом деле и как требуют отвечать в школе. А любая попытка с этим дуализмом покончить ведет к вопросу, поставленному Зеленским: «Может, вам стоит уехать?» Но ведь штука в том, что это в представлении зеленских украинцы в 1991 году резко перестали быть русскими, а Украина – Русской землей. 

    Недавняя истерика лидера президентской фракции Давида Арахамии по поводу ядерного оружия ярко показывает, что молодое поколение политиков не только не помнит, но и не знает о том, что на заре 1990-х Украине позволили быть Украиной под вполне конкретные обещания: не шкодить, вести себя прилично, вернуть не принадлежащее Украине ОМП и ликвидировать созданную для него инфраструктуру. И касается это не только пусковых шахт, но и пресловутой тысячелетней истории Украины, состоящей, на поверку, из завоевания территорий (Россией) и их освоения. Россией же. 

    «Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет», – убеждает Зеленский.

    Нет, Владимир Александрович, вы что-то напутали в предпраздничном угаре. Донбасс, а также весь исторический регион Дикого поля (а он тянется от Луганска и почти до Винницы, от Сум до Херсона) в его нынешнем виде – это плод русской культуры и цивилизации. Россия возрождала и основывала здесь города, теснила крымцев и заново заселила этот регион. Позднее в городах возникла промышленность, запустив процесс урбанизации.

    Не только Донбасс, но и все нынешние украинские земли сотни лет как-то без этой самой Украины и ее цивилизаторства обходились (за отсутствием как первого, так и второго). Нынешняя же Украина – это предбанник европейского рынка труда. И в этом предбаннике центрами цивилизации, кроме Киева, останутся четыре–пять областных центров. На вопрос «Что приобрел Донбасс?» еще предстоит ответить. Но то, что он ничего не потерял – очевидно и теперь. 

    Возникает вопрос: для чего Зеленский планомерно делает из себя продвинутую версию Петра Порошенко? Он уже не первый президент Украины, который приходил к власти за счет голосов вменяемой части украинцев, а удержаться на второй срок пытается за счет невменяемых. На Украине поговаривают о риске досрочных выборов, поэтому Зеленский старается прослыть записным русофобом, чтобы попасть во второй тур не с Порошенко, а с кем-то из ОПЗЖ. А русские в этих раскладах – сакральная жертва. 

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