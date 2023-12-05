Глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы

Глава Европарламента Роберта Метсола призналась, что ее беспокоит усталость в Европе от поддержки Украины

Tекст: Денис Тельманов

«Для Европы это огромный финансовый вызов, но мы с самого начала говорили, что будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и должны сдержать обещание», – сказала Метсола в интервью газете Corriere della Sera, передает ТАСС.

По ее словам, лучшее, что могут сделать страны ЕС для Украины, – начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. При этом глава Европарламента посетовала, что не все европейские страны с этим согласны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в повестку предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе не следует включать вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в состав ЕС, поскольку это не совпадает с интересами многих государств Евросоюза

В свою очередь представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро назвала это заявление Орбана необоснованным.