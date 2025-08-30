Мерц неспроста говорит о конфликте Германии с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы.

«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», – заявил Мерц. Канцлер связал это с тем, что Россия якобы дестабилизирует значительную часть Германии. Мерц уверяет, что разведывательные службы якобы ежедневно докладывают ему о кибератаках на инфраструктуру ФРГ и попытках России повлиятьё на общественное мнение.

Мерц, христианский демократ, вступивший в должность в мае этого года, сразу занял более жесткую позицию в поддержке Украины, чем его предшественник, социал-демократ Олаф Шольц. Новый канцлер пообещал усиливать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине. Через несколько дней после вступления в должность Мерц посетил Киев и поддержал идею разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить ракетные удары дальноойными ракетами по российской территории.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова уже отмечала, что Мерц ежедневно повышает градус антироссийской риторики. «Эта риторика становится все более агрессивно воинствующей. И считаем, что избранный им курс на эскалацию отношений с Россией параллельно с форсированной милитаризацией Германии – повод для сильного беспокойства, прежде всего самих граждан ФРГ», – говорила дипломат. По ее словам, Германия «активно снабжает вооружениями преступный киевский режим, спонсирует террористические акты киевского режима, встала на путь военно-политической конфронтации с нашей страной».

При этом разрыв торговых отношений с Россией стал одной из важнейших причин начавшегося спада в экономике Германии. По официальным данным, опубликованным в пятницу, в августе число безработных в Германии впервые за более чем десятилетие превысило три миллиона человек. По данным германского Федерального агентства по трудоустройству, общий уровень безработицы в стране вырос до 6,4% с 6,3% в июле. Согласно опубликованному на этой неделе отчету консалтинговой компании EY, только за последний год в немецкой промышленности было потеряно более 110 тыс. рабочих мест, причем около 50 тыс. из них – в автомобильной промышленности.

Ситуацию усугубило введение президентом США Дональдом Трампом тарифных барьеров. По прогнозу консалтинговой компании Deloitte, ежегодные потери Германии от американских пошлин могут составить до 31 миллиарда евро. Из-за торговых тарифов убытки машиностроения превысят семь млрд евро, немецкие фармацевтические компании потеряют около 5,1 млрд евро. Огромные убытки также ждут химическую и электротехническую промышленность ФРГ. Но при этом правительство Мерца планирует к 2029 году резко увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП.

В субботу на съезде партии ХДС в Бонне Мерц заявил о том, что Германия столкнулась с необходимостью реформировать систему социальных выплат, поскольку нынешняя модель не соответствует финансовым возможностям страны. Канцлер подчеркнул, что нынешняя система пособий не может оставаться без изменений, потому что сейчас государство живет не по средствам уже несколько лет и с этим нужно что-то делать. Реформа, предупредил он, приведет к «болезненным решениям» и сокращениям, однако якобы сохранит устойчивость системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования по уходу.

Эксперты сходятся во мнении, что слова Мерца о конфликте с Россией по смыслу схожи со скандальным заявлением экс-главы МИД Германии Аннылены Бербок, которая в 2023 году на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала европейских союзников «делать больше» для вооружения Украины, потому что «мы ведем войну против России, а не друг против друга».

«С тех пор ситуация только усугубилась. Германия – главный поставщик оружия на Украину, а Мерц – главный союзник Зеленского сегодня. Именно Германия – главный двигатель милитаризации Европы»,

– говорит германский политолог Александр Рар. По его словам, немецкие спецслужбы докладывают Мерцу каждый день о совершенных якобы российскими спецслужбами кибератаках на немецкую инфраструктуру. «Правительство использует эти казусы для наращивания военных планов против России, для подготовки населения к эскалации конфликта», – поясняет эксперт.

«За счет антироссийской риторики немецкое руководство пытается скрыть отсутствие успехов в решении социально-экономических проблем Германии», – добавляет Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«Антироссийская карта – это единственная возможность переключить внимание избирателей с экономических неудач.

Алармистский запал федерального канцлера таков, что он в буквальном смысле кричит «русские идут» как в годы холодной войны.

Для любой проблемы у него есть одно объяснение – якобы российское вмешательство, которому необходимо противодействовать силовым путем, соответственно, увеличивая расходы на оборону и безопасность. Это все, что сегодня Мерц может предложить избирателям», – объяснил политолог.

При этом Соколов согласен, что кибербезопасность сейчас является чувствительной темой для многих стран. «Государственные институты и службы все больше зависят от цифровизации. Соответственно, увеличивается риск хакерских атак и других форм внешнего вмешательства. Но это общая проблема для всех. Источников деструктивной активности великое множество. Это могут быть совершенно разные акторы и хакерские группировки, не ассоциированные ни с одним государством. Не очень понятно, почему Фридрих Мерц фиксируется именно на России, как возможном источнике этих деструктивных вмешательств», – отметил эксперт.

Мерц так и не предъявил до сих пор конкретных доказательств, подчеркивает политолог. «Конечно, можно ссылаться на закрытые доклады спецслужб, но к информации, которая не может быть верифицирована, отношение должно выстраиваться исключительно на доверии. Но вопрос, насколько Мерцу доверяют в данной ситуации, остается открытым с учетом его не самых высоких рейтингов и очевидной ангажированности в данном вопросе», – добавил Соколов.

А рейтинги у Мерца, отмечает он, чрезвычайно низкие: деятельность канцлера одобряют чуть более 30% (для сравнения – рейтинг бывшего канцлера Ангелы Меркель превышал 60%). Это привело к росту популярности оппозиционных партий. «Уровень поддержки «Альтернативы для Германии», которая выступает с резкой критикой действий федерального правительства во внутренней и внешней политике, сравнялся с уровнем поддержки партии Мерца – Христианско-демократического союза Германии (ХДС). А по каким-то опросам АДГ даже вырывается вперед», – отметил эксперт. Рейтинг «Левой партии», которая тоже критикует правительство Мерца, повысился до 12%, за прохождение в Бундестаг готов бороться и оппозиционный «Союз Сары Вагенкнехт».

«В совокупности более трети немецкого электората отдают свое предпочтение оппозиционным политическим силам. Это тоже показатель неодобрения действий и заявлений федерального правительства.

Мерцу не удается показать ощутимые результаты в преодолении экономических трудностей, ВВП страны сокращается стремительнее, чем прогнозировали аналитики.

Экономика Германии во втором квартале этого года сократилась на 0,3%, вместо прогнозируемых 0,1% к предыдущим трем месяцам», – подчеркнул собеседник.

Однако Рар сомневается, что агрессивной риторикой Мерцу удастся заставить расти свои рейтинги – население Германии не верит в «российскую угрозу». «Согласно опросам, 60% немцев не видят угроз со стороны России. Но в правящих элитах 90% выступают с проукраинских позиций и против дипломатии», – отмечает политолог.