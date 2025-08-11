В Польше заявили о планах создать армию в 500 тыс. человек

Варшава объявила о росте численности армии до 500 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о намерении увеличить численность армии до 500 тысяч человек, передает РИА «Новости».

В опубликованном интервью газете Rzeczpospolita он подчеркнул, что новая система добровольных и всеобщих военных учений уже готова и начнет работать в следующем году.

Глава оборонного ведомства заявил: «Мы создадим армию, превосходящую ту, о которой говорил президент Навроцкий: не 300 тысяч, а более 500 тыс. человек».

Ранее, 6 августа, Кароль Навроцкий на церемонии принятия командования над вооруженными силами Польши сообщил о планах довести армию до 300 тыс. военнослужащих. Сейчас численность польской армии составляет примерно 206 тысяч, включая профессиональных военных, добровольцев, территориальную службу и резервистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила сделать мобильными укрепления на границе с Россией.

Ранее Вооруженные силы Польши получили очередную партию самоходных артиллерийских установок K9A1, что говорит о наращивании военного потенциала страны.



