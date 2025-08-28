Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
ERR сообщил о вручении в МИД Эстонии ноты протеста временному поверенному России
Новостной портал Эстонского национального телерадиовещания ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине.
«В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с ночным масштабным ударом РФ ракетами и дронами по Киеву», – сказано в материале ERR.
В ноте эстонская сторона обвиняет российских военных в нападении на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, упрекая в нарушении Венской конвенции.
«В четверг высокопоставленных российских дипломатов также вызвали в Латвии, Литве и Великобритании», – резюмирует эстонский портал.
Напомним, ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров. Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом по-прежнему рассчитывает на дипломатическое решение конфликта. В конце июля он сообщал, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам на контролируемой киевским режимом территории.
Более того, в декабре 2024 года глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз, поступающих в адрес России, включая центры принятия решений в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.