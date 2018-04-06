Facebook потребовал денег за избавление от слежки

Пользователям Facebook придется заплатить компании денег, чтобы их личные данные не использовались, заявила операционный директор соцсети Шерил Сэндберг в интервью телеканалу NBC News.

По ее словам, компания Facebook использует данные пользователей для анализа их предпочтений и дальнейшей рассылки им соответствующих рекламных объявлений.

«Сейчас у нас нет возможности отказа от получения рекламной рассылки. Это будет платной услугой», – приводит ее слова ТАСС.

Вскоре после интервью компания пояснила, что слова Сэндберг носили «гипотетический характер», так как соцсеть сейчас не предлагает платную модель.

Ранее сообщалось, что данные 87 млн аккаунтов пользователей, в основном из США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала скандал, развернувшийся вокруг деятельности Cambridge Analytica.