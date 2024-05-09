В Армении запустили процедуру импичмента Пашиняна

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом архиепископ Баграт заявил после того, как Пашинян не ответил на озвученное им в ходе многотысячного митинга в центре Еревана требование уйти в отставку, передает ТАСС.

«Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», – сказал он.

В четверг сторонники движения «Тавуш во имя родины» организовали многотысячную акцию протеста против решения армянских властей провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. К площади Республики в центре Еревана, где проходит акция, стянуты полицейские силы и спецтехника.

На прошлой неделе в Армении задержали более 30 протестующих против делимитации.