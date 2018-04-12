Цукерберг признался в неспособности Facebook бороться с наркоторговцами

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле признался, что компании не удается справиться с торговлей наркотиками через соцсеть.

В ходе слушаний законодателей интересовал широкий круг тем, в том числе касающихся защиты личных данных, перспектив регулирования в интернете, возможной политической пристрастности Facebook, а также продажи наркотиков в соцсети, передает ТАСС.

Цукерберг начал свою речь с заявления, в котором принес извинения за то, что не сделал достаточно для предотвращения использования соцсети во вред.

Одной из главных тем стал скандал вокруг британской фирмы Cambridge Analytica («Кембридж аналитика»). Цукерберг подтвердил, что сотрудники его компании продолжают оповещать людей, сведения о которых были получены Cambridge Analytica.



На вопрос о том, предоставлялась ли информация о пользователях каким-либо другим фирмам, Цукерберг ответил отрицательно, но добавил, что «сейчас компания проводит расследование».



По словам главы Facebook, «неизбежно потребуется какое-то регулирование». Вместе с тем он добавил: «Следует подходить с осторожностью к тому, какие нормы устанавливают».



Несколько раз Цукербергу пришлось отвечать на вопросы о том, что именно администрация соцсети предпринимает для предотвращения продажи наркотиков.

Цукерберг, отвечая, фактически признал, что администрация соцсети не ищет самостоятельно объявления такого рода, а лишь реагирует на соответствующие жалобы пользователей.

«В настоящее время, если люди сообщают о таких постах нам, мы блокируем их и проводим проверку», – сказзал он.

Напомним, в среду глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в комитете Сената США заявил, что между Facebook и Россией происходит «гонка вооружений» в интернет-пространстве.