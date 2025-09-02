  • Новость часаИмпортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Эксперты объяснили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    4 комментария
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    2 сентября 2025, 16:30 • В мире

    Франция выдала сроки европейской агрессии против России

    Франция выдала сроки европейской агрессии против России
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Множатся признаки того, что Европа готовится к агрессивной войне с Россией – теперь они обнаружились и во Франции. Страна готовит больницы к приему больших масс раненых солдат, и местная пресса открыто признает, что это связано с ожиданием крупного вооруженного конфликта. Из многочисленных решений и утечек можно сделать вывод, когда именно Европа ждет начало этого столкновения.

    Французский журнал  «Le Canard enchaine» опубликовал информацию о том, что министерство здравоохранения, которое возглавляет Катрин Вотрен, поручило подготовить больницы к возможному приему большого количества пациентов – причем не простых. «По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принять тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе. К нам попали внутренние документы, в которых региональным агентствам здравоохранения предлагается подготовить медицинский персонал к возможному «крупному столкновению», пишет издание.

    Главным таким документом является инструкция минздрава от 18 июля, в которой названы крайние сроки подготовки – март 2026 года (запомним эту дату). Фактически по поручению Главного секретариата обороны и национальной безопасности, которое подчиняется французскому правительству, министерство здравоохранения собирается создать центры для приема пациентов, которые поступают из зоны боевых действий. Причем оговаривается, что данные центры «должны быть расположены рядом с автобусным или железнодорожным вокзалом, портом или аэропортом», чтобы «позволить иностранным солдатам вернуться в свою страну».

    Судя по тональности этих распоряжений, Франция рассматривает свою территорию в качестве безопасного тыла, куда можно будет эвакуировать для излечения «иностранных солдат», которые будут воевать где-то, куда можно добраться по железной дороге и даже автобусом. Вывод напрашивается сам собой: Франция исподволь готовится вступить в войну с Россией, причем рассчитывает, что непосредственное бремя военных действий ляжет на каких-то других европейских солдат. Возможно, на поляков, которые прямо сейчас строят самую сильную армию в Евросоюзе.

    Комментируя утечку, министр здравоохранения Катрин Вотрен не моргнув глазом объявила, что происходящее является «частью планирования, как воздание стратегических запасов, или меры на случай эпидемий. Я не была министром, когда разразилась эпидемия ковида, и тогда только ленивый не высказался по поводу неготовности страны… Совершенно нормально, что страна предвидит кризисы, (готовится к) последствиям того, что происходит».

    Однако на самом деле, пишет «Фигаро», «министерство рассматривает сценарий, при котором страна станет тыловой базой, способной принять большой приток раненых военнослужащих, как французских, так и иностранных. В контексте «коалиции желающих» европейских стран, которые предлагают военную поддержку Украине, эти инструкции вызывают вопросы».

    Конкретно циркуляр, который предал гласности «Le Canard enchaine», вписывается в «совместную работу» между Главным управлением здравоохранения и Центральным управлением службы здравоохранения вооруженных сил по «прогнозированию, подготовке и удовлетворению потребностей населения в области здравоохранения при одновременном учете конкретных потребностей обороны в этой же области», как казенным языком сообщили во французском минздраве.

    «Среди возможных рисков присутствует предположение о серьезном конфликте, при котором проблема здравоохранения будет заключаться в оказании помощи потенциально высокому притоку жертв из-за рубежа. Таким образом, наша система здравоохранения должна предусмотреть возможность ухода за военными пациентами в гражданской системе здравоохранения», – добавили в министерстве.

    Глава французского Центра медицины катастроф Катрин Бернар высказалась в том духе, что «это работа, которая уже ведется год или два». «В этом нет ничего особенного. Мы готовимся к разным вариантам развития событий… в том числе к возможности конфликта. Это не обязательно значит, что Франция подвергнется прямому нападению, но он может отразиться на нас, в том смысле, что у нас будут раненые, которых нужно будет принять, наши собственные или из стран-союзников». Как отмечает «Фигаро», гражданским больницам придется помогать армейской медицинской службе, ухаживая за возможными военными ранеными, о которых обычно заботятся в военных госпиталях, но в случае войны последние будут переполнены.

    Однако французские власти готовятся не только к приему раненых. Уже упомянутый выше Главный секретариат обороны и национальной безопасности подготовил для всех граждан буклет под названием «На все случаи жизни». Цель – помочь населению реагировать в случае «серьезного кризиса». И хотя прежде всего упоминаются «промышленная авария, серьезное климатическое событие, кибератака» и лишь последним пунктом идет «вооруженный конфликт», ясно, что правительство беспокоится вовсе не из-за возможного землетрясения в Париже или урагана в Марселе.

    Если бы речь шла только о Франции, еще можно было бы поверить клятвам местных официальных лиц про меры на всякий случай и тенденцию к перестраховке.

    Но действия французских властей идут в унисон с решениями властей других европейских стран, которые наращивают приготовления военного характера. И цель у этих приготовлений может быть только одна.

    Такой же справочник на случай войны, как и во Франции, опять же не позднее начала 2026 года планируют разослать по почте всем гражданам Польской республики. За образец взят подход Швеции и Финляндии, которые в прошлом году выпустили схожие издания.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, впервые за много лет порт Роттердама начали готовить к масштабному приему военных грузов. Когда в 2003 году США и их союзники вторглись в Ирак, перед их вторжением порт также готовили заранее – однако даже тогда не выделяли отдельный причал, как сейчас. Причем отныне порт Роттердама будет не только резервировать часть своих мощностей для военных грузов, но и координировать свои действия со вторым портом региона в бельгийском Антверпене. На полную готовность к работе эти терминалы должны выйти опять же в 2026 году.

    Традиционно вносят свой вклад в военное производство и немцы: концерн Rheinmetal AG на днях открыл новый завод по производству боеприпасов, который уже стал крупнейшим в Европе. Предприятие планирует выйти на полную мощность в 2027 году, когда на нем планируют производить до 350 тыс. единиц боеприпасов в год, а с 2026 года там будут также собирать установки реактивной артиллерии.

    И это еще не все, так как концерн закончил сооружение еще одной крупной фабрики - в Веце возле границы с Нидерландами. Там будет идти сборка отсеков фюзеляжей для истребителей-бомбардировщиков F-35. На днях Rheinmetall объявил о намерении построить цехи по производству боеприпасов в Болгарии, вместе с пороховым заводом. Строится еще одно предприятие в Литве, идут переговоры о сотрудничестве с правительством Латвии.

    Пока немцы производят боеприпасы, возле границы с Россией, в финском Миккели начал работу штаб сухопутных войск НАТО. Первые сотрудники приступили к работе 1 сентября – в этот день когда-то началась Вторая мировая война. Но символизм даты на Западе никого не смущает.

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо сказал: «Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать». Однако страны НАТО явно активно готовятся к войне, причем войне агрессивной.

    Балтийские страны решили создать систему навигации, призванную дополнить спутниковую – чтобы противодействовать тому, что они называют «российскими глушилками». Инфраструктура этой системы должна быть развернута к концу 2026 года. Как заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев, страны – члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства, и Москва будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО на Балтике.

    Польша, которая и так пребывает в бесконечной военной истерии, намерена тратить на армию еще больше. В следующем году правительство планирует потратить на оборону 200 млрд злотых ($54,75 млрд), что составит 4,8% от ВВП страны. Одновременно правительство собирается увеличить численность армии более чем в два раза.

    Сейчас в польской армии насчитывается около 206 тыс. военных, но это количество включает лиц, проходящих профессиональную службу, добровольную базовую военную службу и территориальную военную службу. Также учитываются те, кто состоит в активном резерве. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш посулил, что армия будет даже больше 300 тыс., которых требует президент Кароль Навроцкий, и пообещал, что в ней будет «более 500 тыс. человек». Не исключено, что это и будут те самые раненые солдаты, которых уже сейчас собираются везти в французские больницы. В конце концов, не зря же существует поговорка «увидеть Париж и умереть».

    Главное
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Мексика отказалась подчиняться США
    В России увеличились продажи новых отечественных автомобилей
    Глава Газпрома заявил о риске нехватки газа в Европе зимой
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному их них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации