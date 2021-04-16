Украина угрожает НАТО атомной бомбой

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НОВОСТЬ ЧАСА

Ушаков проинформировал посла США об ответных мерах на санкции

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...
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Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
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  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Ушаков проинформировал посла США об ответных мерах на санкции
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    борьба за спокойствие


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    агрессивная токсичность


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    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?

    Украина угрожает НАТО атомной бомбой

    «Либо мы становимся частью НАТО, и помогаем Европе, либо у нас остается один вариант: снова подумать о ядерном статусе», - заявил Мельник    16 апреля 2021, 17:00
    Фото: Michael Kappeler/DPA/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Посол Украины в Германии Андрей Мельник, хорошо известный в РФ своей привычкой делать скандальные заявления, опять отличился. На сей раз он поставил Западу ультиматум: или вы примете Украину в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. С такими послами Киев рискует навлечь на себя гнев страны, которую ему надлежит слушаться. А именно - США.

    Мы уже неоднократно писали о деградации украинской дипломатии, темпы которой опережают деградацию украинской государственности в целом. Кадры, воспитанные дипломатической школой СССР, либо остались в системе МИД РФ, либо ушли на пенсию, а на смену им пришли люди с глубоко провинциальным сознанием и столь же провинциальным образованием, чей потолок - сельское хозяйство, а никак не внешняя политика.

    Какая еще страна могла бы отправить консулом в немецкий Гамбург человека, который любит зиговать, респектя вермахту и еврейским погромам? Из тех, что расположены в Европе и считаются относительно цивилизованными, одна только Украина. Причем Василий Марушинец до сих пор является сотрудником ее МИД - его попытались было уволить за пронацистские настроения, но он восстановился по суду. 

    История главного представителя Украины в ФРГ - посла Андрея Мельника - тоже про деградацию, но другого толка. Когда-то он тоже был консулом в Гамбурге, пока планка требований не опустилась до уровня Марушинца, но человек это современный, относительно неглупый, с хорошо подвешенным языком и некоторым уровнем эрудиции. Другое дело, что ведет он себя не как дипломат, а как блогер-скандалист, набирающий перепосты и лайки.

    Для практической дипломатии это яд, но для того, чтобы создавать провокационные новостные поводы и периодически светиться в СМИ, весьма полезные навыки. В том числе и поэтому мы знаем о после Мельнике гораздо больше, чем нужно - он регулярно попадает в новости со своими репризами на грани фола.

    Например, совсем недавно он заявил, что страна его пребывания - Германия обязана помочь Украине в «возвращении Крыма», поскольку несет перед Украиной моральную ответственность за ее и его оккупацию. 

    Он запросто критиковал президента ФРГ, а бывшего канцлера (ныне - председателя совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть») Герхарда Шредера совершенно по-блогерски «троллил», добившись отзыва о себе как о «каком-то карлике».

    На сей раз Мельник намолол по сути ультиматум, пусть и относительно мягко сформулированный: или Украину принимают в НАТО, или она обзаведется атомной бомбой и восстановит статус ядерной державы. «А как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – вопрошает посол. 

    Очевидно, что Мельник в данном случае намекает на Будапештский меморандум, который на Украине традиционно поносят чуть ли не как главную ошибку в национальной истории.

    После развала СССР мир столкнулся с тем, что ядерных держав стало больше - советские ракеты располагались, в том числе, на территории Украины, Белоруссии и Казахстана, причем в случае с Украиной это было настоящей проблемой.

    Тут нужно понимать два важных обстоятельства. Во-первых, из всего СНГ в его «классическом» составе Киев позволял себе максимально наглое и вызывающее поведение по принципу «не съем, так понадкусываю».

    Например, Украина единственная, кто не согласился тогда на более чем щедрое предложение Москвы: она забирает себе все советские долги, но также и всю зарубежную собственность СССР. То есть долги украинцы платить, разумеется, не хотели, но и за собственность решили побороться. Суды с ними за бывшие здания консульств, культурных центров и торговых представительств были фоном наших отношений до тех пор, пока не потерялись под валом гораздо более значительных разногласий.

    Во-вторых, российское руководство в лице Бориса Ельцина не волновал тот факт, что независимая Украина обзавелась ядерным оружием. Более того, он категорически не хотел ввязываться в эту историю, усложняя отношения с теми, кто был для него друзьями, союзниками и подельниками, то есть с руководителями новых независимых стран.

    Для России и ее интересов это грозило многократно ухудшить последствия той самой «геополитической катастрофы», которой оказался распад страны по советским административным границам. Однако в дело вмешались те, говорить кому «спасибо» совершенно не хочется, но, видимо, придется - американцы.

    Именно они уговорили Ельцина забрать боеголовки. Они же выцарапали из украинского руководства согласие их отдать (казахское разоружилось добровольно, а белорусское если и возражало, то не сильно). Взамен Киеву был предложен тот самый Будапештский меморандум: подписав его, лидеры России, США и Великобритании как бы гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины. Разумеется, своих «партнеров» американцы обманули.

    Обман в том, что юридически меморандум был ничтожен. Такой договор, какой подразумевал бы войну за интересы Киева в случае распада Украины или какой-либо внешней угрозы для нее, не имел шансов на ратификацию в Конгрессе, вот и обошлись простым меморандумом. Украинцы осознают, что по сути их обдурили, их гнетет это до сих пор, и даже трудно сказать, к кому в этой связи у них претензий больше - к англосаксам, которые не стали воевать за Крым или Донбасс, или к России, которая приняла Крым в родную гавань и сочувствует восставшему Донбассу.

    Официальная позиция МИД РФ в связи со всем этим в том, что США и Британия первыми нарушили условия Будапештского меморандума, поддержав государственный переворот на Украине в 2014 году и покусившись тем самым на ее суверенитет.

    При этом Москва не давала гарантий, что будет силой удерживать в составе Украины территории, которые откололись от нее из-за внутреннего мятежа (он же - «революция достоинства») и попыток построить этнолингвистическую диктатуру.

    Как бы там ни было, руководство современной России крайне внимательно относится к режиму нераспространения ядерного оружие, а руководство США внимательно относилось к нему всегда, в том числе и в начале 1990-х. Поэтому нам стоит поблагодарить американцев за то, что у украинского режима нет ядерных ракет, направленных на Москву.

    Кстати, пока их не вывезли, они были направлены в сторону США. И в целом, разумеется, американцы действовали в своих интересах. Просто в вопросе ОМУ наши с ними интересы совпали, а основную работу по их реализации выполнил Вашингтон.

    Это то, о чем посол Мельник в рамках своего «троллинга» забывает, хотя долен был помнить. Именно американцы отняли у Украины ядерное оружие, все претензии на этот счет нужно предъявлять исключительно им. Можно Биллу Клинтону, можно его однопартийцу Джо Байдену, а Германии ну никак нельзя, она тут попросту не при чем.

    Тем не менее, не стоит думать, что мы пытаемся вразумить Мельника и отговорить его от этой политической линии, напротив, пускай мелет. Чем больше претензий и угроз обзавестись атомной бомбой будет в украинском воздухе, тем раньше в Вашингтоне и Берлине осознают опасную неадекватность «украинских партнеров», включая весь их дипломатический корпус без исключений.

    Россия же получит право душить украинскую экономику без всякой жалости, как душили экономики ЮАР, Ирана, Ирака и КНДР, когда они покусились на создание своего ОМУ. Душить уже не справедливости ради и не только своих национальных интересов для, а во имя мира во всем мире. Ни больше, ни меньше. 

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