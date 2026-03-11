Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
В ДНР предупредили о попытках украинских спецслужб получить медиа-материалы о последствиях атак ВСУ
Передача противнику видеоматериалов с последствиями ударов может обернуться лишением свободы вплоть до пожизненного, если это приведет к гибели людей, сообщили в штабе обороны ДНР.
Вражеские силы продолжают попытки получить любые медиаматериалы о результатах своих атак, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР. Умышленная помощь противнику такими данными карается заключением на срок до 25 лет.
Особо жесткие меры предусмотрены в случаях, когда действия информатора приводят к трагическим последствиям. В ведомстве подчеркнули: «Смерть соотечественников по вине тех, кто отправил видео вражескому тг-каналу отягчает вину и карается лишением свободы вплоть до пожизненного».
Власти региона напомнили, что фиксация попаданий снарядов расценивается как пособничество противоположной стороне конфликта.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о запрете распространения сведений о последствиях атак ВСУ без официальной аккредитации.