Цукерберга захотели сместить с поста председателя совета директоров Facebook

В повестку заседания совета акционеров Facebook внесено предложение обсудить смещение Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров, свидетельствует уведомление, направленное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Указывается, что Цукерберг является также гендиректором Facebook, владеет примерно 60% голосующих акций, из-за чего совет ограничен в контроле над его «властными полномочиями», передает ТАСС.

В документе говорится, что Цукерберг «может оказывать чрезмерно сильное влияние на совет», поэтому следует «разграничить посты» и избрать независимого председателя.

Напомним, инвесторы и раньше пытались уволить Цукерберга.