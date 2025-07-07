В Швеции допустили производство украинских вооружений на территории страны

Министр обороны Швеции допустил производство украинских вооружений на территории страны

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможность того, что Украина получит разрешение на производство вооружений на шведской территории, передает ТАСС.

Он отметил, что подобное соглашение является интересным для Швеции, а правительство страны стремится к углублению оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной и поощряет шведские компании развивать бизнес на территории Украины.

Заявление Йонсона прозвучало на фоне подписания соглашения между Данией и Украиной, позволяющего украинскому ВПК размещать производства на датской территории. Это соглашение предусмотрено двусторонней договоренностью о военном сотрудничестве между странами сроком на десять лет и рассчитано на период до возможного вступления Украины в НАТО.

По мнению профессора Военного университета Швеции Ханса Ливонга, Украина может быть заинтересована в переносе за свои пределы массового производства обычных вооружений, а также части инновационных разработок, включая решения для дронов и систем ПВО. Преподаватель того же университета Юхан Хуовинен считает, что подобное сотрудничество будет выгодным и для Дании, отметив значительный опыт украинских специалистов в сфере морских мин, сенсоров и беспилотных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о выделении крупного пакета военной помощи Киеву, включающего артиллерийские стволы, грузовики и логистику.

Стокгольм решил пересмотреть распределение экономической помощи в мире и направить дополнительные средства для поддержки Киева. Во время летных испытаний Gripen E в Швеции система Centaur на базе искусственного интеллекта выполнила сложные маневры в автономном режиме.