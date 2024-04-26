Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Путин назвал День Победы священным праздником
День Победы является священным праздником для всего населения России, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге.
«Уважаемые коллеги, завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днем Победы», – приводит ТАСС слова президента.
В прошлом году в Британии согласились со словами президента России Владимира Путина, сказанными на параде Победы.