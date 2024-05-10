Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
В Ереване начались акции с требованием отставки Пашиняна
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна начались в Ереване
Тысячи жителей Армении вышли на акции гражданского неповиновения и забастовки в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, следует из прямых трансляций ереванского телевидения.
Многотысячное шествие во главе с лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Багратом подошло к университетам с призывом к студентам присоединиться к акции. В Ереванском государственном университете прекращен учебный процесс, студенты объявили забастовку и отправились на протесты, участники акции уже перекрыли улицы Еревана, передает ТАСС.
Ранее архиепископ Баграт объявил о начале процедуры импичмента Пашиняна в парламенте.