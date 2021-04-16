Украина угрожает НАТО атомной бомбой

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, хорошо известный в РФ своей привычкой делать скандальные заявления, опять отличился. На сей раз он поставил Западу ультиматум: или вы примете Украину в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. С такими послами Киев рискует навлечь на себя гнев страны, которую ему надлежит слушаться. А именно - США.

Мы уже неоднократно писали о деградации украинской дипломатии, темпы которой опережают деградацию украинской государственности в целом. Кадры, воспитанные дипломатической школой СССР, либо остались в системе МИД РФ, либо ушли на пенсию, а на смену им пришли люди с глубоко провинциальным сознанием и столь же провинциальным образованием, чей потолок - сельское хозяйство, а никак не внешняя политика.

Какая еще страна могла бы отправить консулом в немецкий Гамбург человека, который любит зиговать, респектя вермахту и еврейским погромам? Из тех, что расположены в Европе и считаются относительно цивилизованными, одна только Украина. Причем Василий Марушинец до сих пор является сотрудником ее МИД - его попытались было уволить за пронацистские настроения, но он восстановился по суду.

История главного представителя Украины в ФРГ - посла Андрея Мельника - тоже про деградацию, но другого толка. Когда-то он тоже был консулом в Гамбурге, пока планка требований не опустилась до уровня Марушинца, но человек это современный, относительно неглупый, с хорошо подвешенным языком и некоторым уровнем эрудиции. Другое дело, что ведет он себя не как дипломат, а как блогер-скандалист, набирающий перепосты и лайки.

Для практической дипломатии это яд, но для того, чтобы создавать провокационные новостные поводы и периодически светиться в СМИ, весьма полезные навыки. В том числе и поэтому мы знаем о после Мельнике гораздо больше, чем нужно - он регулярно попадает в новости со своими репризами на грани фола.

Например, совсем недавно он заявил, что страна его пребывания - Германия обязана помочь Украине в «возвращении Крыма», поскольку несет перед Украиной моральную ответственность за ее и его оккупацию.

Он запросто критиковал президента ФРГ, а бывшего канцлера (ныне - председателя совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть») Герхарда Шредера совершенно по-блогерски «троллил», добившись отзыва о себе как о «каком-то карлике».

На сей раз Мельник намолол по сути ультиматум, пусть и относительно мягко сформулированный: или Украину принимают в НАТО, или она обзаведется атомной бомбой и восстановит статус ядерной державы. «А как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – вопрошает посол.

Очевидно, что Мельник в данном случае намекает на Будапештский меморандум, который на Украине традиционно поносят чуть ли не как главную ошибку в национальной истории.

После развала СССР мир столкнулся с тем, что ядерных держав стало больше - советские ракеты располагались, в том числе, на территории Украины, Белоруссии и Казахстана, причем в случае с Украиной это было настоящей проблемой.

Тут нужно понимать два важных обстоятельства. Во-первых, из всего СНГ в его «классическом» составе Киев позволял себе максимально наглое и вызывающее поведение по принципу «не съем, так понадкусываю».

Например, Украина единственная, кто не согласился тогда на более чем щедрое предложение Москвы: она забирает себе все советские долги, но также и всю зарубежную собственность СССР. То есть долги украинцы платить, разумеется, не хотели, но и за собственность решили побороться. Суды с ними за бывшие здания консульств, культурных центров и торговых представительств были фоном наших отношений до тех пор, пока не потерялись под валом гораздо более значительных разногласий.

Во-вторых, российское руководство в лице Бориса Ельцина не волновал тот факт, что независимая Украина обзавелась ядерным оружием. Более того, он категорически не хотел ввязываться в эту историю, усложняя отношения с теми, кто был для него друзьями, союзниками и подельниками, то есть с руководителями новых независимых стран.

Для России и ее интересов это грозило многократно ухудшить последствия той самой «геополитической катастрофы», которой оказался распад страны по советским административным границам. Однако в дело вмешались те, говорить кому «спасибо» совершенно не хочется, но, видимо, придется - американцы.

Именно они уговорили Ельцина забрать боеголовки. Они же выцарапали из украинского руководства согласие их отдать (казахское разоружилось добровольно, а белорусское если и возражало, то не сильно). Взамен Киеву был предложен тот самый Будапештский меморандум: подписав его, лидеры России, США и Великобритании как бы гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины. Разумеется, своих «партнеров» американцы обманули.

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Обман в том, что юридически меморандум был ничтожен. Такой договор, какой подразумевал бы войну за интересы Киева в случае распада Украины или какой-либо внешней угрозы для нее, не имел шансов на ратификацию в Конгрессе, вот и обошлись простым меморандумом. Украинцы осознают, что по сути их обдурили, их гнетет это до сих пор, и даже трудно сказать, к кому в этой связи у них претензий больше - к англосаксам, которые не стали воевать за Крым или Донбасс, или к России, которая приняла Крым в родную гавань и сочувствует восставшему Донбассу.

Официальная позиция МИД РФ в связи со всем этим в том, что США и Британия первыми нарушили условия Будапештского меморандума, поддержав государственный переворот на Украине в 2014 году и покусившись тем самым на ее суверенитет.

При этом Москва не давала гарантий, что будет силой удерживать в составе Украины территории, которые откололись от нее из-за внутреннего мятежа (он же - «революция достоинства») и попыток построить этнолингвистическую диктатуру.

Как бы там ни было, руководство современной России крайне внимательно относится к режиму нераспространения ядерного оружие, а руководство США внимательно относилось к нему всегда, в том числе и в начале 1990-х. Поэтому нам стоит поблагодарить американцев за то, что у украинского режима нет ядерных ракет, направленных на Москву.

Кстати, пока их не вывезли, они были направлены в сторону США. И в целом, разумеется, американцы действовали в своих интересах. Просто в вопросе ОМУ наши с ними интересы совпали, а основную работу по их реализации выполнил Вашингтон.

Это то, о чем посол Мельник в рамках своего «троллинга» забывает, хотя долен был помнить. Именно американцы отняли у Украины ядерное оружие, все претензии на этот счет нужно предъявлять исключительно им. Можно Биллу Клинтону, можно его однопартийцу Джо Байдену, а Германии ну никак нельзя, она тут попросту не при чем.

Тем не менее, не стоит думать, что мы пытаемся вразумить Мельника и отговорить его от этой политической линии, напротив, пускай мелет. Чем больше претензий и угроз обзавестись атомной бомбой будет в украинском воздухе, тем раньше в Вашингтоне и Берлине осознают опасную неадекватность «украинских партнеров», включая весь их дипломатический корпус без исключений.

Россия же получит право душить украинскую экономику без всякой жалости, как душили экономики ЮАР, Ирана, Ирака и КНДР, когда они покусились на создание своего ОМУ. Душить уже не справедливости ради и не только своих национальных интересов для, а во имя мира во всем мире. Ни больше, ни меньше.

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