Цензурировать Facebook поручили русофобам

Взгляд
17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

    Самые смертельные вирусы современности

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу: Минобороны готово направить на борьбу с коронавирусом в регионах 10 тысяч военных
              Власти Москвы сказали, когда наступит пик распространения коронавирусаЭксперты оценили опасность манипуляций Китая со статистикой по COVID-19США отреагировали на перенос парада Победы в РоссииГлава НАСА не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
              МЧС посоветовало не носить маску на улицеЛукашенко поручил возобновить учебу в школах«Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубежПредсказано бегство Зеленского в случае провала сделки с МВФ
              В России подтвердили 4069 новых случаев коронавирусаРоспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животныхГрузия осталась без машин на пять днейКосмический корабль «Орел» будет приземляться на шасси

              Главная тема


              Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

              парадный расчет


              В Москве 31 нахимовец заразился коронавирусом

              режим самоизоляции


              В Москве задержали акциониста Петра Верзилова в полицейской форме

              новое правило


              Вирусологи оценили данные о температуре гибели коронавируса

              Видео

              Спасти пациента Т


              Тюменские врачи дают России надежду на чудо

              красные кхмеры


              Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

              доллары даром


              Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

              3 сентября


              Почему Россия не отмечает день победы над Японией

              Перемена к лучшему


              Сергей Худиев: Он воскрес, и мы «воскреснем»

              Удивительный феномен


              Ирина Алкснис: Эпидемия напоминает пожар после кражи

              Мыслите позитивно


              Герман Садулаев: Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?


              Александр Малькевич

              Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 17 апреля 2020, 16:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Хотел сегодня обсудить две новости из мира «большого интернета»: хорошую и плохую.

              По традиции начну с хорошей: Facebook усиливает механизм фактчекинга – проверки постов, которые публикуют пользователи; формально эта деятельность ведется аж с 2017 года. По заявлению администрации соцсети, «контент, помеченный при проверке как фальшивый, появится ниже в ленте новостей, поэтому его увидит гораздо меньше пользователей», также сомнительный пост получает отметку о том, что содержащаяся в нем информация, возможно, является недостоверной.

              Но, что интересно (и немного печально), значительную часть функций по фактчекингу Facebook отдает на аутсорс сторонним организациям, на сегодня их насчитывается порядка 60. Интересно, что большую часть финансирования «борцы за правду» получают от Фонда Сороса. Вероятно, именно этим фактом объясняется регулярная «охота на ведьм», проводимая Facebook в преддверии выборов в Европе и США.

              И теперь – о новости плохой.

              Недавно стало известно, что новым цензором в Прибалтике от Facebook стал русофобский портал Re:Baltica – ресурс будет осуществлять фактчекинг постов соцсети и определять, какая информация является ложной. Другими словами, уместной с точки зрения Re:Baltica!

              Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

              Теперь только представьте себе: в Латвии существует масса проблем, связанных с притеснением этнических русских, начиная с поражения в гражданских правах и заканчивая правом на использование родного языка. Смогут ли все эти люди открыто обсуждать свои проблемы в Facebook под надзором агрессивно настроенного к ним и их проблемам портала?

              Кстати, аналогичная ситуация наблюдается на Украине, где фактчекингом занимается не менее одиозный VoxCheck.

              Почему это все меня волнует? Просто не люблю, когда обманывают: понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость.

              Сегодня, хотим мы того или нет, популярные интернет-ресурсы стали оружием информационной войны, несмотря на собственные заявления об отсутствии политической заинтересованности. Всему этому есть (увы!) объективные подтверждения.

              Для многих из нас очевидно, что фактчекинг в Сети сегодня становится насущной необходимостью, но механизм его должен строиться на алгоритме, а не на основании личных предпочтений модераторов. Я еще в феврале говорил об этом на площадке Общественной палаты: анализ ленты информационных агентств, сведения почты, дополнительные материалы – и весь этот набор заносится в компьютер. Пусть решения принимает «бездушный робот» – и по итогам его работы рядом с постом пользователя должна появляться надпись о том, является ли достоверной его информация.

              Рассказывая грустную правду о том, как предвзято модерируют информацию западные социальные сети, не могу не напомнить свою же колонку про YouTube: здесь некие безымянные люди на свое усмотрение решают, что «нарушает правила сообщества», а что нет.

              За примерами далеко ходить не буду.

              Думаю, многие слышали, что в минувшую субботу YouTube заблокировал интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, которое к тому моменту уже посмотрели больше трех миллионов человек. И не просто «интервью»: это была публикация на официальном канале RT – Russia Today. Правда, спустя несколько часов администрация Google назвала «ошибкой» удаление этого видео. Без объяснений удалили – без объяснений вернули. Настоящая «свобода слова»: взяли у вас слово, но потом ведь и дали. Только сами решили – когда, кому и что. И за что.

              Спустя два дня на YouTube была еще более одиозная попытка «забанить» (на канале НТВ) обращение президента России по ситуации с коронавирусом – с двумя миллионами просмотров. Снова атаку удалось отбить – но как долго все это будет продолжаться?..

              Просто процитирую фрагменты доклада Фонда защиты национальных ценностей: на площадке YouTube осуществляется прямая и косвенная цензура любого контента, производимого при участии российских властей. В том числе используются меры, призванные сформировать у аудитории предвзятое отношение к источнику информации. Так, с февраля 2018 года для американской аудитории все видеозаписи канала RT маркируются специальным предупреждением: зрителям указывают на то, что данное СМИ финансируется правительством РФ.

              На фоне того, что власти США фактически наделили Google правом произвольно и без каких-либо оснований ограничивать свободу слова на подконтрольных ресурсах, перспектива уничтожения альтернативных медиа на подконтрольных корпорации площадках становится все более реальной. Репрессивные действия такого рода легитимизируются мейнстримными СМИ США и государств Евросоюза путем формирования образа фантомной угрозы «российского вмешательства» в политический процесс и инициации кампаний по борьбе с «токсичным контентом».

              Увы, в борьбе с такой вот «дезинформацией» уже отметилась и «Википедия», в отличие от Facebook и ее фактчекеров вообще не преследующая никаких коммерческих или политических целей (так, во всяком случае, говорится на ее сайте). Боюсь, этому заявлению тоже требуется фактчекинг: как иначе объяснить существование в этой «народной онлайн-энциклопедии» развернутой статьи о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, не говоря уже о статье о вмешательстве в выборы 2020 года, которые еще не проведены! Уместно, кстати, вспомнить, что штаб-квартира «Википедии» находится в США...

              Прогноз мой (по традиции) невесел: как вы думаете, чего хорошего в ближайшей перспективе мы вправе ожидать от Facebook и «беспристрастных модераторов» этой компании, если оружием информационной войны стала даже безобидная на первый взгляд «Википедия»?..


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
              Обсуждение: 52 комментария

              Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              Павел Волков, публицист
              Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
              Обсуждение: 51 комментарий

              Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
              Обсуждение: 38 комментариев

              Россия – большой остров для выживания и развития

              Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
              Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
              Обсуждение: 54 комментария

              Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Эпидемия напоминает пожар после кражи

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
              Обсуждение: 29 комментариев

              Он воскрес, и мы «воскреснем»

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
              Обсуждение: 62 комментария

              Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
              Обсуждение: 81 комментарий

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............