    Зачем США угрожают вторжением в Мексику
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 13:59

    SVT сообщил о страхе жителей Будена остаться без воды из-за базы НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Будене выразили тревогу по поводу возможной нехватки питьевой воды и перегрузки канализации при размещении крупных сил НАТО, сообщает телеканал SVT.

    Жители шведского города Буден опасаются, что при размещении там военных НАТО возникнет острая нехватка питьевой воды и проблемы с канализацией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT.

    В публикации отмечается, что Буден играет важную роль в оборонном планировании НАТО: население города составляет чуть более 28 ты. человек, однако при проведении крупных учений или в кризисной ситуации планируется размещение дополнительно до 25 тыс. военнослужащих.

    Председатель комитета по планированию Будена Лена Голдкуль заявила, что существующая инфраструктура города не сможет обеспечить столь значительное увеличение числа жителей. Она подчеркнула: «Неприемлемо, если жителям Будена придется нести такие расходы. Что касается воды и канализации, то это огромные суммы».

    Голдкуль считает, что расходы на модернизацию систем водоснабжения должны покрываться за счет государственных средств, которые Швеция выделяет на оборону в объеме 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Швеция обсуждают совместные проекты в авиастроении на фоне неудавшегося ракетного проекта «Сапсан». Швеция выделила средства на закупку вооружений для Украины. В Швеции допустили возможность производства украинских вооружений на своей территории.

    3 сентября 2025, 21:59
    Кореевед Ланьков объяснил зачистку следов Ким Чен Ына в Пекине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Охрана лидера Северной Кореи Ким Чен Ына тщательно уничтожила все следы его пребывания в Пекине после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы иностранные спецслужбы не смогли получить информацию о состоянии здоровья главы КНДР, считает кореевед Андрей Ланьков.

    Ланьков заявил: «Я о такой практике не слышал. Но если мы будем считать это сообщение правдивым, то определенное гипотетическое объяснение тут можно предложить», передает Газета.Ru.

    По словам Ланькова, северокорейское руководство опасается, что иностранные спецслужбы, в том числе российские и китайские, могут попытаться собрать информацию о здоровье Ким Чен Ына. Эксперт отметил, что есть косвенные признаки серьезных проблем со здоровьем у северокорейского лидера в последние годы. Он добавил, что руководство КНДР имеет веские основания скрывать не только наличие этих проблем, но и их характер, хотя подчеркнул, что это лишь предположение.

    Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал видео, как после переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пекине сотрудники, сопровождавшие главу Северной Кореи, забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил, протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался корейский лидер.

    Напомним, Путин провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры политиков начались в присутствии делегаций обеих стран, а затем продолжились в режиме тет-а-тет. Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одном автомобиле Aurus.

    4 сентября 2025, 09:26
    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»

    Путин принял участие в открытии первого филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке

    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во время визита во Владивосток первым делом ознакомился с филиалом Национального центра «Россия» на базе океанариума, рассчитанным на 500 посетителей.

    Путин открыл свою рабочую программу на ВЭФ с посещения филиала центра, передает ТАСС.

    Он приехал на причал на автомобиле Aurus, на катере «Ураган» его встретил капитан корабля, он отдал главе государства честь, после чего президент пожал ему руку.

    Затем Путин на катере «Ураган» отправился на остров Русский, где расположен филиал Национального центра «Россия».

    Центр разместился в здании Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и занимает площадь 2,5 тыс. кв. метров. Главной особенностью экспозиции является овальный аквариум с осетрами.

    Экспозиция расскажет о богатой истории, достижениях и перспективах развития Приморского края. Одновременно экспозицию смогут осматривать до 500 человек. Выставка оформлена в морской тематике, включает отраслевые зоны, посвященные карьерным возможностям, науке, образованию, спорту, культуре, туризму и инновациям региона.

    Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению главы государства для демонстрации главных достижений страны, укрепления национальной идентичности и развития профессиональных навыков у детей и молодежи.

    Ранее советник президента Антон Кобяков сообщал, что на ВЭФ в 2025 году планируют акцентировать внимание на многополярном мире и технологическом суверенитете, а также развитии Дальнего Востока.

    4 сентября 2025, 12:00
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    3 сентября 2025, 21:50
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека

    МИД Узбекистана направил ноту МИД РФ после оскорбления узбека

    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Узбекистана выступили с требованием установить личность мужчины, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье и попавшего на видео.

    Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой принять меры в отношении мужчины, оскорбившего гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

    Инициатива появилась после появления в конце августа видео, на котором прохожий в Подмосковье в грубой форме оскорбляет трудового мигранта и называет его «рабом». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях Узбекистана.

    Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов рассказал, что министерство ведет постоянный мониторинг СМИ и расследует данный случай. Он сообщил: «Была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер».

    Бурханов также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились. Он призвал граждан в случае нарушения их прав, законных интересов или чести незамедлительно обращаться в российские правоохранительные органы, а также в дипломатические представительства и консульства Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту по поводу якобы нарушений прав узбекистанцев в ходе проверок на территории России.

    Мигранты из Казахстана все активнее готовы потеснить узбеков и таджиков на рынке труда, что может изменить демографическую ситуацию в Центральной Азии к середине XXI века.

    4 сентября 2025, 09:37
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца

    СВР: Канцлер Германии Мерц воспитан на заветах служивших фашизму деда и отца

    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, с детства испытывал желание отомстить за поражение своей страны во Второй мировой войне, считает Служба внешней разведки России (СВР).

    Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, сообщается на сайте СВР.

    По поступающей в СВР информации, его жажда мести формировалась с ранних лет и усилилась после начала политической деятельности.

    Многие европейские эксперты удивлены резкой антироссийской позицией Мерца, несмотря на продолжающийся диалог России и США по урегулированию кризиса на Украине.

    Однако, как подчеркнуло ведомство, это не удивляет его близких, поскольку Мерц был воспитан на взглядах своего деда Йозефа Пауля Совиньи и отца Иоахима Мерца, которые служили фашистскому режиму.

    Согласно информации из открытых источников, дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, с 1917-го по 1937 год являлся бургомистром города Брилон, он оставался в должности и после прихода нацистов к власти, а позднее был зачислен в резерв SA («коричневорубашечники», штурмовые отряды НСДАП,) в звании обершарфюрера и в НСДАП (в 1947 году он проходил процедуру денацификации, указав датой вступления в SA 1 июля 1933 года). После того, как в 2004 году об этом стало известно, Фридрих Мерц объяснял позицию деда тем, что тот сначала надеялся на выход из кризисного состояния, но через несколько лет ушел на пенсию, а в резерв штурмовых отрядов и нацистскую партию якобы был зачислен в автоматическом порядке, без его ведома.

    Иоахим Мерц во время Второй мировой войны в составе вермахта воевал с Красной армией.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц оскорбил президента России Владимира Путина. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные действия неприемлемыми.

    Сам Путин пояснил, что оскорбительные высказывания канцлера Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    4 сентября 2025, 09:50
    Бой колумбийских наемников с десантниками ВСУ в Сумской области привел к потерям в рядах украинцев

    Колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе села Садки в Сумской области колумбийские наемники по ошибке открыли огонь по украинским десантникам, украинские военные понесли потери, сообщил источник в силовых структурах России.

    У Садков произошел огневой контакт между отрядом колумбийских наемников и военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уточнил собеседник РИА «Новости».

    Причиной инцидента стала ошибка идентификации, из-за которой колумбийцы приняли украинских десантников за противника.

    В момент столкновения украинские войска занимались оборудованием позиций в лесу. По словам собеседника агентства, «есть потери со стороны украинцев». Дополнительные подробности о количестве раненых или погибших не приводятся.

    Ранее адвокат одного из наемных боевиков из Колумбии сообщал, что колумбийские наемники, воюющие за киевский режим, сбежали с фронта после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами.

    До этого сообщалось, что в окрестностях Покровского в Днепропетровской области половину состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектовали наемниками из Колумбии.

    3 сентября 2025, 17:12
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    4 сентября 2025, 03:55
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    3 сентября 2025, 15:21
    Каллас увидела в переговорах России, КНР и КНДР угрозу миропорядку
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала переговоры лидеров России, Китая и КНДР, отметив их как вызов существующему мировому порядку.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Кая Каллас высказалась о прошедших встречах лидеров России, Китая и КНДР в ходе общения с журналистами.

    Она заявила: «Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах». В ходе пресс-конференции Каллас подчеркнула обеспокоенность ЕС, вызванную сближением Москвы, Пекина и Пхеньяна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие России с Китаем и КНДР носит конструктивный характер и не направлено против Соединенных Штатов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против Соединенных Штатов, комментируя военный парад в Пекине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что заявление Трампа было воспринято как ирония, а не отражение реальных намерений лидеров этих государств.

    3 сентября 2025, 21:56
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший лидер Франции Николя Саркози подверг критике выступления действующего президента страны Эммануэля Макрона, раскрыв свою позицию в интервью изданию Le Figaro.

    По словам Саркози, идея называть Россию главной угрозой и врагом Европы является «исторической ошибкой», об этом пишет «РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт».

    Саркози также высказал мнение, что Украина уже не сможет победить в военном противостоянии с Россией и может потерять еще больше территорий в будущем. Он подчеркнул, что политика европейских стран ведет к опасной изоляции и росту рисков для всего Запада.

    Ранее во вторник Эммануэль Макрон сообщил о том, что «коалиция желающих» совместно с НАТО выработают гарантии безопасности для Украины, он также обвинил Россию в препятствовании завершению военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Запада в якобы намерениях России напасть на Европу являются провокацией или проявлением полной некомпетентности.

    4 сентября 2025, 11:27
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон направил киевскому режиму 1,3 млрд долларов прибыли от российских замороженных активов, на что Россия может ответить изъятием «ценностей британской короны», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он констатировал, что сейчас через суд эти деньги не взыскать, потому Москва может вернуть их лишь одним способом – «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом.

    Зампред СБ пояснил, что речь не идет про новые регионы России.

    По словам Медведева, всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество Украины.

    «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил политик.

    Напомним, британские власти направили киевскому режиму свыше 1 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    До этого ЕС выделил Украине 900 млн евро доходов от российских активов. Также Канада передала киевскому режиму 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    4 сентября 2025, 06:33
    МИД назвал условие нормализации отношений с Азербайджаном

    Захарова: Освобождение россиян необходимо для нормализации отношений с Баку

    МИД назвал условие нормализации отношений с Азербайджаном
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение россиян Азербайджаном необходимо для нормализации отношений двух стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    На брифинге на полях Восточного экономического форума Захарова заявила, что «освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном», передает РИА «Новости».

    По ее словам, российская сторона направила запрос на новую встречу консульских сотрудников с задержанными, однако Баку пока не дал согласие. Захарова отметила, что Россия ожидает получения одобрения на этот визит.

    Также 2 июля был направлен официальный запрос о состоянии здоровья задержанных и возможности оказания им медицинской помощи, но ответ от азербайджанской стороны пока не поступил. Захарова выразила надежду, что необходимая информация все же будет предоставлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Азербайджане задержали граждан России, которых Баку называет членами преступной группы. В стране также арестовали директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    3 сентября 2025, 19:23
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что после отвода российских войск от Киева в 2022 году позиция украинской стороны резко изменилась.

    По словам российского лидера, этот шаг был осуществлен по просьбе западноевропейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что украинская сторона заявила: «Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Он подчеркнул, что эта фраза была произнесена почти дословно и полностью отражала изменение подхода Киева к переговорам и продолжению боевых действий.

    Ранее Путин сообщил о готовности рассмотреть увеличение статуса российской делегации в переговорах с Украиной при возникновении соответствующей необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования и решения территориальных вопросов действующие власти Украины должны провести референдум. Путин выразил уверенность в достижимости договоренности о прекращении конфликта на Украине.

    3 сентября 2025, 17:07
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    3 сентября 2025, 21:54
    Посол Нечаев назвал высказывания Мерца о Путине неприемлемыми

    Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления Мерца о Путине как разрушающие доверие

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Германии Сергей Нечаев резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнув разрушение остатков доверия между двумя странами.

    Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми, передает ТАСС.

    Кроме того, Нечаев отметил, что подобные высказывания разрушают остатки доверия между Россией и Германией и могут сделать процесс отчуждения между странами необратимым. «Это удручает», – добавил он, комментируя последствия подобных высказываний.

    Ранее Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус предложил «вынудить» Россию остановить спецоперацию на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Президент России Владимир Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    3 сентября 2025, 19:57
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    @ Александр Легкий/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве суд принял решение о передаче государству активов бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его семьи на сумму почти 42 млрд рублей.

    Решение об изъятии имущества Владимира Кайшева и его родственников в доход государства вынес Никулинский суд Москвы, передает «РИА «Новости».

    Среди переданных государству активов – Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета – Минеральные воды», агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева» и другая недвижимость. Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

    Как пояснила прокуратура в ходе заседания, Кайшев продолжил коммерческую деятельность, несмотря на статус чиновника. По словам представителя ведомства, cуд удовлетворил исковые требования. Кайшев оформлял активы на близких через фиктивные договоры дарения, управлял предприятиями и, согласно прокуратуре, являлся фактическим владельцем значительных государственных активов, несмотря на официальный доход всего 499 тысяч рублей в год.

    Прокурор утверждал, что жена Кайшева погасила кредит на 800 тысяч долларов в течение месяца, а имущество, включая ипподром с участком в 42 гектара и санаторий, переводилось на членов семьи через схемы с банкротством и заниженной продажей. Защита настаивала на отсутствии независимой оценки и доказательств коррупционных преступлений, просила отказать в иске, однако суд поддержал требования прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего главу Челябинской области Александра Уфимцева задержали за мошенничество в аэропорту при попытке покинуть территорию России.

    Российские войска освободили Новоселовку в Запорожской области
    Украинские десантники понесли потери в бою с колумбийскими наемниками ВСУ
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    Нетаньяху запретил Макрону въезд в Израиль
    Греф предсказал ослабление рубля к концу года
    Путина во Владивостоке научили словам «кринж», «траблы» и «чиловая катка»
    Пролетевший внутри лунной орбиты астероид заметили лишь полмесяца назад

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

