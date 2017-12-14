Цукерберг заявил о «гонке вооружений» между Facebook и Россией

Между Facebook и Россией происходит «гонка вооружений» в интернет-пространстве, заявил глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в комитете Сената США.

Он сообщил, что компания ожидала от России «более традиционных кибератак», но «медленно идентифицировала новые информационные операции». Цукерберг заявил, что это его «самое большое сожаление». По его словам, российская сторона изучает Facebook, поэтому компании необходимо тратить больше на безопасность.

«Это гонка вооружений», – приводит его слова РИА «Новости».

Цукерберг не смог гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для «вмешательства» в выборы, которое ряд стран бездоказательно приписывает России.

«Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – это будет продолжающийся конфликт», – заявил Цукерберг.

Он заявил, что вопрос с Cambridge Analytica закрыт: «Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала развернувшийся вокруг деятельности Cambridge Analytica скандал.