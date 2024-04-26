Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Путин назвал важной работу по внедрению новой модели оплаты труда бюджетников
Работа по внедрению новой модели оплаты труда учителей, врачей и других бюджетников очень важна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге.
«Надеюсь также на активное участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В том числе это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов Федерации в следующем году. Это очень сложная, большая, капиталоемкая, но очень важная работа», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что безработица в России держится на показателе ниже 3%, причем снижение произошло в том числе среди российской молодежи, это рекордно низкий показатель.