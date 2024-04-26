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    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    26 апреля 2024, 16:04 • Новости дня

    Путин назвал важной работу по внедрению новой модели оплаты труда бюджетников

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по внедрению новой модели оплаты труда учителей, врачей и других бюджетников очень важна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге.

    «Надеюсь также на активное участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В том числе это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов Федерации в следующем году. Это очень сложная, большая, капиталоемкая, но очень важная работа», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что безработица в России держится на показателе ниже 3%, причем снижение произошло в том числе среди российской молодежи, это рекордно низкий показатель.

    25 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции

    Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично

    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия должна искать выгоду, принимая решение об ответе на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.

    «Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.

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    25 апреля 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России активно работает «народный ВПК», Минобороны не успевает фиксировать все предложения, поступающие от людей в этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.

    В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.

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    26 апреля 2024, 11:06 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился на 3 п. п. и составляет 79%, при этом 80% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

    Опрос проводился 19-21 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (минус 3 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% – минус 3 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.

    Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 4 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных (минус 5 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 46% (минус 8 п. п.), КПРФ – 8% (плюс 2 п. п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» – 4% (плюс 1 п. п.).

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    25 апреля 2024, 20:32 • Новости дня
    Закрытая встреча Путина с бизнесом продлилась более двух часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Закрытая встреча президента России Владимира Путина с бизнесом завершилась, она продлилась более двух часов, сообщили СМИ.

    Отмечается, что глава государства в течение более чем двух часов беседовал с представителями различных отраслей экономики. Он также ответил на вопросы бизнесменов в открытом формате, передает ТАСС.

    Перед этим президент прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.

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    25 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин: Жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население Донбасса и Новороссии многие годы сталкивается с серьезными испытаниями, но Россия наведет порядок в этих регионах, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин рассказал Путину, что жители региона очень благодарны ему за поддержку в трудный момент, передает ТАСС.

    «Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», – ответил глава государства сенатору.

    Ранее Путин заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.

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    25 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о планах посетить Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин намерен в мае посетить Китай, об этом сам глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «У меня планируется визит в мае [в Китай]», – сказал он, не уточнив, на какие именно даты запланирована поездка, передает ТАСС.

    Этот визит российского лидера в КНР может стать первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин своевременно объявят сроки визита Владимира Путина в Китай.

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    26 апреля 2024, 15:53 • Новости дня
    Путин рассказал о будущем ветеранов СВО
    Путин рассказал о будущем ветеранов СВО
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции (СВО) в будущем проявят себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и в других областях, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

    Глава государства напомнил, что в России начала действовать специальная кадровая программа «Время героев» для участников СВО, в которой могут принять участие «солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества», передает ТАСС.

    «Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе, органах власти, области образования, наставничестве, на ведущих позициях во всех сферах», – сказал Путин.

    На этой неделе открылись пункты оценки для участников отбора на программу «Время героев».

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    25 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин пообещал расширить планирование госфинансов до шести лет

    Путин пообещал расширить горизонт планирования государственных финансов до шести лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Горизонт планирования государственных финансов должен быть расширен с трех до шести лет, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Таким образом органы власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные, протяженные по времени проекты с большими инвестициями, а следовательно, комплексным эффектом для территорий и отраслей экономики. И конечно, подрядчики – исполнители таких проектов смогут вдолгую планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать и готовить специалистов», – подчеркнул глава государства, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин пообещал максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса.

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    26 апреля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин назвал основу для укрепления политической системы России

    Путин: Укреплять политическую систему России надо на основе самобытного опыта страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Укреплять парламентскую и политическую систему России надо на основе самобытного опыта страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    «Само время событий, через которое мы проходим, доказывает значимость такой преемственности, то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что необходимо обеспечивать стабильность политической системы, создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.

    Кроме того, Путин заявил, что ветераны специальной военной операции (СВО) в будущем проявят себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и в других областях.

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    26 апреля 2024, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал значимым этапом формирование нового состава правительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящее формирование нового состава правительства России является важнейшим этапом для страны, заявил российский лидер Владимир Путин на Совете законодателей в Петербурге.

    Глава государства также подчеркнул роль парламента в этом процессе, передает ТАСС.

    «Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования», – сказал он.

    Путин выразил уверенность, что парламентарии оправдают доверие россиян и проявят ответственность.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве.

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    26 апреля 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: За визитом Путина в Китай будет следить весь мир

    Tекст: Валерия Городецкая

    К поездке российского лидера Владимира Путина в КНР будет приковано внимание всего мира, подготовка к визиту находится на завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Сроки поездки будут объявлены после согласования с китайской стороной, добавил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что любые контакты лидеров России и Китая являются событием, приковывающим к себе внимание всего мира. «Россия и Китай – это страны суверенные, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверено стоящие на ногах, с тем чтобы это давление выдерживать», – отметил он.

    Стороны планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес с акцентом на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, добавил Песков.

    Накануне Путин рассказал о планах посетить Китай.

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    26 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о важности межнационального согласия в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Культурное многообразие является конкурентным преимуществом России, поэтому межнациональное согласие очень важно, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    «Конечно, прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Многообразие этносов, мы с вами всегда об этом говорим, традиций, культур нашей страны – это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество», – передает его слова ТАСС.

    Путин также потребовал на заседании ставить задачи народосбережения и благополучия семей во главу угла.

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    26 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о важности условий для обновления общественно-политической системы

    Tекст: Александра Юдина

    Важно обеспечивать стабильность и условия для открытости и обновления общественно-политической системы России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    По его словам, в стране важно обеспечивать общественно-политическую систему, добиваться ее стабильности, передает ТАСС.

    Также глава государства отметил, что важно создавать условия для открытости и обновления, для чистой конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.

    Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.

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    26 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, вырос на 0,5 п. п. и составляет 79,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с 15 по 21 апреля.

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса (плюс 0,5 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,2 п. п. и составляет 77,8%», – передает ТАСС данные социологов.

    Деятельность правительства одобряют 54,5% опрошенных (плюс 0,5 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 54,1% респондентов (без изменений). О доверии Мишустину заявили 62,7% опрошенных (плюс 0,2 п. п.).

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,7% (плюс 1,7 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 28,5% (плюс 2,9 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,1% (плюс 0,6 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,1% (плюс 0,6 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 41,9% (плюс 1,5 п. п.), КПРФ – 8,7% (минус 0,3 п. п.), ЛДПР – 7,6% (минус 0,9 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 3,6% (минус 0,3 п. п.), «Новых людей» – 7,3% (минус 1 п. п.).

    По данным ФОМ, уровень доверия россиян Путину снизился на 3 п. п. и составляет 79%, при этом 80% респондентов считают, что он работает хорошо.

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    26 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Песков сообщил, что Путин и бизнес обсудили налоги и обеспечение предсказуемости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе закрытой встречи с представителями бизнеса обсуждал вопросы налогов и обеспечение атмосферы предсказуемости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались вопросы, связанные с развитием бизнеса, с процессом переноса бизнеса и переоформлением бизнеса, редомициляции, тема налогов, передает ТАСС.

    «Здесь были конкретные обсуждения по конкретным вопросам», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что эта встреча длилась два часа.

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