Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
В Армении запустили процедуру импичмента Пашиняна
Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт объявил о начале процедуры импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в парламенте.
Об этом архиепископ Баграт заявил после того, как Пашинян не ответил на озвученное им в ходе многотысячного митинга в центре Еревана требование уйти в отставку, передает ТАСС.
«Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», – сказал он.
В четверг сторонники движения «Тавуш во имя родины» организовали многотысячную акцию протеста против решения армянских властей провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. К площади Республики в центре Еревана, где проходит акция, стянуты полицейские силы и спецтехника.
На прошлой неделе в Армении задержали более 30 протестующих против делимитации.