Facebook признала передачу Cambridge Analytica данных почти 90 млн аккаунтов

Данные 87 млн аккаунтов пользователей, в основном из США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica, заявила Facebook.

«Мы считаем, что информация о более чем 87 млн пользователей Facebook, в основном проживающих в США, могла быть недолжным образом передана Cambridge Analytica», – приводит РИА «Новости» текст сообщения сосети.

Facebook сообщила. что ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах в соцсети.

Кроме того, в Facebook Messenger признали, что сканируют личные сообщения пользователей. В случае, если контент не отвечает требованиям компании, он блокируется, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

По заявлению компании, автоматические системы, которые используются и при модерации публичных постов в соцсети, нужны, чтобы «быстро прекратить оскорбительное поведение».