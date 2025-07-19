Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
В Черниговской области повреждены два объекта критической инфраструктуры
В Черниговской области из-за взрывов повреждены два объекта критической инфраструктуры
В результате серии взрывов на севере Украины зафиксированы повреждения двух объектов, относящихся к критической инфраструктуре в Черниговской области.
О взрывах и последующих повреждениях в Черниговской области сообщает оперативное командование «Север» ВСУ на странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.
По их информации, в Черниговском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Аналогичные повреждения получили объекты в городе Нежин Нежинского района.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ