Цукерберг извинился за то, что допустил «иностранное вмешательство» в выборы

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что не придал достаточного внимания защите личных данных пользователей, что привело к утечке конфиденциальной информации. Об этом он заявил в показаниях Конгрессу США в связи с использованием компанией Cambridge Analytica личных данных пользователей для предвыборной кампании Дональда Трампа.

«Сейчас ясно, что мы не сделали все, что от нас зависело, чтобы предотвратить использование этих инструментов во вред пользователям, а именно для распространения ложных новостей, иностранного вмешательства в выборы и риторики ненависти», – цитирует Цукерьерга ТАСС.

Такжеи он отметил, что компания не в полной мере осознавала ответственность, что «было ошибкой».

«Это была моя вина, и прошу прощения. Я основал Facebook, я им управляю, и я несу ответственность за то, что здесь происходит», – добавил Цукерберг.

Отмечается также, что в понедельник он провел несколько встреч с членами Конгресса США в канун слушаний в сенате, на которых он должен давать показания.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что данные 87 млн аккаунтов пользователей, в основном из США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Позднее операционный директор соцсети Шерил Сэндберг заявила, что пользователям Facebook придется заплатить компании денег, чтобы их личные данные не использовались.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала развернувшийся вокруг деятельности Cambridge Analytica скандал.