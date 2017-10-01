Стало известно о желании инвесторов Facebook уволить Цукерберга

Крупнейшие инвесторы Facebook, в совокупности владеющие акциями компании на 3 млрд долларов, собираются уволить ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления, пишут СМИ.

Как сообщает пишет BusinessInsider, инвесторы Facebook все больше недовольны тем, как Цуккерберг руководит социальной сетью, передает РИА «Новости».

Они связывают возникновение всех последних проблем соцсети со способом управления Facebook. По версии инвесторов, должной реакции на скандалы вокруг компании не было, так как корпоративная структура делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.

«У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное», – заявил один из акционеров Скотт Стингер.

Теперь инвесторы открыто требуют отставки Цукерберга, а на его место собираются нанять независимого исполнительного директора. Также они собираются отменить двухуровневую структуру акций компании, позволяющую Цукербергу и членам его ближайшей команды сосредоточить слишком много власти в своих руках.

В октябре 2017 года Facebook опубликовал данные, из которых ясно, что больше половины «российской рекламы» в США увидели только после выборов. Позже Facebook исключили из опубликованного доклада упоминание о России. Основатель соцсети Марк Цукерберг объявил об удалении более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных российскому «Агентству интернет-исследований».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявления Facebook о попытках Москвы повлиять на выборы в США.

Напомним, в апреле глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле признался, что компании не удается справиться с торговлей наркотиками через соцсеть.