Путин назвал важной работу по внедрению новой модели оплаты труда бюджетников

Tекст: Ольга Иванова

«Надеюсь также на активное участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В том числе это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов Федерации в следующем году. Это очень сложная, большая, капиталоемкая, но очень важная работа», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что безработица в России держится на показателе ниже 3%, причем снижение произошло в том числе среди российской молодежи, это рекордно низкий показатель.