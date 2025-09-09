Швеция решила направить более 112 млн долларов на кибербезопасность

В Швеции решили выделить более 112 млн долларов на усиление кибербезопасности

Tекст: Мария Иванова

Правительство Швеции намерено инвестировать 1,05 млрд крон (112,32 млн долларов) в национальную кибербезопасность до 2028 года, сообщает ТАСС. В 2026 году на эти цели предполагается выделить 300 млн крон, в 2027 году – 350 млн, а в 2028 году – 400 млн.

Ресурсы будут направлены Национальному центру кибербезопасности при службе радиотехнической разведки вооруженных сил, а также распределены между муниципалитетами и регионами.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил: «Речь идет о повышении устойчивости Швеции к цифровым угрозам в условиях, когда кибератаки становятся все более распространенными и имеют все более серьезные последствия».

Власти объяснили усиление мер тем, что атаки, совершаемые государственными или поддерживаемыми государством субъектами, значительно участились, а число преступных группировок, атакующих IT-системы, неуклонно растет. Также отмечается наличие уязвимостей в работе организаций, что делает вопрос кибербезопасности стратегическим приоритетом. Согласование мер прошло при поддержке партии «Шведские демократы».

Накануне британское правительство выделило дополнительно 250 млн фунтов стерлингов на развитие оборонного сектора.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Франция назвала сроки возможной европейской агрессии против России.

Между тем жители шведского города Буден выразили опасения относительно нехватки питьевой воды и проблем с канализацией при размещении военных НАТО.