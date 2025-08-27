В Киеве и в городе Запорожье прогремели мощные взрывы

Tекст: Вера Басилая

О взрывах в Киеве и Запорожье сообщили украинские СМИ, передает ТАСС. В столице Украины воздушная тревога была объявлена незадолго до взрывов, а мэр города Виталий Кличко заявил о работе систем ПВО.

В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, также раздались взрывы. Местные источники отмечают, что в регионе действует воздушная тревога. Ранее в течение дня уже поступали сообщения о взрывах в этом городе.

Ранее на одном из предприятий Чернигова произошли два взрыва, после которых начался пожар.

На энергообъекте в Полтавской области в результате серии взрывов возникли пожары.

В Сумской области после серии ночных взрывов произошли отключения электроэнергии.