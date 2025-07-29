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    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    Политик Гердт: Германия готовится отменить пособия для украинских иждивенцев
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 13:14 • Новости дня

    Песков: Россия не наносит ударов по гражданским целям на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные не наносят удары по гражданским объектам на контролируемой киевским режимом территории, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», – сказал Песков, комментируя заявления Киева о якобы атаке по исправительной колонии в Запорожской области, передает ТАСС.

    В декабре 2024 года глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз, поступающих в адрес России, включая центры принятия решений в Киеве.

    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

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    28 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    29 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками»

    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками» в Афганистан

    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками»
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В распоряжении СМИ оказалась запись разговора Дениса Ермака с помощницей перед вылетом в Афганистан, где обсуждались детали путешествия.

    Аудиозапись попала в распоряжение РИА «Новости». На ней Денис Ермак, младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, беседует с помощницей Натальей Кузьменко перед отправлением в Афганистан.

    На записи слышно, как Ермак поручает оформить билеты в Кабул себе и спутникам – Евгению Богатыреву и Ахмаду Касими, а также просит заказать на обратный путь багажные места для всех и забронировать отдельные номера в гостинице.

    Как отмечает источник, по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Кабул, в багаже Богатырева и Касими на Украину якобы были перевезены наркотики. Ермак выступал организатором поездки.

    Известно, что Денис Ермак в 2014-2016 годах участвовал в боевых действиях киевского режима против Донбасса как снайпер. С марта по июнь 2022 года служил старшим наводчиком минометного взвода в 122-м батальоне теробороны Украины. С июня 2022 года продолжает службу снайпером в Главном управлении разведки Украины.

    Ранее информированный источник заявил, что Денис Ермак летом 2024 года якобы привез на Украину наркотики для политического руководства страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Противники Зеленского еще во время предвыборной кампании обвиняли его в употреблении наркотиков.

    Позднее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.

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    28 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ

    МИД Украины сообщил о прекращении соблюдения обязательств по ДОВСЕ

    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ
    @ REUTERS/Dmitry Neymyrok

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

    Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Украины заявило: «Инициировали остановку выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе – следующий шаг для нашего усиления после приостановления действия Оттавской конвенции». Это решение было принято по итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

    В ходе совещания были также ускорены шаги по прекращению действия ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. ДОВСЕ устанавливал лимиты на количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов в обычных вооруженных силах стран – участниц соглашения.

    Договор был подписан в 1990 году, а затем адаптирован в 1997 году для установления баланса между ОВД и НАТО на пониженных уровнях. Впоследствии по инициативе России было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, однако оно так и не вступило в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Молдавский парламент одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. Парламент Венгрии принял закон о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

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    29 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

    Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

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    28 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева из фонда ЕС, если давление на антикоррупционные органы продолжится, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Письмо было отправлено после попытки 21 июля лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение Киевом документа, в котором сказано, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится».

    Речь идет о полном следующем транше, а не о его части. Общий объем средств фонда до 2027 года составляет 50 млрд евро, предназначенных в основном для госбюджета Украины.

    По мнению экспертов Еврокомиссии, действия против НАБУ и САП стали самым серьезным вмешательством во всю историю существования антикоррупционной системы страны и имеют признаки институционального конфликта.

    В ЕК отвергли версию украинских властей о якобы российском влиянии в НАБУ и подчеркнули, что эти действия подрывают доверие международных партнеров к институтам Украины.

    Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что Брюссель «очень обеспокоен» изменением законодательства на Украине и считает важной независимость антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, «сдал назад». Он внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, по которому сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ.

    Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

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    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления экс-президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

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    29 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков беспилотника остановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, сообщает РЖД.

    Обломки БПЛА ночью повредили контактную сеть. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все меры для сокращения задержек, сообщает РЖД в Telegram.

    В пассажирском поезде №59, следовавшем по маршруту Новокузнецк – Кисловодск, разбиты стекла в двух вагонах. Всех пассажиров эвакуировали; по предварительной информации, никто не пострадал.

    В составе стоявшего на станции грузового поезда начался пожар. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сальске в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб человек. На железнодорожной станции возник пожар.

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    28 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    CNN: Истощение запасов ракет для THAAD обеспокоило военных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные эксперты опасаются снижения глобальной роли США из-за нехватки ракетных перехватчиков для системы THAAD после событий на Ближнем Востоке.

    Беспокойство военных кругов США по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков THAAD озвучил канал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников Пентагона и экспертов оборонной отрасли. По их мнению, недостаточные темпы и объемы производства не позволяют быстро восполнить израсходованные резервы.

    Эксперт по противоракетной обороне заявил: «Доклады о расходе THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи». Бывший сотрудник Пентагона добавил, что нынешние производственные мощности не справляются с задачей пополнения арсеналов.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о развертывании двух комплексов THAAD в Израиле и использовании 150 перехватчиков за 12 дней конфликта. Это почти четверть всех ракет, закупленных Пентагоном с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки и пополнение своих складов. Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности. США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

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    29 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам

    Политик Гердт: Германия готовится отменить пособия для украинских иждивенцев

    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Берлин работает над изменением законодательства в части пособий для неработающих приезжих, в частности, иждивенцев с Украины. В случае принятия закона часть из них будет вынуждена пойти на работу, а другие отправятся восстанавливать родину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее в Берлине призвали отменить соцпособия для украинских мужчин призывного возраста.

    «Отношение немцев к украинцам радикально поменялось. Если в 2022 году мы проявляли заботу и желание помочь «попавшим в беду», то теперь явствуют недоверие и осуждение потребительского отношения к приютившей стране», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Я лично знаю примеры, когда украинские мужчины, якобы спасающиеся от горя и лишений, ездят на Украину и подолгу там бывают. Они отдыхают, тратят немецкие деньги, а потом снова возвращаются в ФРГ жить на пособия и не работать», – посетовал политик.

    «Часть украинцев нашла работу и поступает честно. Но немало и тех, кто приехал, чтобы беззаботно жить за счет немецких налогоплательщиков. Они получают пособия и подрабатывают, участвуя в каких-нибудь серых схемах по продаже чего-либо. Некоторые даже уходят в откровенно криминальные сферы», – указал он.

    Таким образом, по словам политика, призыв Майера отражает актуальный запрос немецкого общества, касающийся не только украинцев, но и других иждивенцев. «Берлин сейчас работает над отменой «бюргергельда» и введением дополнительных фильтров для приезжих. Если человеку трижды предложили работу, а он отказался, его лишают пособия. Но оставлять таких людей в Германии – значит, способствовать росту криминала. Поэтому их будут выселять», – продолжил собеседник.

    «Эти меры также поспособствуют росту уважения у приезжих к приютивший их стране. В итоге часть украинцев пойдет на официальную работу в Германии. Остальные отправятся искать «добрые» страны, а также примутся торговать гуманитарной помощью. Впрочем, некоторые вернутся на родину восстанавливать ее после боевых действий», –  спрогнозировал аналитик.

    «По моему опыту, внесение соответствующих изменений в законодательство занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Но учитывая приоритетность вопроса, думаю, Берлин проведет эти реформы в течение года», – резюмировал Гердт.

    Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза (ХСС) Штефан Майер призвал лишить проживающих в ФРГ украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 63 лет) социального пособия – так называемого «бюргергельда». «Эти люди должны либо работать в Германии, либо нести военную службу на Украине», – сказал спикер.

    По данным Bild, с начала СВО с Украины в Германию прибыло более 304 тыс. мужчин призывного возраста (по состоянию на июнь), из которых половина получает ежемесячные выплаты.

    Размер «бюргергельда» зависит от региона, в среднем он равен 882 евро. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, общий объем средств превышает 1,3 млрд евро в год. В пакет входят стандартные пособия, компенсация расходов на жилье и на дополнительные нужды, а также единовременные выплаты.

    Ранее немецкие органы безопасности и польские пограничники сообщили, что украинцы для побега из своей страны используют «трюк с грузовиками» – получают поддельные права и отбывают за границу как дальнобойщики.

    Однако посольство Украины в Берлине не видит в этом никаких проблем. «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Их проживание за границей не запрещено. Значительная их часть состоит в системе воинского учета», – говорится в комментарии диппредставительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков.

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    28 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в ходе визита в Шотландию, что больше не слишком заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что не ожидал такого развития ситуации по Украине и надеялся достичь соглашения. Однако он не исключил, что возможность для договоренности еще существует. «Возможно, это все еще произойдет», – допустил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    29 июля 2025, 00:16 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк дронами

    Взрывы и отключения электроэнергии произошли в Донецке

    ВСУ атаковали Донецк дронами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Донецке прозвучали взрывы, в нескольких районах города отключено электричество, сообщают информационные агентства. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили о массированной атаке на регион ударных беспилотникв.

    В небе над городом работала система противовоздушной обороны – были слышны залпы и характерные звуки полета ударных беспилотников. ПВО ведет огонь по дронам, передает «РИА Новости».

    «Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются», – приводит ТАСС текст сообщения управления.

    По данным информационных агентств, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР 27 июля отмечался День памяти детей – жертв войны. Вооруженные атаки за время конфликта в Донбассе унесли жизни 247 детей, более 1 тыс. получили ранения.

    На прошлой неделе в Донецке прогремели несколько мощных взрывов. ВСУ атаковали Киевский и Куйбышевский районы.

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    29 июля 2025, 04:58 • Новости дня
    В ХСС призвали прекратить выплаты «бюргергельда» украинским мужчинам в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, пишет Bild.

    Внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что украинские мужчины призывного возраста не должны получать в Германии гражданские пособия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    По мнению Майера, этим лицам следует либо устраиваться на работу в Германии, либо нести службу на Украине. «Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», – сказал он.

    Bild уточняет, что с начала российской спецоперации на Украине в Германию прибыли более 304 тыс. украинцев призывного возраста, из которых почти половина оформлены на получение «бюргергельд».

    Гражданское пособие («бюргергельд») в Германии предназначено для потерявших работу или оказавшихся в тяжелом положении граждан и резидентов. Размер выплаты выше базовой помощи для беженцев на 103 евро и дает ряд преимуществ, включая право на посещение языковых курсов и медицинскую страховку, оплачиваемую государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из Европы появляются все больше сигналов о том, что местные жители и элиты начинают воспринимать Украину как источник постоянных проблем. Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.

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    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

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    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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