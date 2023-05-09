Читатели Daily Mail поддержали речь президента России Владимира Путина на параде Победы

Читатели британского издания Daily Mail согласились со словами президента России Владимира Путина, сказанными на параде Победы, о нежелании Запада достичь мира и стремлении любой ценой уничтожить российское государство.

По мнению пользователей портала, Путин в своей речи на параде Победы в Москве, сказал именно то, что не могут признать лидеры других стран.

«Все правильно сказал. Есть доказательства, отчетливо показывающие, что Запад спровоцировал нынешнюю войну, и когда в апреле прошлого года еще казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал эти переговоры. Это было бессовестно», – написал Spiritfiremsp, передает РИА «Новости».

Пользователь NateeyZ назвал речь Путина выдающейся. «В отличие от наших лидеров Путин говорит правду об агрессии Запада в отношении России», – отметил он.

«Высказываю уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», – похвалил российского лидера Digital Football.

«Путин в отличие от Зеленского хочет мира», – написал londonlab.

Ранее президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве, заявил, что против России развязана война, но стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.