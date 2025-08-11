Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
В Польше заявили о планах создать армию в 500 тыс. человек
Польские власти объявили о планах увеличить численность армии с нынешних примерно 206 тысяч до 500 тыс. военнослужащих, начиная со следующего года.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о намерении увеличить численность армии до 500 тысяч человек, передает РИА «Новости».
В опубликованном интервью газете Rzeczpospolita он подчеркнул, что новая система добровольных и всеобщих военных учений уже готова и начнет работать в следующем году.
Глава оборонного ведомства заявил: «Мы создадим армию, превосходящую ту, о которой говорил президент Навроцкий: не 300 тысяч, а более 500 тыс. человек».
Ранее, 6 августа, Кароль Навроцкий на церемонии принятия командования над вооруженными силами Польши сообщил о планах довести армию до 300 тыс. военнослужащих. Сейчас численность польской армии составляет примерно 206 тысяч, включая профессиональных военных, добровольцев, территориальную службу и резервистов.
Ранее Вооруженные силы Польши получили очередную партию самоходных артиллерийских установок K9A1, что говорит о наращивании военного потенциала страны.