Тим Кук призвал усилить госрегулирование в сфере IT-технологий

Глава компании Apple Тим Кук считает, что отсутствие ограничений в сфере IT-технологий наносит огромный ущерб обществу. Он призвал американские власти брать пример с Евросоюза, где в прошлом году был принят Общий регламент о защите данных.

Гендиректор американской компании Apple Тим Кук призывает усилить госрегулирование в сфере IT-технологий. Об этом он рассуждал в недавнем интервью в рамках саммита Time 100.

«Технологии должны регулироваться. Сейчас слишком много примеров, когда отсутствие ограничений нанесло огромный ущерб обществу», – сказал Кук в интервью бывшему главному редактору журнала Time Нэнси Гиббс.

Кук предположил, что регулирующие органы США могут взять пример с Европы, где с 2018 года действует Общий регламент о защите данных (GDPR). «GDPR не идеален. Но GDPR – это шаг в правильном направлении», – уверен Кук.

Кук пояснил, что в свете недавних утечек данных и влияния иностранцев через социальные сети на процесс выборов не оставляет технологической отрасли другого «ответственного выбора, кроме как принять более пристальный государственный контроль». «Мы решительно выступаем за регулирование – я не вижу другого пути», – подчеркнул глава Apple.

О том, что сфера IT-должна регулироваться, считают многие другие представители цифрового сообщества. В пятницу один из создателей Facebook Крис Хьюз посетовал на то, что основатель соцсети Марк Цукерберг «контролирует три основные коммуникационные платформы – Facebook, Instagram и WhatsApp, которые ежедневно используют миллиарды людей» и обеспечивает себе колоссальное влияние.

Хьюз призвал американское правительство «сломать монополию Facebook и регулировать деятельность компании с тем, чтобы она была в большей степени подотчетна американцам».

Он дал понять, что совет директоров Facebook мало что может предпринять. «Марк самостоятельно может принять решение о том, каким образом менять алгоритмы Facebook с тем, чтобы определять, что именно читают люди в своих новостных лентах и какие именно условия конфиденциальности они могут использовать», – пояснил Хьюз.

Хьюз раскритиковал Цукерберга за то, что тот, сосредоточившись на вопросах роста соцсети, «обменял безопасность и культуру общения на клики». «Я обеспокоен тем, что Марк окружил себя группой сотрудников, которые поддерживают его позиции вместо того, чтобы оспаривать их», – заключил он.

Добавим, что в середине апреля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая является одним из основных претендентов от демократов на президентских выборах 2020 года, заявила об окончании «эры саморегуляции» свободы слова в интернете. По ее мнению, свобода выражения мнений, закрепленная действующими законами, является «подарком» и «привилегией», которые могут быть отменены, если крупные технологические компании не будут двигаться в правильном направлении.

Пелоси убеждена, что Facebook помог Дональду Трампу одержать победу на выборах, недостаточно регулируя политическую рекламу и предоставив российским пользователям повлиять на ход голосования. Вдобавок ко всему американские либералы и прогрессисты призывают к усилению контроля над тем, что они определяют как «разжигание ненависти» (весьма широкое определение, которое может оправдать практически любую цензуру).

Сегодня фильтрация информации в интернете осуществляется в США на нескольких уровнях. Прежде всего – в учебных заведениях, согласно закону о защите детей от интернета (2000). Однако желающие ограничить интернет до сих пор занимались этим на уровне отдельных организаций при помощи специального программного обеспечения. Теперь же речь идет о введении регулирования интернета на государственном уровне.

Напомним, в Европейском союзе недавно была утверждена Директива по авторскому праву на Едином цифровом рынке, статья 13 которой предусматривает, что интернет-платформы будут нести ответственность за действия своих пользователей. Предполагается, что у интернет-сервисов и соцсетей не будет выбора, кроме как создавать и применять фильтры загрузки. И использовать более жесткий подход к модерированию того, что пользователи публикуют в интернете.