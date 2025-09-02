Франция выдала сроки европейской агрессии против России

Tекст: Валерия Вербинина

Французский журнал «Le Canard enchaine» опубликовал информацию о том, что министерство здравоохранения, которое возглавляет Катрин Вотрен, поручило подготовить больницы к возможному приему большого количества пациентов – причем не простых. «По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принять тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе. К нам попали внутренние документы, в которых региональным агентствам здравоохранения предлагается подготовить медицинский персонал к возможному «крупному столкновению», пишет издание.

Главным таким документом является инструкция минздрава от 18 июля, в которой названы крайние сроки подготовки – март 2026 года (запомним эту дату). Фактически по поручению Главного секретариата обороны и национальной безопасности, которое подчиняется французскому правительству, министерство здравоохранения собирается создать центры для приема пациентов, которые поступают из зоны боевых действий. Причем оговаривается, что данные центры «должны быть расположены рядом с автобусным или железнодорожным вокзалом, портом или аэропортом», чтобы «позволить иностранным солдатам вернуться в свою страну».

Судя по тональности этих распоряжений, Франция рассматривает свою территорию в качестве безопасного тыла, куда можно будет эвакуировать для излечения «иностранных солдат», которые будут воевать где-то, куда можно добраться по железной дороге и даже автобусом. Вывод напрашивается сам собой: Франция исподволь готовится вступить в войну с Россией, причем рассчитывает, что непосредственное бремя военных действий ляжет на каких-то других европейских солдат. Возможно, на поляков, которые прямо сейчас строят самую сильную армию в Евросоюзе.

Комментируя утечку, министр здравоохранения Катрин Вотрен не моргнув глазом объявила, что происходящее является «частью планирования, как воздание стратегических запасов, или меры на случай эпидемий. Я не была министром, когда разразилась эпидемия ковида, и тогда только ленивый не высказался по поводу неготовности страны… Совершенно нормально, что страна предвидит кризисы, (готовится к) последствиям того, что происходит».

Однако на самом деле, пишет «Фигаро», «министерство рассматривает сценарий, при котором страна станет тыловой базой, способной принять большой приток раненых военнослужащих, как французских, так и иностранных. В контексте «коалиции желающих» европейских стран, которые предлагают военную поддержку Украине, эти инструкции вызывают вопросы».

Конкретно циркуляр, который предал гласности «Le Canard enchaine», вписывается в «совместную работу» между Главным управлением здравоохранения и Центральным управлением службы здравоохранения вооруженных сил по «прогнозированию, подготовке и удовлетворению потребностей населения в области здравоохранения при одновременном учете конкретных потребностей обороны в этой же области», как казенным языком сообщили во французском минздраве.

«Среди возможных рисков присутствует предположение о серьезном конфликте, при котором проблема здравоохранения будет заключаться в оказании помощи потенциально высокому притоку жертв из-за рубежа. Таким образом, наша система здравоохранения должна предусмотреть возможность ухода за военными пациентами в гражданской системе здравоохранения», – добавили в министерстве.

Глава французского Центра медицины катастроф Катрин Бернар высказалась в том духе, что «это работа, которая уже ведется год или два». «В этом нет ничего особенного. Мы готовимся к разным вариантам развития событий… в том числе к возможности конфликта. Это не обязательно значит, что Франция подвергнется прямому нападению, но он может отразиться на нас, в том смысле, что у нас будут раненые, которых нужно будет принять, наши собственные или из стран-союзников». Как отмечает «Фигаро», гражданским больницам придется помогать армейской медицинской службе, ухаживая за возможными военными ранеными, о которых обычно заботятся в военных госпиталях, но в случае войны последние будут переполнены.

Однако французские власти готовятся не только к приему раненых. Уже упомянутый выше Главный секретариат обороны и национальной безопасности подготовил для всех граждан буклет под названием «На все случаи жизни». Цель – помочь населению реагировать в случае «серьезного кризиса». И хотя прежде всего упоминаются «промышленная авария, серьезное климатическое событие, кибератака» и лишь последним пунктом идет «вооруженный конфликт», ясно, что правительство беспокоится вовсе не из-за возможного землетрясения в Париже или урагана в Марселе.

Если бы речь шла только о Франции, еще можно было бы поверить клятвам местных официальных лиц про меры на всякий случай и тенденцию к перестраховке.

Но действия французских властей идут в унисон с решениями властей других европейских стран, которые наращивают приготовления военного характера. И цель у этих приготовлений может быть только одна.

Такой же справочник на случай войны, как и во Франции, опять же не позднее начала 2026 года планируют разослать по почте всем гражданам Польской республики. За образец взят подход Швеции и Финляндии, которые в прошлом году выпустили схожие издания.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, впервые за много лет порт Роттердама начали готовить к масштабному приему военных грузов. Когда в 2003 году США и их союзники вторглись в Ирак, перед их вторжением порт также готовили заранее – однако даже тогда не выделяли отдельный причал, как сейчас. Причем отныне порт Роттердама будет не только резервировать часть своих мощностей для военных грузов, но и координировать свои действия со вторым портом региона в бельгийском Антверпене. На полную готовность к работе эти терминалы должны выйти опять же в 2026 году.

Традиционно вносят свой вклад в военное производство и немцы: концерн Rheinmetal AG на днях открыл новый завод по производству боеприпасов, который уже стал крупнейшим в Европе. Предприятие планирует выйти на полную мощность в 2027 году, когда на нем планируют производить до 350 тыс. единиц боеприпасов в год, а с 2026 года там будут также собирать установки реактивной артиллерии.

И это еще не все, так как концерн закончил сооружение еще одной крупной фабрики - в Веце возле границы с Нидерландами. Там будет идти сборка отсеков фюзеляжей для истребителей-бомбардировщиков F-35. На днях Rheinmetall объявил о намерении построить цехи по производству боеприпасов в Болгарии, вместе с пороховым заводом. Строится еще одно предприятие в Литве, идут переговоры о сотрудничестве с правительством Латвии.

Пока немцы производят боеприпасы, возле границы с Россией, в финском Миккели начал работу штаб сухопутных войск НАТО. Первые сотрудники приступили к работе 1 сентября – в этот день когда-то началась Вторая мировая война. Но символизм даты на Западе никого не смущает.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо сказал: «Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать». Однако страны НАТО явно активно готовятся к войне, причем войне агрессивной.

Балтийские страны решили создать систему навигации, призванную дополнить спутниковую – чтобы противодействовать тому, что они называют «российскими глушилками». Инфраструктура этой системы должна быть развернута к концу 2026 года. Как заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев, страны – члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства, и Москва будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО на Балтике.

Польша, которая и так пребывает в бесконечной военной истерии, намерена тратить на армию еще больше. В следующем году правительство планирует потратить на оборону 200 млрд злотых ($54,75 млрд), что составит 4,8% от ВВП страны. Одновременно правительство собирается увеличить численность армии более чем в два раза.

Сейчас в польской армии насчитывается около 206 тыс. военных, но это количество включает лиц, проходящих профессиональную службу, добровольную базовую военную службу и территориальную военную службу. Также учитываются те, кто состоит в активном резерве. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш посулил, что армия будет даже больше 300 тыс., которых требует президент Кароль Навроцкий, и пообещал, что в ней будет «более 500 тыс. человек». Не исключено, что это и будут те самые раненые солдаты, которых уже сейчас собираются везти в французские больницы. В конце концов, не зря же существует поговорка «увидеть Париж и умереть».