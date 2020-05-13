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Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Советская песня довела украинского посла до безумия

Турция имеет особое значение для украинской дипломатииФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России надо наконец-то отреагировать на клевету

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Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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              Советская песня довела украинского посла до безумия

              Турция имеет особое значение для украинской дипломатии   13 мая 2020, 11:04
              Фото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?

              О деградации профессии дипломата на независимой Украине газета ВЗГЛЯД подробно писала на примере министра-дилетанта Павла Климкина и нынешнего министра Дмитрия Кулебы, который еще только обживается на новом посту, но уже успел наговорить глупостей. 

              Между ними был еще Вадим Пристайко – человек осторожный и по меркам украинской державы удивительно адекватный. Возможно, поэтому в министрах не засиделся.

              Правда, глава МИД – особый случай в мире переговоров и раутов, поскольку должность эта политическая. И в истории, и в современности немало примеров, когда ведомство внешних сношений успешно возглавляют именно политики или менеджеры широкого профиля, а не профессиональные дипломаты.

              Другое дело – посол на важном направлении. Такая работа – искусство и наука одновременно, и кадры для нее в уважающих себя державах принято специально выращивать, обучая всем премудростям мастерства и передавая накопленный опыт по наследству.

              В СССР сложилась собственная и весьма выдающаяся дипломатическая школа, затронувшая в том числе Украину, но за годы независимости ее извели буквально под корень. Можно было бы подумать, что это сделано нарочно – в рамках идеологического отрицания Киевом всего советского. Но, скорее всего, объяснение даже проще: за без малого 30 лет наши соседи бездарно промотали весь стартовый капитал, доставшийся им от бывшего Союза, и у профессиональной дипломатии не было шансов стать исключением – политический климат не тот.

              Андрей Сибига (фото: facebook.com/honoraryconsul.org.ua)
              Андрей Сибига (фото: facebook.com/honoraryconsul.org.ua)

              Сейчас послами и консулами украинской державы работают такие кадры, которым рискованно доверить и руководство баней. Чтобы в этом убедиться, не нужны материалы СВР – достаточно заглянуть в социальные сети.

              Вспомним консула в Гамбурге Василия Марущинца, заявившего в «Фейсбуке», что быть фашистом почетно. Обратим внимание, что любящий зиговать дипломат работал именно в Германии, поэтому скандал вышел аховый, но к настоящему моменту Марущинц уже восстановлен в должности

              Другой наглядный пример – посол в Финляндии Андрей Олефиров. После массового отравления в Иркутской области он разместил на своей странице в той же социальной сети безвкусные и глумливые картинки, высмеивающие эту трагедию. То есть, несмотря на статус, этикет и элементарные правила приличия, не смог сдержать злорадства от гибели людей, которые не сделали ничего плохого ни ему, ни Украине, но жили в России – и этого достаточно для прыжков по свежим могилам.

              Посол в Сербии Александр Александрович занимается в основном тем, что пытается испортить отношения Белграда и Москвы. И все бы ничего – бывают в жизни послов и такие миссии, однако делает он это тем образом, что постоянно унижает страну пребывания (например, заявляет в интервью, что Сербия – марионетка РФ). Как следствие, получает обратный эффект: в Белграде Александровича считают человеком скандальным и попросту глупым.

              Таких историй – вагон и маленькая тележка. Будем считать, что эта тележка предназначена для еще одного украинского посла – Андрея Сибиги, представляющего свою страну в Турции. К несчастью для индекса адекватности дипломатических работников Украины, он тоже умеет пользоваться социальными сетями.

              Предметом скандала стало то, что турецкий город Аланья устроил на 9 мая концерт, на котором исполнили песню «Катюша». Собственно, все. Если вы не украинский дипломат со всеми вытекающими из этого последствиями, в этом невозможно разглядеть проблему.

              Сибига разглядел. Песня была названа им «эпатажным перформансом», «кремлевской пропагандой» и «монополизацией победы во Второй мировой войне».

              «Неужели украинский турист больше не желателен в прекрасной Аланье?» – негодовал дипломат.

              Аланья – это в Анталии, которую часто называют «русским курортом» из-за обилия русскоговорящих туристов. Им, собственно, и предназначался концерт. Причем Сибига напрасно выделяет украинцев из общей русскоязычной массы как тех, кто должен был оскорбиться произошедшим. Нужно обладать особо альтернативным мышлением, чтобы оскорбиться «Катюшей», а такое даже на современной Украине нечасто встречается.

              Трудно найти и тех, кто не помнит наизусть хотя бы первые два куплета, но все-таки напомним: «Катюша» – это песня о любви. В ней нет ни политики, ни милитаризма, ни войны как таковой. Есть только девушка, которая передает привет бойцу куда-то на дальнее пограничье, поскольку он, судя по всему, пограничник.

              Композиция была создана, сыграна и записана в 1938 году. То есть «Катюша», строго говоря, даже не военная песня, просто в годы Великой Отечественной она завоевала популярность – по датам совпало.

              Другими словами, посол Украины пригрозил стране пребывания бойкотом со стороны туристов, потому что в маленьком городе спели песню о любви на русском языке.

              Украинские СМИ аккуратно называют это «инцидентом». Не писать же им, в самом деле, что посол сошел с ума – непатриотично получится.

              Особенность этой ситуации в том, что Сибига – не очередной сельский активист на дипломатической службе, а деятель достаточно опытный. Как минимум восемь лет он служил в Польше – не на посольской должности, но и не клерком. Варшава для Киева – столица соседняя, значимая и очень сложная, так что «абы кого» туда не отправляют.

              Еще четыре года герой этой истории отработал как директор департамента консульской службы МИД. Это не просто важная должность – это должность, на которой действительно приходится работать, а не просто о историческом величии Запорожья рассуждать. В статусе директора Сибига даже приезжал на переговоры в Россию – это происходило тогда, когда в Донбассе уже шла война и представительство на уровне послов между нашими странами отсутствовало.

              Все это время он воздерживался от публичных заявлений скандального характера. И вполне вероятно, что в Анкару перебазировался, находясь на хорошем счету именно как дипломат, тем более что турецким языком Сибига не владеет.

              В тот период отношения с Турцией для Украины стали даже важнее, чем отношения с Польшей. Во-первых, турок старательно натравливали на Москву по теме Крыма, используя для этого «фактор единоверцев», то есть крымско-татарскую диаспору. Во-вторых, именно в Турции, конкретно – в Стамбуле, находится престол вселенского патриарха, у которого предстояло выклянчить томос – автокефалию для украинской церкви.

              Эта автокефалия в итоге мало кому на Украине понравилась, но добыча томоса воспринималась как дело государственной важности и национально-исторического прорыва, так что в Турции Киеву был нужен работоспособный и вменяемый представитель.

              Что с этим представителем случилось потом – вопрос открытый, но на вменяемого он больше не похож. Возможно, в праздник Сибига слишком много выпил, переживая за то, что бандеровская Украина проиграла Вторую мировую войну. Это единственное более-менее логичное объяснение. Особенно если учитывать определяющую деталь в биографии Сибиги – он из Галиции. Под Тернополем родился, а во Львовском университете имени Ивана Франко учился международным отношениям.

              Чему его там научили, страшно представить.

              Галицийскую бытовую русофобию часто преувеличивают, но на уровне элит – политических или творческих – она действительно возведена в абсолют. Совсем недавно в обеих упомянутых областях – Львовской и Тернопольской – местные парламенты запретили исполнение вообще любых русских песен и стихов. Это выглядело настолько дико, что суд впоследствии эти решения отменил – они противоречат законодательству даже нынешней Украины, а также вороху международных хартий.

              Но Сипига не сдался.

              Когда тебя разморило на турецком солнцепеке, а выпитое накануне вновь ударяет в голову, галицийское нутро неизбежно рвется наружу, будь ты хоть депутат, хоть дипломат. Вроде бы благообразный седой господин вдруг начинает сыпать детскими угрозами и неадекватными проклятьями лишь оттого, что в маленьком курортном городе сыграли на русском языке песню про то, как поплыли туманы над рекой.

              Это уже клиника, иначе просто не скажешь, но определенная гармония прослеживается: неадекватен посол, неадекватно и государство, его назначившее.

              Государству, скорее всего, уже ничем не помочь, а поддается ли посконная тернопольская русофобия лечению на частном уровне, неизвестно. В качестве экспериментального средства можно применить холодный и честный ответ на риторически заданный вопрос – объяснить Сибиге, что его сограждане, загнанные в галицийскую политическую парадигму, уже стали самым нищим народом Европы и не имеют никаких перспектив изменить эту ситуацию. Как следствие, в украинских туристах в обозримом будущем не будет заинтересована ни Аланья, ни кто-либо еще, поскольку никому не нужны туристы без денег.

              Может, хоть тогда протрезвеет. 

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