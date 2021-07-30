Украина захотела стать Северной Кореей

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30 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
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Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Как Россия проиграла Македонию

Непримиримые враги – «соросовский премьер» Зоран Заев и «прокремлевский премьер» Никола Груевский – внешне похожи друг на друга Boris Grdanoski/AP/TASS
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
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Лукашенко нашел слабое место ЕС

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
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Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Глава президентской фракции в Верховной раде хотел бы шантажировать мир ядерной бомбой    30 июля 2021, 16:50
    Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/ZUMA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    Лидер правящей партии Украины Давид Арахамия проговорился о том, о чем киевские политики давно думали, но боялись говорить. «Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги», – заявил соратник президента в ТВ-эфире, говоря, что Киев зря избавился от советского ядерного арсенала. Улучшило бы оружие массового поражения положение Украины в мире или наоборот – сразу превратило ее в страну-изгоя?

    Один из двух председателей правящей на Украине партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил телеканалу «Украина-24» – президент Леонид Кравчук в начале 90-х годов допустил фатальную ошибку, согласившись избавиться от ядерного оружия. «Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому», – сказал в телеэфире Арахамия, добавив, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир».

    «В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь», – посетовал Арахамия. Кравчук согласился расстаться с ядерным оружием «после подписания ничего не значащего меморандума», отметил Арахамия, очевидно, имея в виду Будапештский меморандум 1994 года. Стоит напомнить, что принципиальное решение о передаче ядерного оружия России действительно принимал Кравчук, однако подписал Будапештский меморандум в декабре 1994 года уже его преемник – Леонид Кучма.

    Куда важнее, что отказ от ядерного статуса был продекларирован задолго до Будапештского меморандума. Он был прописан в документе, с которого началась современная украинская государственность – декларации о суверенитете Украинской ССР от 16 июля 1990 года.

    На практике Украина стала безъядерной страной в июне 1996 года. К этому моменту, в соответствии с Будапештским меморандумом, Киев передал Москве боеголовки и крылатые ракеты, также были ликвидированы пусковые шахты и демонтированы стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС.

    Очевидно, что, если бы у нынешних киевских властей была бы возможность, они бы пересмотрели системообразующий документ почти 30-летней давности. Заявление Арахамии – не первое за последнее время из уст киевских политиков, выдержанное в духе ностальгии по обладанию советскими ядерными ракетами. В апреле украинский посол в Берлине Андрей Мельник тоже предупредил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если Украину так и не пригласят в НАТО.

    «Заявления некоторых украинских политиков – чистой воды блеф. Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, которое ведет разработки в области вооружений стратегического назначения. «Она не может ни самостоятельно производить ядерные боезаряды, ни хранить их, ни производить запуск ракет дальнего действия, потому что для этого нужны специальные полигоны и трассы», – указал собеседник.

    По мнению генерал-майора Дворкина, если бы Киев отказался от вывоза советского ядерного оружия, то столкнулся бы с серьезным гнетом санкций как единственная страна на тот момент, вышедшая из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Этих санкций экономика Украины просто не выдержала бы», – заключил собеседник. 

    При этом заявление депутата Арахамии с упоминанием Будапештского меморандума, на первый взгляд, выглядит убедительным с правовой точки зрения, заметил директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

    «В соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года, за отказ от ЯО Украине три великие державы – США, Россия и Великобритания обещали гарантировать ее территориальную целостность и суверенитет», – напомнил эксперт. По его мнению, Киев может апеллировать к тому, что Украина отказалась от вооружений, ей ничего не гарантировали, и хуже того – «лишили части территории». «Но это на поверхностном уровне. На самом деле,

    если бы Киев отказался вывести со своих территорий ядерное оружие, то Украина оказалась бы международным изгоем, –

    подчеркнул Арбатов. – Это нарушило бы договор о нераспространении ЯО. Украина стала бы незаконным ядерным государством. Скорее всего, она оказалась бы и в изоляции со стороны Запада, и во враждебных отношениях с Россией».

    К слову, заметим, что в схожем духе на заявление лидера правящей партии отреагировали украинские оппозиционные депутаты – причем отнюдь не пророссийские. «Сейчас, чтобы иметь ядерное оружие, нужно быть или богатой страной, или жестким политическим режимом вроде Северной Кореи, – заявил киевскому порталу «Страна.ua» депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

    Коллеге Арахамии, второму сопредседателю партии «Слуга народа» Александру Корниенко пришлось оправдываться за своего коллегу. «Это, знаете, как ментальный эксперимент, упражнения ума или альтернативная история, что могло бы быть, если бы тогда так случилось, то могло бы быть как-то все иначе», – цитирует Корниенко «Страна.uа».

    Если бы в начале 1990-х такая альтернативная история была бы реальностью, то дело бы могло закончиться ядерной войной, считает Арбатов. «Ядерного оружия на Украине было развернуто довольно много, – напомнил эксперт. – Она была третьим ядерным государством после США и СССР. Она опережала Великобританию, Францию, Китай и другие ядерные страны. Скорее всего, ядерное оружие никто просто так там бы не оставил».

    «При негласной поддержке Запада Россия предупредила бы попытку силой это оружие вернуть. Началась бы война между Россией и Украиной.

    Не исключено, что этот вооруженный конфликт закончился бы применением ядерного оружия со всеми непредсказуемыми последствиями. 

    Даже если бы Украина сохранила ЯО, это не значит, что она бы сейчас процветала», – обрисовал сценарий эксперт.

    В сохранении ядерного оружия Украине не помогли бы и Соединенные Штаты, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Американцы были самыми заинтересованными. Если Борис Ельцин был не против сохранения ядерного оружия на Украине, то именно американцы очень жестко настаивали на том, чтобы Украина избавилась от ядерных боеголовок и от всех мощностей производства ядерного оружия», – напомнил собеседник.

    Что касается заявления нынешних заявлений лидеров «Слуги народа», то вряд ли это всего лишь упражнения в жанре альтернативной истории, полагают украинские эксперты. Тем более это не заявление в надежде на восстановление ядерного статуса Украины, что и вовсе выглядит фантастикой. Нынешнее заявление Арахамии следует понимать как реализацию общей широкой стратегии офиса президента Зеленского, полагает источник украинского телеграм-канала «Легитимный». Стратегия же состоит в том, чтобы переложить вину за неутешительное состояние Украины на предшественников нынешнего лидера. «Я не виноват, что машина не едет, мне она досталась без колес, двигателя, без топлива и т. д.», – реконструировал логику Зеленского источник телеграм-канала.

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