Tекст: Анастасия Куликова

Европейские лидеры испытали новое унижение со стороны администрации нынешнего президента США. Как сообщает Politico, после удара ВС России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве, политики долгое время пытались «достучаться» до Дональда Трампа.

В серии постов в социальных сетях, посвященных фактически одному человеку, они называли действия российской стороны «доказательством» того, что Москва якобы «неискренна» в своих предложениях по урегулированию конфликта. Также западная пресса в унисон писала об атаке как о «срыве» и «тупике» миротворческих усилий президента США.

А в Европе продолжали нагнетать обстановку. Так, глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что якобы из-за российских авиаударов в Киеве были повреждены здания отделения Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) и представительство Евросоюза.

«Нападение на дипломатические объекты является жестоким нарушением Венской конвенции», – поспешил сказать глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постпреда России при ЕС. Аналогичное решение приняли и в Лондоне.

В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят удары только по военным объектам. Ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Он обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры в России.

Несмотря на попытки европейских лидеров «достучаться» до Трампа, администрация США не стала осуждать действия российской стороны. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп был «недоволен» ударами по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий.

Она также подчеркнула, что считает действия России «понятным ответом» на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям за последний месяц. По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Левитт.

Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Примечательное, что ранее немецкий политик грозил ужесточить санкции в случае срыва переговоров Москвы и Киева на высшем уровне.

Таким образом, европейские лидеры потерпели фиаско в попытке «натравить» Трампа на Россию, но обеспечили себе повод для новых антироссийских санкций. По информации Euractiv, страны ЕС обсуждают новые меры в рамках 19-го пакета, в том числе рестрикции против «экосистемы теневого флота». Также принято решение о расширении тренировочной миссии на Украине и отправку военных инструкторов в украинские учебные заведения и академии.

На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований. Американский президент считает, что Украине необходимо смириться с возможной потерей части территорий для прекращения конфликта. «Он (глава Белого дома) просто хочет, чтобы это закончилось. Почти неважно как», – приводит The Atlantic слова высокопоставленного чиновника.

Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации, указал американист Малек Дудаков. В частности, он напомнил о планах Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые «европейские миротворцы».

«При этом, по замыслу европейских политиков, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал собеседник.

ЕС и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине по ряду причин. Во-первых, в Европе расширяется военное производство, и многие на этом зарабатывают. «Так, например, ФРГ планирует наращивать объемы заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

Во-вторых, европейцы стремятся удержать США в Евроатлантике, и они считают, что единственный способ добиться этого – продолжать боевые действия, отметил американист Дмитрий Дробницкий. Причем, главы государств ЕС пробуют убедить Трампа проводить ту же политику, что и его предшественник Джо Байден. Для этого они используют разные методы, один из них – дискредитация России. Именно поэтому европейские лидеры и СМИ раздували скандал из ударов российской армии по Киеву.

«Европейцы давно предпринимают попытки представить действия ВС России в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз. Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению Москвы», – подчеркнул Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Таким образом, уловка в части ударов по объектам в Киеве ЕС потерпела крах.

Более того, недоговороспособность Брюсселя и Киева, выдвигающих нереалистичные требования по урегулированию, вызывает у Трампа, как пишут СМИ, разочарование и раздражение. «Нельзя исключать, что президент США пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции сторон сильно расходятся», – детализировал Дудаков.

По его мнению, в этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени глава Белого дома сможет «продавить» украинское руководство и европейских лидеров. Инструменты и рычаги для этого у Трампа имеются, указал политолог, напомнив, что ранее Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение со Штатами.

«Что касается Украины, то Вашингтон всегда может, например, активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши. Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления», – считает Дудаков.

Несколько иной точки зрения придерживается Дробницкий. По его мнению, у президента США есть очевидный выход из складывающегося тупика: сперва ему следует разобраться со своими оппонентами внутри США, на которых ориентирована Европа. «Большинство конгрессменов и сенаторов уверены, что они продавят в ходе принятия нового бюджета помощь Украине. И что в этой ситуации будет делать глава Белого дома?», – риторически отметил собеседник.

Политолог Борис Межуев в свою очередь считает, что процесс украинского урегулирования вышел из-под контроля Трампа. «Складывается впечатление, что американский лидер ни на что не оказывает серьезного влияния. Может быть, он и сам снял с себя какую-то внутреннюю ответственность за происходящие события», – рассуждает эксперт.

«Но если Трамп не начнет действовать жестко в отношении своих врагов именно на Западе, то его президентство будет нивелировано.

Отсюда ключевой вопрос: Трамп вообще собирается быть главой государства или только будет проводить парады и обустраивать бальные залы?», – добавил Дробницкий. При этом надеяться на изменения в Европе, в том числе с помощью выборов, не приходится.

«Фактически европейские элиты управляются структурами Демпартии США. Опыт показывает, что как только какая-нибудь из «неугодных» фракций – вроде «Альтернативы для Германии», «Австрийской партии свободы» или «Партии свободы» в Нидерландах – набирает популярность, выигрывает на выборах, то происходит следующее: либо против лидеров политсилы возбуждают уголовные дела, либо ее переигрывают коалиционным большинством, либо вовсе пытаются запретить», – пояснил аналитик.

«Поэтому в Европе в ближайшее время ничего не изменится. Они будут таким образом удерживать свою власть. Перемены не исключены, но они должны начаться с Вашингтона. Если структуры демократов перестанут получать деньги, начнется совершенно другая игра. Но пока Трамп ничего для этого не сделал», – заключил Дробницкий.