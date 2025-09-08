Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Британия выделила дополнительные средства на оборонный сектор экономики
Британское правительство выделило дополнительно 250 млн фунтов стерлингов (более 337 млн долларов) на развитие оборонного сектора, сделав акцент на строительстве новых кораблей для ВМС, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.
Британское правительство выделило 250 млн фунтов стерлингов, что составляет более 337 млн долларов, на развитие оборонного сектора экономики, передает ТАСС.
Финансирование станет частью новой оборонно-промышленной стратегии королевства и охватит, в том числе, военно-морское направление. Министр обороны Джон Хили заявил: «Мы видим решительный сдвиг в сторону рассмотрения обороны как движителя промышленного развития и укрепления национальной безопасности». В ведомстве отметили, что повышение оборонных расходов призвано стимулировать экономический рост страны.
Новые ассигнования объявлены после заключения на прошлой неделе крупного контракта на поставку ВМС Норвегии фрегатов типа 26 на сумму 10 млрд фунтов. Эта сделка стала самой крупной в истории британского экспорта военных кораблей, отметили в министерстве. Переговоры о возможных поставках таких же фрегатов ведутся с Данией и Швецией.
Норвегия ранее выбирала между предложениями Британии, США, Франции и ФРГ. Сейчас на вооружении норвежских ВМС находятся четыре фрегата, построенных более 15 лет назад испанской Navantia. Австралия и Канада также уже заказали британские фрегаты типа 26 от компании BAE Systems.
