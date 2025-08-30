  • Новость часаТрамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия
    Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    Волочкова осудила Борисову за пластические операции 16-летней дочери
    ВС России нанесли удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России
    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    Венгрия оценила свои потери от конфликта на Украине
    Хинштейн: Пропавшими без вести числятся 590 жителей Курской области
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    5 комментариев
    30 августа 2025, 19:35 • В мире

    Мерц неспроста говорит о конфликте Германии с Россией

    @ Jens Baettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, Москва якобы дестабилизирует ситуацию в Германии, пытаясь влиять на общественное мнение, а также совершает кибератаки на инфраструктуру ФРГ. Какие политические процессы стоят за этими обвинениями Мерца в адрес России?

    Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы.

    «Мы уже в состоянии конфликта с Россией», – заявил Мерц. Канцлер связал это с тем, что Россия якобы дестабилизирует значительную часть Германии. Мерц уверяет, что разведывательные службы якобы ежедневно докладывают ему о кибератаках на инфраструктуру ФРГ и попытках России повлиятьё на общественное мнение.

    Мерц, христианский демократ, вступивший в должность в мае этого года, сразу занял более жесткую позицию в поддержке Украины, чем его предшественник, социал-демократ Олаф Шольц. Новый канцлер пообещал усиливать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине. Через несколько дней после вступления в должность Мерц посетил Киев и поддержал идею разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить ракетные удары дальноойными ракетами по российской территории.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова уже отмечала, что Мерц ежедневно повышает градус антироссийской риторики. «Эта риторика становится все более агрессивно воинствующей. И считаем, что избранный им курс на эскалацию отношений с Россией параллельно с форсированной милитаризацией Германии – повод для сильного беспокойства, прежде всего самих граждан ФРГ», – говорила дипломат. По ее словам, Германия «активно снабжает вооружениями преступный киевский режим, спонсирует террористические акты киевского режима, встала на путь военно-политической конфронтации с нашей страной».

    При этом разрыв торговых отношений с Россией стал одной из важнейших причин начавшегося спада в экономике Германии. По официальным данным, опубликованным в пятницу, в августе число безработных в Германии впервые за более чем десятилетие превысило три миллиона человек. По данным германского Федерального агентства по трудоустройству, общий уровень безработицы в стране вырос до 6,4% с 6,3% в июле. Согласно опубликованному на этой неделе отчету консалтинговой компании EY, только за последний год в немецкой промышленности было потеряно более 110 тыс. рабочих мест, причем около 50 тыс. из них – в автомобильной промышленности.

    Ситуацию усугубило введение президентом США Дональдом Трампом тарифных барьеров. По прогнозу консалтинговой компании Deloitte, ежегодные потери Германии от американских пошлин могут составить до 31 миллиарда евро. Из-за торговых тарифов убытки машиностроения превысят семь млрд евро, немецкие фармацевтические компании потеряют около 5,1 млрд евро. Огромные убытки также ждут химическую и электротехническую промышленность ФРГ. Но при этом правительство Мерца планирует к 2029 году резко увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП.

    В субботу на съезде партии ХДС в Бонне Мерц заявил о том, что Германия столкнулась с необходимостью реформировать систему социальных выплат, поскольку нынешняя модель не соответствует финансовым возможностям страны. Канцлер подчеркнул, что нынешняя система пособий не может оставаться без изменений, потому что сейчас государство живет не по средствам уже несколько лет и с этим нужно что-то делать. Реформа, предупредил он, приведет к «болезненным решениям» и сокращениям, однако якобы сохранит устойчивость системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования по уходу.

    Эксперты сходятся во мнении, что слова Мерца о конфликте с Россией по смыслу схожи со скандальным заявлением экс-главы МИД Германии Аннылены Бербок, которая в 2023 году на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала европейских союзников «делать больше» для вооружения Украины, потому что «мы ведем войну против России, а не друг против друга».

    «С тех пор ситуация только усугубилась. Германия – главный поставщик оружия на Украину, а Мерц – главный союзник Зеленского сегодня. Именно Германия – главный двигатель милитаризации Европы»,

    – говорит германский политолог Александр Рар. По его словам, немецкие спецслужбы докладывают Мерцу каждый день о совершенных якобы российскими спецслужбами кибератаках на немецкую инфраструктуру. «Правительство использует эти казусы для наращивания военных планов против России, для подготовки населения к эскалации конфликта», – поясняет эксперт.

    «За счет антироссийской риторики немецкое руководство пытается скрыть отсутствие успехов в решении социально-экономических проблем Германии», – добавляет Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Антироссийская карта – это единственная возможность переключить внимание избирателей с экономических неудач.

    Алармистский запал федерального канцлера таков, что он в буквальном смысле кричит «русские идут» как в годы холодной войны.

    Для любой проблемы у него есть одно объяснение – якобы российское вмешательство, которому необходимо противодействовать силовым путем, соответственно, увеличивая расходы на оборону и безопасность. Это все, что сегодня Мерц может предложить избирателям», – объяснил политолог.

    При этом Соколов согласен, что кибербезопасность сейчас является чувствительной темой для многих стран. «Государственные институты и службы все больше зависят от цифровизации. Соответственно, увеличивается риск хакерских атак и других форм внешнего вмешательства. Но это общая проблема для всех. Источников деструктивной активности великое множество. Это могут быть совершенно разные акторы и хакерские группировки, не ассоциированные ни с одним государством. Не очень понятно, почему Фридрих Мерц фиксируется именно на России, как возможном источнике этих деструктивных вмешательств», – отметил эксперт.

    Мерц так и не предъявил до сих пор конкретных доказательств, подчеркивает политолог. «Конечно, можно ссылаться на закрытые доклады спецслужб, но к информации, которая не может быть верифицирована, отношение должно выстраиваться исключительно на доверии. Но вопрос, насколько Мерцу доверяют в данной ситуации, остается открытым с учетом его не самых высоких рейтингов и очевидной ангажированности в данном вопросе», – добавил Соколов.

    А рейтинги у Мерца, отмечает он, чрезвычайно низкие: деятельность канцлера одобряют чуть более 30% (для сравнения – рейтинг бывшего канцлера Ангелы Меркель превышал 60%). Это привело к росту популярности оппозиционных партий. «Уровень поддержки «Альтернативы для Германии», которая выступает с резкой критикой действий федерального правительства во внутренней и внешней политике, сравнялся с уровнем поддержки партии Мерца – Христианско-демократического союза Германии (ХДС). А по каким-то опросам АДГ даже вырывается вперед», – отметил эксперт. Рейтинг «Левой партии», которая тоже критикует правительство Мерца, повысился до 12%,  за прохождение в Бундестаг готов бороться и оппозиционный «Союз Сары Вагенкнехт».

    «В совокупности более трети немецкого электората отдают свое предпочтение оппозиционным политическим силам. Это тоже показатель неодобрения действий и заявлений федерального правительства.

    Мерцу не удается показать ощутимые результаты в преодолении экономических трудностей, ВВП страны сокращается стремительнее, чем прогнозировали аналитики.

    Экономика Германии во втором квартале этого года сократилась на 0,3%, вместо прогнозируемых 0,1% к предыдущим трем месяцам», – подчеркнул собеседник.

    Однако Рар сомневается, что агрессивной риторикой Мерцу удастся заставить расти свои рейтинги – население Германии не верит в «российскую угрозу». «Согласно опросам, 60% немцев не видят угроз со стороны России. Но в правящих элитах 90% выступают с проукраинских позиций и против дипломатии», – отмечает политолог.

    В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа
    Каллас заявила о нехватке денег на Украину
    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты
    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
    Баку назвал сроки начала переселения азербайджанцев в Карабах
    Роспотребнадзор заявил о втором случае лихорадки чикунгунья в России
    Опасная область Солнца повернулась к Земле

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

