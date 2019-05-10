Один из основателей Facebook призвал сломать монополию сети

Один из основателей Facebook Крис Хьюз заметил, что влияние Марка Цукерберга «ошеломительно и намного» превосходит влияние кого бы то ни было в частном секторе или в правительстве.

Крис Хьюз – один из создателей Facebook – отметил в интервью газете The New York Times, что Марк Цукерберг «контролирует три основные коммуникационные платформы – Facebook, Instagram и WhatsApp, которые ежедневно используют миллиарды людей», что обеспечивает ему колоссальное влияние, и это вызывает тревогу.

«Совет директоров Facebook играет, скорее, консультативную, а не контролирующую роль, поскольку Марку принадлежат около 60% голосующих акций. Марк самостоятельно может принять решение о том, каким образом менять алгоритмы Facebook с тем, чтобы определять, что именно читают люди в своих новостных лентах и какие именно условия конфиденциальности они могут использовать», – пишет Хьюз.

По мнению автора статьи, именно Цукерберг «устанавливает правила для того, каким образом отличать призывы к насилию и поджигательские речи от высказываний просто вызывающего характера, и он может по желанию покончить с конкурентом, скупив его, блокировав его или копируя его».

«Монополия Facebook также видна в статистике использования. Около 70% взрослых американцев пользуются соцсетями, и подавляющее большинство используют продукты Facebook. То, что начиналось как беззаботное развлечение, стало основным способом общения людей всех возрастов в интернете», – пишет основатель сети.

Крис Хьюз высказывает свое недовольство тем, что Цукерберг, сосредоточившись на вопросах роста соцсети, «обменял безопасность и культуру общения на клики».

«Я разочарован в себе и в ранней команде Facebook за то, что я не задумывался о том, как алгоритм новостной ленты может изменить нашу культуру, повлиять на выборы и усилить позиции лидеров националистов.Я обеспокоен тем, что Марк окружил себя группой сотрудников, которые поддерживают его позиции вместо того, чтобы оспаривать их», – добавил он.

В итоге Хьюз пишет, что «американское правительство должно сделать две вещи: сломать монополию Facebook и регулировать деятельность компании с тем, чтобы она была в большей степени подотчетна американцам».

Ранее сообщалось, что на Марка Цукерберга решили сместить с поста председателя совета директоров.