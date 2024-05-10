Премьер Грузии высказался об избирательной русофобии деятелей культуры Грузии

Премьер Грузии высказался об избирательной русофобии оппозиционных деятелей культуры Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В частности, он привел примеры руководителя Государственного симфонического оркестра Грузии Николоза Меманишвили (Рачвели) и джазовой певицы Нино Катамадзе, напомнив, что те ранее «концерт за концертом давали в России».

По его словам, для таких, как они, Россия стала «оккупантом» не после войны-2008, а после начала украинских событий.

«Так уж устроен мозг «националов» – иногда он не думает, а иногда не может думать», – отметил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии также сказал, что «националы» и их сторонники склонны избирательно «раздражаться на Россию».

«К примеру, у них не вызвало раздражение обращение к собравшимся на проспекте Руставели на русском языке еще одного «мирового героя» – (украинского депутата) Давида Арахамии», – отметил глава правительства Грузии.

«Даже из этого видно, что «наци» не на все российское раздражаются», – отметил он.