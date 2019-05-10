Тим Кук призвал усилить госрегулирование в сфере IT-технологий

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Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами

Минобороны США готово рискнуть жизнями согражданФото: Eric Gaillard/Reuters
Американское военное ведомство оказалось в центре скандала. Согласно сообщениям СМИ, чиновники минобороны пролоббировали в администрации Трампа серьезные послабления в области природоохранного законодательства. Сотни американских военных баз годами выбрасывали токсичные вещества в почву – и теперь отрава может попасть в питьевую воду американцев. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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            Тим Кук призвал усилить госрегулирование в сфере IT-технологий

            10 мая 2019, 15:59

            Текст: Евгений Романов

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            Глава компании Apple Тим Кук считает, что отсутствие ограничений в сфере IT-технологий наносит огромный ущерб обществу. Он призвал американские власти брать пример с Евросоюза, где в прошлом году был принят Общий регламент о защите данных.

            Гендиректор американской компании Apple Тим Кук призывает усилить госрегулирование в сфере IT-технологий. Об этом он рассуждал в недавнем интервью в рамках саммита Time 100.

            «Технологии должны регулироваться. Сейчас слишком много примеров, когда отсутствие ограничений нанесло огромный ущерб обществу», – сказал Кук в интервью бывшему главному редактору журнала Time Нэнси Гиббс.

            Кук предположил, что регулирующие органы США могут взять пример с Европы, где с 2018 года действует Общий регламент о защите данных (GDPR). «GDPR не идеален. Но GDPR – это шаг в правильном направлении», – уверен Кук.

            Кук пояснил, что в свете недавних утечек данных и влияния иностранцев через социальные сети на процесс выборов не оставляет технологической отрасли другого «ответственного выбора, кроме как принять более пристальный государственный контроль». «Мы решительно выступаем за регулирование – я не вижу другого пути», – подчеркнул глава Apple.

            О том, что сфера IT-должна регулироваться, считают многие другие представители цифрового сообщества. В пятницу один из создателей Facebook Крис Хьюз посетовал на то, что основатель соцсети Марк Цукерберг «контролирует три основные коммуникационные платформы – Facebook, Instagram и WhatsApp, которые ежедневно используют миллиарды людей» и обеспечивает себе колоссальное влияние.

            Хьюз призвал американское правительство «сломать монополию Facebook и регулировать деятельность компании с тем, чтобы она была в большей степени подотчетна американцам».

            Он дал понять, что совет директоров Facebook мало что может предпринять. «Марк самостоятельно может принять решение о том, каким образом менять алгоритмы Facebook с тем, чтобы определять, что именно читают люди в своих новостных лентах и какие именно условия конфиденциальности они могут использовать», – пояснил Хьюз.

            Хьюз раскритиковал Цукерберга за то, что тот, сосредоточившись на вопросах роста соцсети, «обменял безопасность и культуру общения на клики». «Я обеспокоен тем, что Марк окружил себя группой сотрудников, которые поддерживают его позиции вместо того, чтобы оспаривать их», – заключил он.

            Добавим, что в середине апреля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая является одним из основных претендентов от демократов на президентских выборах 2020 года, заявила об окончании «эры саморегуляции» свободы слова в интернете. По ее мнению, свобода выражения мнений, закрепленная действующими законами, является «подарком» и «привилегией», которые могут быть отменены, если крупные технологические компании не будут двигаться в правильном направлении.

            Пелоси убеждена, что Facebook помог Дональду Трампу одержать победу на выборах, недостаточно регулируя политическую рекламу и предоставив российским пользователям повлиять на ход голосования. Вдобавок ко всему американские либералы и прогрессисты призывают к усилению контроля над тем, что они определяют как «разжигание ненависти» (весьма широкое определение, которое может оправдать практически любую цензуру).

            Сегодня фильтрация информации в интернете осуществляется в США на нескольких уровнях. Прежде всего – в учебных заведениях, согласно закону о защите детей от интернета (2000). Однако желающие ограничить интернет до сих пор занимались этим на уровне отдельных организаций при помощи специального программного обеспечения. Теперь же речь идет о введении регулирования интернета на государственном уровне.

            Напомним, в Европейском союзе недавно была утверждена Директива по авторскому праву на Едином цифровом рынке, статья 13 которой предусматривает, что интернет-платформы будут нести ответственность за действия своих пользователей. Предполагается, что у интернет-сервисов и соцсетей не будет выбора, кроме как создавать и применять фильтры загрузки. И использовать более жесткий подход к модерированию того, что пользователи публикуют в интернете.


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