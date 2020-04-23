Взгляд
23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
Разделы

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в Википедии

Украинская версия Википедии знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в Википедию по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но всё-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский нашел Украине новую проблему

Скандальный Саакашвили принесет Зеленскому массу проблем и внутри страны, и за рубежомФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может в пятницу получить пост в правительстве Украины. Владимир Зеленский предложил ему курировать реформы в стране. Саакашвили уже готов представить в Раде свою «программу неотложных изменений». Но эксперты считают, что назначение скандального политика на высокий пост принесет Зеленскому проблемы как внутри страны, так и ухудшит положение Киева за рубежом. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
Обсуждение: 370 комментариев

В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Словарь коронавируса: главные термины

    Американцы протестуют против карантина

    Лучшие видеоигры об эпидемиях и вирусах

      Перейти а раздел…

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее, положительно

          • Скорее, отрицательно

          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Роскосмос попросил на создание «Ангары» для «Восточного» в 2,5 раза больше денег
              В Москве выявили 230 тыс. водителей без цифровых пропусковИностранцам разрешили работать в Москве без патента до 15 июняЗамглавы московского департамента культуры найден мертвым в КрымуНазначение Саакашвили приведет к отказу Москвы от коммуникации с Зеленским
              Коронавирус даст толчок в развитии электронных систем голосования в РоссииЛечивший пациентов с коронавирусом врач умер в МосквеЗеленский пообещал разрешить конфликт в Донбассе до конца своего президентстваПредставитель Заворотнюк опровергла данные о ее диагнозе
              Судно для завершения строительства «Северного потока – 2» идет к ЕвропеИнициатору сноса памятника Коневу предоставили охрануТрамп приказал уничтожать иранские боевые кораблиСтало известно об операции ФСБ по задержанию экс-депутата Госдумы

              негативная оценка


              Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

              угроза заражения


              Названы основные способы передачи коронавируса

              как в москве


              Цифровые пропуска введут в 21 регионе России

              Видео

              американский посол в Минске


              США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

              невероятная история


              Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

              пособие по безработице


              Забота о мигрантах поможет безопасности россиян

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              армия и вооружение


              Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

              В.И. Ленин – 150 лет


              Борис Межуев: Почему не умирает Ленин

              Сложности самоизоляции


              Анна Долгарева: В четырех стенах психика истончается

              Скандал вокруг сериала


              Сергей Мардан: Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?

              Украина объявила России войну в Википедии

              Украинская версия Википедии знает о пяти российско-украинских войнах   23 апреля 2020, 08:22
              Фото: ВЗГЛЯД
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в Википедию по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но всё-таки опасна.

              Популярная электронная энциклопедия стала территорией войны правок между россиянами и украинцами вскоре после своего появления, то есть в первой половине 2000-х годов. Теперь эта война выходит на государственный уровень и должна, наверное, официально считаться русско-украинской.

              По крайней мере, украинская версия Википедии знает о пяти российско-украинских войнах, включая донбасский конфликт, и еще о двух советско-украинских. Удивляет, впрочем, только отсутствие указания на то, что Украина эти войны «на самом деле выиграла».

              Шестая русско-украинская война

              Википедийный конфликт обострялся тем сильнее, чем больше появлялось статей (прежде всего, на русском языке), а российская и украинская школьные программы отдалялись друг от друга, освящая вроде бы одни и те же вопросы из общей истории.

              В значительной степени это было активизмом, если не волонтерством. Политизированные пользователи из украинского сегмента (учитывая местную специфику, по определению патриотичного) устраивали набеги на русскоязычные статьи, отражая в них собственное видение мира.

              Сказать, эти фальсификации запустила непосредственно украинская власть, нельзя. Но на ее уровне шли параллельные и очень похожие процессы по конструированию национального мифа, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала

              Если коротко, украинская история обособлялась от общероссийской и упиралась чуть ли не в первобытно-общинный строй, второстепенные, но «национально-ориентированные» персонажи выносились на первый план через обеление и героизацию, успехи выдумывались, преступления замалчивались, подчеркивался антагонизм всего русского и украинского. Что-то подобное происходило и в Википедии, испытывавшей на себе косвенное давление со стороны государственной пропаганды Украины.

              Иногда это носило вполне безобидный и даже забавный характер гонки за количеством статей - поклонникам украинского языка нужно было доказать его богатство и значимость. Для этого как под копирку создавались тысячи станиц из двух-трех фраз, причем создавались зачастую даже не людьми, а программами. Как следствие, вы можете обнаружить на украинском языке статьи-обрубки про все муниципалитеты Италии и ядовитых змей австралийского континента

              Менее безобидные практики - присваивание себе чужих заслуг через смену национальности исторических персонажей. Художники, ученые, инженеры, врачи записывались в украинцы на основании того, что им не повезло родиться на тех землях, которые имеют теперь столицу в Киеве. То обстоятельство, что сами себя они при жизни называли русскими и использовали в жизни только русский язык, игнорируется.

              Зачем такое нужно - не бином Ньютона. Проблема украинского иконостаса национальных героев в том, что почти все они были если не «коллаборационистами в период российской оккупации», то политическими неудачниками - третьего просто не дано. Но без примеров продуктивной жизнедеятельности национальный миф существовать не может, поэтому представителей, например, науки приходится подворовывать.

              Отсюда и украинский инженер Королев с украинским изобретателем Сикорским.

              Ну а самая горячая часть кампании - битвы за каждый абзац статей по политизированным вопросам истории. Только прежде в основном рубились на площадках «Древнерусское государство» и «Вторая мировая война», а после 2014 года приоритеты были отданы катастрофе Boeing 777, государственной принадлежности Крыма и конфликту в Донбассе.

              Одно дело, если википедисты из Запорожья, даже если они занимаются пропагандой под видом историографии, выстраивают свой чудный мир в провинциальном украиноязычном пространстве. Но на практике их основная цель - это перенос разнообразной нелепицы в русскоязычную часть Вики под предлогом «развенчания мифов», «ответа на ложь» и «возвращения украденного наследия».

              Такое хамство нельзя терпеть уже потому, что оно противоречит базовой установке ресурса: все процессы, протекающие в Википедии, связаны с поиском консенсуса (согласия). Поведение «свидомых гораздо ближе к культовому роману Бредбери «451 градус по Фаренгейту», чем к желанию искать согласие хоть с кем-либо.

              Не съесть, но понадкусывать

              Теперь Министерство иностранных дел Украины будет непосредственным участником описанных выше процессов. Май объявлен в Википедии «месяцем украинской дипломатии», на протяжении которого чиновники и организация «Викимедиа Украина», объединяющая авторов украиноязычных статей, будут «заполнять пробелы» и «исправлять неточности».

              Заявил об этом не кто-нибудь, а лично министр Дмитрий Кулеба, который, кстати говоря, является автором книги под названием «Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ». По его словам, приоритет будет отдан материалам, связанным с «российской агрессией», а также с «интеграцией Украины в ЕС и НАТО».

              Этот альянс министра с википедистами можно описать красиво - как союз профессиональных дипломатов и эрудитов-подвижников. Но можно по сути - сращиванием машины государственной пропагандой с просветительским проектом, после чего слово просветительский должно быть поставлено под сомнение.

              Очевидно же, что будут гнать пургу.

              В том, что касается собственно украиноязычной Википедии, ее просветительские функции поставлены под сомнение уже давно - тамошние администраторы предельно идеологизированы, какими обычно и бывают подвижники «соловьиной мовы». Наглость затеи Кулебы в другом - он собирается залезть на заведомо чужую территорию, то есть править и дополнять статьи не только на украинском, но и на других языках.

              В первую очередь, разумеется, на русском - иначе просто быть не может. Русскоязычная Википедия не только более объемна (и, смеем утверждать, достоверна), но и более популярна, на Украине - в том числе. Вычистив русский язык из юридического и образовательного пространства, постмайданная власть пока еще не выбила его из голов половины своих граждан.

              Далеко не все они готовы читать статьи о трипольской культуре древних укров и о том, как люди в одесском Дома профсоюзов сами себя сожгли. Самообман не единственное решение для психики даже в таком государстве, как Украина последних шести лет.

              Нагадить соседям, чтобы перевоспитать своих - такая примерно логика, хотя галицийские википедисты наверняка воспринимают ее иначе и могут даже считать той самой «борьбой за правду». Подобная «борьба» в пересеченных по политическим и культурным причинам российском и украинском сегментах Вики отнюдь не делает их уникальными. Не менее и даже более острые конфликты затронули такие темы как армяно-азербайджанская война и война в Ираке, октябрьская революция в России и израильско-палестинский вопрос, гомосексуальность и экология, атеизм и масонство.

              Вмешательство государственной машины в Википедию (в том числе, и через финансовое поощрение ее авторов) тоже не украинская придумка. Подобное активно практиковала, например, Армения.

              Но для мародерства, выданного за просветительскую миссию на чужой территории, нужно обладать не только двуязычием, но и украинской разновидностью гонора. Да, уберечь свою страну от соскальзывания в ад в 2014-м не удалось, зато хоть Википедию перепишем.   

              Век интернета внес существенные коррективы в информационные войны, которое человечество ведет не одно тысячелетие. В случае с русскоязычной Википедией, это как если бы немецкое население Третьего рейха выписывало советскую газету «Правда» и Геббельсу приходилось бы по ночами менять там статьи на те, что напишут в Рейхсконцелярии. Сюжет для абсурдистской комедии прежде - привычная жизнь украинской власти теперь.

              Над ней можно иронизировать в духе «будет, чем заняться на карантине». Можно подчеркнуть, что уважаемая профессия дипломата в украинских условиях выродилась в активизм блогеров типа «в интернете кто-то не прав». Можно напомнить, что все, к чему прикасается украинская власть, подвержено разрушению и тлену, так что украиноязычной Википедии теперь тем более не позавидуешь.

              Но лучше бы отнестись к происходящему со всей серьезностью. Да, речь идет о бескровной войне в интернете, где с каждой стороны бьются отнюдь не полчища, а где-то по 80-100 человек. Да, все это совершенно не означает, что организации «Викимедиа РУ» (наш аналог «Викимедия Украина») теперь нуждается в помощи Сергея Лаврова, у которого гораздо более важных забот хватает.

              Однако на анонсированную пропагандистскую агрессию должен быть найден адекватный и долгосрочный ответ.

              Если вы считаете, что средний российский или даже английский школьник, решив уточнить что-нибудь про участие бандеровцев в Холокосте или про дебальцевский котел, полезет не в Википедию, то напрасно вы так делаете. Именно в Википедию и полезет.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............