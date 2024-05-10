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Задержан подозреваемый в массовом отравлении в Астрахани
Полиция задержала подозреваемого после массового отравления наркотиками в Астрахани
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в распространении наркотиков, в результате употребления которых, предположительно, умерли пять человек и госпитализированы 14 жителей Астраханской области, сообщили в УМВД по региону.
В сообщении уточняется, что у одного из пострадавших, который «гостил» в Астраханской области, обнаружили метадон массой 0,23 грамма, передает ТАСС.
Полиция провела обыски по местам жительства потребителей наркотиков, изъяты телефоны. В результате были обнаружены места покупки наркотиков, а также тайники. Силовиками был задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в распространении наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Астрахани умерли пять человек из-за отравления неизвестным веществом, по предварительной версии, они употребляли наркотики.