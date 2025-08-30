Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы

  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
    Белоусов назвал десять приоритетных направлений деятельности Минобороны
    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    Путин указал на возрождение японского милитаризма
    Госдеп одобрил продажу Украине услуг Starlink и обслуживания ЗРК Patriot
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    15 комментариев
    30 августа 2025, 10:30 • В мире

    Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы

    Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, пишут западные СМИ. Материалы подобного содержания появился на фоне попыток ЕС и Британии раздуть скандал из-за ударов ВС России по объектам в Киеве. Какие цели преследует Брюссель и как президент США может привести в чувства европейских лидеров и офис Владимира Зеленского?

    Европейские лидеры испытали новое унижение со стороны администрации нынешнего президента США. Как сообщает Politico, после удара ВС России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве, политики долгое время пытались «достучаться» до Дональда Трампа.

    В серии постов в социальных сетях, посвященных фактически одному человеку, они называли действия российской стороны «доказательством» того, что Москва якобы «неискренна» в своих предложениях по урегулированию конфликта. Также западная пресса в унисон писала об атаке как о «срыве» и «тупике» миротворческих усилий президента США.

    А в Европе продолжали нагнетать обстановку. Так, глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что якобы из-за российских авиаударов в Киеве были повреждены здания отделения Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) и представительство Евросоюза.

    «Нападение на дипломатические объекты является жестоким нарушением Венской конвенции», – поспешил сказать глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постпреда России при ЕС. Аналогичное решение приняли и в Лондоне.

    В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят удары только по военным объектам. Ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Он обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры в России.

    Несмотря на попытки европейских лидеров «достучаться» до Трампа, администрация США не стала осуждать действия российской стороны. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп был «недоволен» ударами по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий.

    Она также подчеркнула, что считает действия России «понятным ответом» на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям за последний месяц. По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Левитт.

    Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Примечательное, что ранее немецкий политик грозил ужесточить санкции в случае срыва переговоров Москвы и Киева на высшем уровне.

    Таким образом, европейские лидеры потерпели фиаско в попытке «натравить» Трампа на Россию, но обеспечили себе повод для новых антироссийских санкций. По информации Euractiv, страны ЕС обсуждают новые меры в рамках 19-го пакета, в том числе рестрикции против «экосистемы теневого флота». Также принято решение о расширении тренировочной миссии на Украине и отправку военных инструкторов в украинские учебные заведения и академии.

    На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований. Американский президент считает, что Украине необходимо смириться с возможной потерей части территорий для прекращения конфликта. «Он (глава Белого дома) просто хочет, чтобы это закончилось. Почти неважно как», – приводит The Atlantic слова высокопоставленного чиновника.

    Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации, указал американист Малек Дудаков. В частности, он напомнил о планах Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые «европейские миротворцы».

    «При этом, по замыслу европейских политиков, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал собеседник.

    ЕС и Британия заинтересованы в продолжении конфликта на Украине по ряду причин. Во-первых, в Европе расширяется военное производство, и многие на этом зарабатывают. «Так, например, ФРГ планирует наращивать объемы заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Во-вторых, европейцы стремятся удержать США в Евроатлантике, и они считают, что единственный способ добиться этого – продолжать боевые действия, отметил американист Дмитрий Дробницкий. Причем, главы государств ЕС пробуют убедить Трампа проводить ту же политику, что и его предшественник Джо Байден. Для этого они используют разные методы, один из них – дискредитация России. Именно поэтому европейские лидеры и СМИ раздували скандал из ударов российской армии по Киеву.

    «Европейцы давно предпринимают попытки представить действия ВС России в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз. Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению Москвы», – подчеркнул Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Таким образом, уловка в части ударов по объектам в Киеве ЕС потерпела крах.

    Более того, недоговороспособность Брюсселя и Киева, выдвигающих нереалистичные требования по урегулированию, вызывает у Трампа, как пишут СМИ, разочарование и раздражение. «Нельзя исключать, что президент США пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции сторон сильно расходятся», – детализировал Дудаков.

    По его мнению, в этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени глава Белого дома сможет «продавить» украинское руководство и европейских лидеров. Инструменты и рычаги для этого у Трампа имеются, указал политолог, напомнив, что ранее Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение со Штатами.

    «Что касается Украины, то Вашингтон всегда может, например, активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши. Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления», – считает Дудаков.

    Несколько иной точки зрения придерживается Дробницкий. По его мнению, у президента США есть очевидный выход из складывающегося тупика: сперва ему следует разобраться со своими оппонентами внутри США, на которых ориентирована Европа. «Большинство конгрессменов и сенаторов уверены, что они продавят в ходе принятия нового бюджета помощь Украине. И что в этой ситуации будет делать глава Белого дома?», – риторически отметил собеседник.

    Политолог Борис Межуев в свою очередь считает, что процесс украинского урегулирования вышел из-под контроля Трампа. «Складывается впечатление, что американский лидер ни на что не оказывает серьезного влияния. Может быть, он и сам снял с себя какую-то внутреннюю ответственность за происходящие события», – рассуждает эксперт.

    «Но если Трамп не начнет действовать жестко в отношении своих врагов именно на Западе, то его президентство будет нивелировано.

    Отсюда ключевой вопрос: Трамп вообще собирается быть главой государства или только будет проводить парады и обустраивать бальные залы?», – добавил Дробницкий. При этом надеяться на изменения в Европе, в том числе с помощью выборов, не приходится.

    «Фактически европейские элиты управляются структурами Демпартии США. Опыт показывает, что как только какая-нибудь из «неугодных» фракций – вроде «Альтернативы для Германии», «Австрийской партии свободы» или «Партии свободы» в Нидерландах – набирает популярность, выигрывает на выборах, то происходит следующее: либо против лидеров политсилы возбуждают уголовные дела, либо ее переигрывают коалиционным большинством, либо вовсе пытаются запретить», – пояснил аналитик.

    «Поэтому в Европе в ближайшее время ничего не изменится. Они будут таким образом удерживать свою власть. Перемены не исключены, но они должны начаться с Вашингтона. Если структуры демократов перестанут получать деньги, начнется совершенно другая игра. Но пока Трамп ничего для этого не сделал», – заключил Дробницкий.

    Главное
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева
    Назван объем попавшей в море нефти с терминала КТК в Новороссийске
    Минпросвещения составило список шедевров отечественного кино для школьников
    Рубио объявил о закрытии агентства USAID в США
    Times заявила о несогласии королевы Елизаветы II с Brexit

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации