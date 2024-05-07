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    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    20 комментариев
    7 мая 2024, 14:52 • Новости дня

    ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»

    Минобороны: ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»

    ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Центр» ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» ВС России улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ около Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево ДНР, отразила контратаку штурмовой группы противника у Очеретино. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две бронемашины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение формированиям ВСУ поблизости от Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, отразила контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны под Старомайорским в ДНР. Потери ВСУ – до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 155-мм американская гаубица М198 и 152-мм гаубица Д-20.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника – до 40 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР. Потери противника – до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, американский бронетранспортер М113 , две боевые бронемашины. Кроме того, поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм британская гаубица L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Также сообщается, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое ДНР. Потери противника – до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

    Коментарии (10)
    6 мая 2024, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины

    МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, заявило Министерство иностранных дел России.

    В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.

    Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    7 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра для усиления флангов

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Константиновку переброшены дополнительные силы ВСУ, призванные усилить фланги в районе Часова Яра, идентифицировать их пока не удается, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

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    6 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене

    Высокопоставленного сотрудника управления госохраны Украины задержали по подозрению в госизмене

    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник департамента управления государственной охраны Украины, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковник Андрей Гук задержан по подозрению в госизмене.

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Гука 5 мая, он подозревается в передаче иностранным спецслужбам секретных данных об охраняемых лицах, в том числе о президенте, пишет украинское издание «Страна», передает ТАСС.

    Также сообщается о задержании еще одного сотрудника управления, подозреваемого в пособничестве Гуку. В СБУ пока не прокомментировали задержания.

    Ранее на Украине за шпионаж задержали сотрудников стратегического предприятия.

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    6 мая 2024, 17:01 • Новости дня
    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

    Политолог Шеслер предположила, из-за чего МВД России объявило в розыск Арсена Авакова

    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Nazar Furyk/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков курировал националистические батальоны и, скорее всего, причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов. И это не единственные грехи, за которые российские правоохранители могли объявить экс-чиновника в розыск, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия объявила Авакова в розыск.

    «Зеленский после прихода к власти старался избавиться от людей, которые были у власти при Порошенко. Это привело к конфликту с Аваковым (внесен в список экстремистов и террористов) и отставке последнего. Сейчас бывший министр, что называется, ушел в тень. Но у него остались связи, бизнес и рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он пытается воздействовать на медийное поле через аффилированные с ним каналы», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «У бывшего министра МВД огромное число грехов, за которые он мог быть объявлен в розыск. В частности, он может нести ответственность за трагедию 2 мая в Одессе. Кроме того, Аваков курировал одиозные националистические батальоны. Экс-чиновник также блокировал для граждан России на Украине возможность голосования в консульствах и посольстве», – отмечает собеседница.

    «Так или иначе, Москва четко дает понять – мы стремимся привлечь к ответственности не только тех представителей украинской власти, которые сейчас на виду, но и людей, совершавших преступления ранее. Правда, необходимо признать, что шансов арестовать Авакова на данный момент не так много. Например, если он уедет в Европу или США, оттуда экс-чиновника не выдадут. Но и Россия не остановится», – резюмировала Шеслер.

    Ранее Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. По какой именно статье Уголовного кодекса ведутся следственные мероприятия пока не сообщается. Кроме того, в октябре прошлого года экс-министр уже был внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

    Также на прошлой неделе МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Напомним, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Авакова в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Именно экс-министр МВД, по мнению политика, обеспечивал доставку исполнителей к месту трагедии.

    Кроме того, в организации массового убийства противников государственного переворота, по словам Медведчука, участвовали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям также привлекли экс-руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. Помощник последнего руководил действиями исполнителей на месте, за что позднее был назначен губернатором Одесской области.

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    6 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    ВС России приступили к зачистке Кисловки в Харьковской области

    Ганчев: Российские военные ведут зачистку сел Котляровка и Кисловка в Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие проводят зачистку от остатков украинских сил сел Котляровка и Кисловка в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

    Он отметил, что эти населенные пункты сейчас находятся под контролем, но практически опустошены, люди там не проживают, идет поиск возможных очагов сопротивления солдат ВСУ, передает ТАСС.

    По словам Ганчева, активные боевые действия в регионе нарастают, и российские войска одерживают все больше побед на линии соприкосновения. Глава ВГА также подчеркнул, что восстановление освобожденных сел и всей Харьковской области станет возможным только после полного освобождения региона от украинских сил.

    Ранее группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР.

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    7 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

    Tекст: Александра Юдина

    Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    По информации осведомленного источника, постпредство  Украины, а также украинское генконсульство направляли в администрацию Нью-Йорка письма с призывами отменить возложение цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Нью-Йорке, по данным издания, со своей стороны «пытались действовать» украинские активисты со связями в данных организациях.

    По словам информатора, представители Украины обратились к активистам, чтобы те попытались обвинить митинг в пророссийской пропаганде.

    Напомним, в Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать и американские провокаторы.

    В России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.

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    6 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Китай не создавал кризис на Украине и не является его стороной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, но он все это время вел активную работу над содействием мирному урегулированию, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

    «Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», – сказал Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, его слова приводит МИД КНР, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер подчеркнул, что «объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль» широко признаны мировым сообществом. Он также отметил, что Пекин готов к контактам с соответствующими сторонами.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине.

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    6 мая 2024, 17:09 • Новости дня
    Венгрия отказалась «отправлять на смерть» украинцев

    Венгрия отказалась выдавать Украине ее военнообязанных граждан

    Венгрия отказалась «отправлять на смерть» украинцев
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен.

    По его словам, Венгрия не будет выдавать Украине военнообязанных граждан и выяснять, подлежит ли человек призыву или нет, передает РИА «Новости». Шемьен добавил, что, основываясь на элементарной гуманности, Будапешт не позволит отправить их на смерть.

    Ранее в МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

    Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет.

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    7 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью

    Российские танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью

    Танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия госграницы уничтожил опорные пункты и личный состав ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника выявила местоположение противника. Изучив местность, разведчики установили, что в данном районе нет мирных жителей, передает РИА «Новости».

    Известно, что экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорные пункты вместе с личным составом ВСУ.

    Накануне ВС России выбили ВСУ из двух опорников под Белогоровкой.

    Коментарии (5)
    6 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ

    Гладков подтвердил, что в результате атаки дронами в Борисовском районе погибли семь человек

    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ
    @ Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей.

    Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области.

    Коментарии (5)
    7 мая 2024, 14:29 • Новости дня
    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России за сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, поражены живая сила и техника противника в 128 районах. Кроме того, средствами ПВО сбиты 32 беспилотника, семь французских управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire.

    Всего с начала СВО уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23817 беспилотников, 512 ЗРК, 15940 танков и других бронемашин, 1280 боевых машин РСЗО, 9364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 535 единиц спецтехники.

    Коментарии (5)
    6 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Китай поддержал идею олимпийского перемирия

    Китай и Франция выступили за перемирие на время Олимпиады в Париже

    Китай поддержал идею олимпийского перемирия
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддерживает инициативу об олимпийском перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Си Цзиньпин заявил, что сегодняшний мир неспокоен, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная держава, Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж не ведут переговоры о перемирии на Украине на время Олимпийских игр.

    Напомним, в январе 2023 года ВС России объявили рождественское прекращение огня. Однако ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

    Коментарии (2)
    6 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Минобороны: Российские системы ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью
    @ REUTERS/Sigit Pamungkas

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российскими средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

    Коментарии (8)
    6 мая 2024, 18:19 • Новости дня
    Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово

    Главком ВСУ Сырский заявил о вынужденном вводе резервов из-за ситуации у Курахово и Покровского

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной Украине части территории ДНР сложная для украинских подразделений и требует задействования резервов особенно у Курахово и Покровского, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил, что двое суток работать на покровском и кураховском направлениях, где ведутся оборонительные действия. По его словам, пришлось усилить оборону резервами, выделить ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и беспилотники, передает ТАСС.

    Он отметил, что подразделения ВСУ на этих направлениях должны выиграть время, пока сформируются и подготовятся резервы.

    Ранее Сырский заявил, что подразделения ВСУ «переместились» на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

    Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ нацгвардии у Курахово.

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