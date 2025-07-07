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В Швеции допустили производство украинских вооружений на территории страны
Министр обороны Швеции допустил производство украинских вооружений на территории страны
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил об интересе к соглашению о размещении украинского производства вооружений, отметив намерение углубить оборонное сотрудничество с Киевом.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможность того, что Украина получит разрешение на производство вооружений на шведской территории, передает ТАСС.
Он отметил, что подобное соглашение является интересным для Швеции, а правительство страны стремится к углублению оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной и поощряет шведские компании развивать бизнес на территории Украины.
Заявление Йонсона прозвучало на фоне подписания соглашения между Данией и Украиной, позволяющего украинскому ВПК размещать производства на датской территории. Это соглашение предусмотрено двусторонней договоренностью о военном сотрудничестве между странами сроком на десять лет и рассчитано на период до возможного вступления Украины в НАТО.
По мнению профессора Военного университета Швеции Ханса Ливонга, Украина может быть заинтересована в переносе за свои пределы массового производства обычных вооружений, а также части инновационных разработок, включая решения для дронов и систем ПВО. Преподаватель того же университета Юхан Хуовинен считает, что подобное сотрудничество будет выгодным и для Дании, отметив значительный опыт украинских специалистов в сфере морских мин, сенсоров и беспилотных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о выделении крупного пакета военной помощи Киеву, включающего артиллерийские стволы, грузовики и логистику.
Стокгольм решил пересмотреть распределение экономической помощи в мире и направить дополнительные средства для поддержки Киева. Во время летных испытаний Gripen E в Швеции система Centaur на базе искусственного интеллекта выполнила сложные маневры в автономном режиме.