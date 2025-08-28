Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
МИД опроверг удар ВС России по представительству ЕС в Киеве
Захарова: ВС России наносят удары только по военным объектам ВСУ
Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России опроверг сообщения СМИ о якобы нанесенном ВС России ударе по зданию представительства Евросоюза в Киеве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения вооруженных сил Украины, следует из сообщения на сайте МИД России.
«Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», – заявила Захарова.
Она также отметила, что информационная кампания вокруг якобы российских атак на гражданские объекты поддерживается официальными представителями Евросоюза и близкими к нему СМИ, при этом руководство ЕС и его стран-членов не реагирует на обстрелы гражданской инфраструктуры и теракты на территории России со стороны ВСУ.
По словам Захаровой, российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Данная позиция была доведена и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе до официальной стороны ЕС.
Ранее Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за ударов по Киеву, где было повреждено здание дипмиссии.
Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о якобы серьезном повреждении здания Британского совета в Киеве после авиаудара.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.