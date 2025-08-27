  • Новость часаРоссийские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сват Трампа надавил Франции на больное место
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Франция вернула Мадагаскару останки казненного 128 лет назад короля
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Группа диверсантов по «Северному потоку» состояла из семи человек
    Власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    28 комментариев
    27 августа 2025, 13:08 • Новости дня

    Взрывы вызвали пожар на предприятии в Чернигове на Украине

    Пожар вспыхнул на предприятии в Чернигове после двух взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На одном из предприятий Чернигова произошли два взрыва, после которых начался пожар ,сообщил в своем телеграм-канале глава военной городской администрации Дмитрий Брижинский.

    Пожар возник на предприятии в Чернигове после серии взрывов, передает ТАСС.

    Глава военной городской администрации Дмитрий Брижинский сообщил в своем телеграм-канале: «На предприятии в Чернигове произошел взрыв, в результате чего вспыхнул пожар». Позже появилась информация, что на том же объекте произошел повторный взрыв.

    Сообщается, что в этот момент в Черниговской области действовало предупреждение о воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области повреждены два объекта критической инфраструктуры. Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.

    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    Комментарии (22)
    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    Комментарии (3)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    Комментарии (9)
    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (3)
    27 августа 2025, 06:42 • Новости дня
    Французский полковник участвовал в планировании операций ВСУ в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом 2024 года полковник Франции Франсуа Гонен исполнял задачи в киевском военном атташате, специализируясь на оперативном планировании, следует из статьи самого офицера в последнем выпуске журнала Revue militaire generale (RMG).

    Действующий полковник сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года участвовал в планировании операций Вооружённых сил Украины против российских войск, передает ТАСС. Об этом говорится в статье самого Гонена, опубликованной в свежем номере журнала Revue militaire generale (RMG), который издается Командованием перспективных боевых действий французских СВ. В публикации под заголовком «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» автор прямо пишет: «В течение четырех месяцев я выполнял задачи в составе французского военного атташата в Киеве». В биографической справке к статье уточняется, что в этот период Гонен находился в длительной командировке на Украине. Сейчас полковник занимает пост начальника отдела анализа и планирования управления оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа». Ранее он работал в Оперативном штабе Командования наземными силами, Генштабе ВС Франции и Управлении военной разведки Министерства вооружённых сил Франции. Гонен считается специалистом по планированию общевойсковых операций. В материале подробно анализируются тактические аспекты наступления ВСУ в Курской области и действий российских войск в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. Также в статье приведены карты боевых действий в ДНР за июнь–август, которые применялись французскими военными при составлении оперативных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что на Украине продолжают действовать не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в районе Часового Яра. Одесское подполье пригрозило французским военным противодействием.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 06:58 • Новости дня
    Российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» совершили стремительный рывок, заняв порядка 20 зданий.

    «Штурмовые группы ВДВ совершили стремительный рывок в Юнаковке в южном и юго-западном направлениях», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Российские подразделения заняли около 20 зданий и продвинулись на 800 м. Сейчас подразделения закрепляются на новых позициях.

    Украинские формирования усиливают давление на фланги наступающей группировки, а также доукомплектовывают понесшие потери бригады. ВСУ предприняли две контратаки в районах Алексеевки и Андреевки, но «в ходе стрелковых боев атаки противника были отражены», говорится в сообщении. Авиация ВКС России и расчеты БпЛА «Герань-2» продолжают наносить удары по позициям ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано. ВСУ активных действий не предпринимали.

    На Харьковском направлении в Волчанске российские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья: за сутки удалось продвинуться на 100 м.

    Также российские войска смогли продвинуться в районе Тихого на востоке города.

    «Ожесточенные бои в лесу возле Синельниково», – сказано в сообщении. В лесу западнее Синельниково российские штурмовые группы значительно продвинулись вглубь и заняли две позиции, опорник и огневую точку ВСУ. Общее продвижение составило до 500 м.

    На участке Меловое-Хатнее российские войска зачистили одну из лесополос, продвинувшись на 200 м. Украинское командование перебрасывает сюда подкрепления, по противнику наносятся комплексные удары.

    В Липцах расчеты FPV-дронов выявляли и поражали скопления личного состава ВСУ.

    За сутки потери ВСУ превысили 190 человек, из которых более 110 – в Сумской области, свыше 80 – в Харьковской.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ухудшение погоды застало врасплох ВСУ в Сумской области. Погода усложнила снабжение позиций 80-й бригады ВСУ. Более половины военнослужащих подразделения заболели.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Многоквартирные дома получили повреждения при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону
    Многоквартирные дома получили повреждения при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждены не менее семи многоквартирных жилых домов, сообщают информационные агентства.

    По информации корреспондента ТАСС, в зданиях выбиты стекла, а на проезжей части и тротуарах возле них разбросаны осколки и обломки. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые доставили переносные лаборатории для проведения необходимых исследований. Повреждения получили трехэтажные жилые дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника вспыхнул пожар на крыше жилого многоквартирного дома. Пожар охватил площадь 250 кв. м, но был локализован.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    Грабивших магазины в Судже боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    Грабивших магазины в Судже боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, причастные к грабежам магазинов и похищениям гражданских в Судже, оказались переброшены на новое направление боевых действий, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее совершали похищения и грабежи в Судже Курской области, были переброшены на харьковское направление, передает РИА «Новости». По информации российских силовых структур, эти подразделения сейчас действуют на участке в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное.

    Собеседник агентства уточнил, что бойцы 61-й бригады ранее участвовали в рейде на территорию Курской области, где «массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже». Он отметил: «Большинство из них там и остались до сих пор».

    Именно эти военные стали известны по видеозаписям из магазина «Пятерочка» в Судже, которые распространились в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии. Новые кадры появились из освобожденного магазина «Пятерочка» в Судже.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 00:15 • Новости дня
    Падение БПЛА вызвало пожар на крыше многоквартирного дома в Ростове-на-Дону
    Падение БПЛА вызвало пожар на крыше многоквартирного дома в Ростове-на-Дону
    @ кадр из видео RVvoenkor/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на крыше жилого многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростовской области прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.

    В Ростове-на-Дону из-за падения одного из БПЛА произошел взрыв и начался пожар на крыше четырехэтажного жилого дома, расположенного на переулке Халтуринский.

    На место происшествия прибыли экстренные службы. Информацию о пострадавших уточняют представители оперативных служб. Слюсарь обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности и по возможности не выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне системы ПВО отразили украинскую атаку в Ростовской области. После атаки беспилотника на промышленном предприятии в четверг в регионе вспыхнул пожар. Пожар удалось потушить только во вторник.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, жертв нет.

    По данным, которые передает РИА «Новости», дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон поразил грузовой автомобиль на парковке предприятия.

    В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона вспыхнули и сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района.

    Гладков уточнил, что в Валуйском округе атакам подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка, а также хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и один сельскохозяйственный агрегат. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск FPV-дрон уничтожил легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате чего ранения получил 121 мирный житель и погибли 19 человек.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Премьер Бельгии выступил против конфискации российских активов в Европе

    Де Вевер предостерег от конфискации суверенных активов России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против идеи конфискации суверенных активов России, передает ТАСС. На пресс-конференции в Берлине он отметил, что подобный шаг «непрост с правовой точки зрения», а активы Центробанка РФ считаются юридически неприкосновенными.

    «Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», – заявил Де Вевер.

    Он также подчеркнул, что политическое решение о подобной мере вызовет системные последствия. По его словам, в случае конфискации другие страны могут вывести свои активы из Евросоюза.

    Де Вевер добавил, что обсуждение судьбы российских активов возможно только после начала переговоров о мирном соглашении. До этого, по мнению премьера, разумно сохранять текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 400 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии возле Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковкиа и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины, семь артиллерийских орудий и две станции РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Изюма, Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки в ДНР.

    При этом противник потерял до 190 военнослужащих и танк. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского в Днепропетровской области и Новогригоровки в Запорожской области.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Новотроицкого в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

    До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 06:37 • Новости дня
    Слюсарь рассказал о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область

    ПВО уничтожила беспилотники в семи городах и районах Ростовской области

    Слюсарь рассказал о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО ночью уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В результате падения осколков и фрагментов БПЛА в поселках Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района были повреждены фасады, крыши, ворота частных домов, а также один автомобиль, сообщил глава региона в Telegram.

    В Новошахтинске обломки беспилотника упали во двор частного дома, повредили крышу и кровлю соседних домов, а также автомобиль. Кроме того, нарушено энергоснабжение одного домовладения.

    По словам Слюсаря, в пострадавших муниципалитетах, включая Ростов, в течение дня проведут оценку ущерба. Он отметил: «По предварительным данным, люди не пострадали, и это главное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону упал беспилотник, после чего на крыше жилого многоквартирного дома вспыхнул пожар. Возгорание охватило площадь 250 кв. м.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты


    Комментарии (0)
    Главное
    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС
    Грабивших Суджу боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    Медведчук: Режим Зеленского навязывает украинцам идею вечной войны с Россией
    Украина собралась ввести множественное гражданство с пятью странами
    Стало известно о бросивших больного Николая Дроздова дочерях
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Перейти в раздел

    Сват Трампа надавил Франции на больное место

    Новый посол США во Франции Чарльз Кушнер прибыл на место службы только в июле, но уже успел громко заявить о себе: обвинил французские власти в росте антисемитизма. Официальный Париж возмущен до глубины души, а французы советуют американцам на себя посмотреть. Так сват Трампа внес новое семя раздора в отношения стран НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации