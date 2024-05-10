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Премьер Грузии высказался об избирательной русофобии деятелей культуры Грузии
Премьер Грузии высказался об избирательной русофобии оппозиционных деятелей культуры Грузии
Оппозиционные деятели культуры Грузии, поддерживающие саакашвилевское «Единое национальное движение», неискренни в своей русофобии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем письме к молодежи, протестующей против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, он привел примеры руководителя Государственного симфонического оркестра Грузии Николоза Меманишвили (Рачвели) и джазовой певицы Нино Катамадзе, напомнив, что те ранее «концерт за концертом давали в России».
По его словам, для таких, как они, Россия стала «оккупантом» не после войны-2008, а после начала украинских событий.
«Так уж устроен мозг «националов» – иногда он не думает, а иногда не может думать», – отметил Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии также сказал, что «националы» и их сторонники склонны избирательно «раздражаться на Россию».
«К примеру, у них не вызвало раздражение обращение к собравшимся на проспекте Руставели на русском языке еще одного «мирового героя» – (украинского депутата) Давида Арахамии», – отметил глава правительства Грузии.
«Даже из этого видно, что «наци» не на все российское раздражаются», – отметил он.