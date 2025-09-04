SVT сообщил о страхе жителей Будена остаться без воды из-за базы НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители шведского города Буден опасаются, что при размещении там военных НАТО возникнет острая нехватка питьевой воды и проблемы с канализацией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT.

В публикации отмечается, что Буден играет важную роль в оборонном планировании НАТО: население города составляет чуть более 28 ты. человек, однако при проведении крупных учений или в кризисной ситуации планируется размещение дополнительно до 25 тыс. военнослужащих.

Председатель комитета по планированию Будена Лена Голдкуль заявила, что существующая инфраструктура города не сможет обеспечить столь значительное увеличение числа жителей. Она подчеркнула: «Неприемлемо, если жителям Будена придется нести такие расходы. Что касается воды и канализации, то это огромные суммы».

Голдкуль считает, что расходы на модернизацию систем водоснабжения должны покрываться за счет государственных средств, которые Швеция выделяет на оборону в объеме 5% ВВП.

